На плато Бермамыт в мини-группе

Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус. Мы отправимся туда, откуда открываются лучшие виды на него: на плато Бермамыт. Попасть туда не так просто — не везде проедет легковая
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машина. По этой причине здесь не так много туристов.

Но забраться на вершину плато стоит — здесь удивительно красиво, а панорамные виды на горы Кавказа захватывает дух. В этом путешествии не будет огромной толпы. Экскурсия рассчитана на группу до 8 человек. Поэтому она пройдет с максимальным комфортом для вас.

4.89
150 отзывов
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 07:00, 14:00

Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Альпийские луга
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • За доп. плату:
  • Сталактитовые пещеры
  • Эшкаконское водохранилище
  • Медовые водопады

Описание экскурсии

Это джиппинг — экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости. Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт. Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров. Самое интересное и захватывающее зрелище на Бермамыте – рассвет, поэтому надо ехать пораньше. Как только из-за горизонта появляются первые лучи солнца, Эльбрус начинает заволакиваться легким туманом, точно натягивает на себя покрывало из облаков. Солнце поднимается выше и выше, туман на нашем красавце Эльбрусе сгущается все больше и совсем закрывает прекрасные белоснежные вершины. Но примерно через час туман рассеивается, и весь Кавказский хребет контурно выделяется на ярко синем южном небе во главе с гордым Эльбрусом. Нередко рано утром, на Бермамыте можно наблюдать знаменитый Броккенский призрак (глория, свет Будды). В облаках появляется сияющая круглая радуга и как будто через лупу, в увеличенном виде, в ней отчётливо видны фигурки нескольких людей – нас самих. Каждое наше движение, каждый жест очень точно проецируется, как будто кто-то снимает это видео со стороны. Эти радужные круги, которые многие принимают за «летающие тарелки», могут долго нас изумлять и приводить в восторг, а могут и очень быстро пропасть — нужно не зевать. Важная информация: Время экскурсии с 7.00- до 16.00 в среднем

В группе 4- 8 человек

Машины повышенной проходимости

Время в пути в одну сторону 2.5 часа

Форма одежды удобная

С собой вода и ветровики

Ежедневно в 7:00. 14.00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 13+от 3 300 ₽
Детский от 0 до 12 лет2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Альпийские луга
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • За доп. плату:
  • Сталактитовые пещеры
  • Эшкаконское водохранилище
  • Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00. 14.00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 150 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
9
3
4
2
1
М
14 мая 2024
Хороший гид, рассказывал обо всем, что проезжали. Если нужно, делал остановки. Прикольно прокатились на уазике, увидели приэльбрусье, сам Эльбрус скрылся за облаками, но все равно было красиво. Рекомендуем
Ю
9 мая 2024
Прекрасная поездка. Ездили с Асланом. Прекрасный гид. Очень опытный водитель. Несмотря на сложный маршрут и часто меняющиеся погодные условия, с ним чувствуешь себя в надежных руках. Показал все удачные локации. Поддерживал беседу. Обеспечил кавказский колорит непринужденным музыкальным сопровождением. Чутко реагирует на просьбы туристов.
С
7 мая 2024
Не работали ремни безопасности в машине.
Окно не закрывалось до конца - дуло.
Экскурсовод мало рассказывал.
В конце экскурсии двум пассажирам предложил вызвать такси вместо того чтобы привезти домой
Плато- красивое)
Л
5 мая 2024
Ничего мы не видели 😂, потому что был сильный туман. Алексей гид веселый парень! По возможности повторим поездку, что бы увидеть ту красоту, которую скрыл туман!
Л
29 апр 2024
Экскурсия замечательная! В машине было 6 туристов и водитель-гид, Резуан. Очень спокойный, внимательный, заботливый гид. До плато добирались около 2 часов, вторая половина пути по бездорожью, понятен проезд только на
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внедорожниках! Но виды Эльбруса на всем протяжении пути, и сами скалы Бермамыта стоят непростого пути! Гид делал остановки на всех самых привлекательных локациях, помогал делать интересные фото, терпеливо ожидал сбора всей группы на каждой остановке, у всех нас было время полюбоваться видами и надышаться бесподобной чистоты воздухом! Если у вас был будет возможность съездить на Бермамыт- долго не раздумывайте, это нужно увидеть и никогда больше не забыть!!! Спасибо организатору, все вопросы были решены вовремя, забрали-привезли от указанного места проживания. Рекомендую данную экскурсию!

Д
21 апр 2024
Посетили восхитительную экскурсию на плато Бермамыт! Спасибо нашему гиду Алексею, очень интересно всё рассказывает и бережно доставляет к месту экскурсии! Путешествие было запоминающимся, нам очень повезло с погодой, открылся и Эльбрус и шикарный закат! Очень рекомендую💯
P.S. было бы круто если бы у гида были термосы с собой, и пока ты ждёшь закат тебя угощали горячем чаем +
А
28 сен 2023
Мы путешествовали с Александром. От встречи и до окончания поездки все прошло великолепно! Очень повезло с погодой: увидели Эльбрус во всей красе) Само плато вызвало восхищение и восторг: место красоты, силы, энергии… Видели белоголовых орланов, яка, табуны красивущих коней! Советуем всем этот тур)
Е
25 июля 2023
Хочется выразить блпгодарность нашему водителю и гиду Азамату, который, несмотря на плохую погоду, дождь, туман и грязь, мастерски вёл машину, накормил вкусными булочками с чаем, разогнал силой мысли туман и показал нам красивейшие места, помог сделать классные снимки. Бермамыт навсегда в наших сердцах!)))
O
14 июня 2023
С
8 июня 2023
М
20 апр 2023
Впечаталения неоднозначные. Накануне поездки менеджер Алий уверил, что поездка состоится, погода позволяет. Утром водитель Джамал убедил не ехать на плато, т. к. дорога очень плохая, размытая, опасно и грязь. Повез
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в другое место с видом на Эльбрус, затем в Долину Нарзанов и к обсерватории. Водитель рассказывал истории, развлекал, фотографировал, очень им довольны.
Но большие претензии к организаторам: вместо заявленных 16.00 прибыли в Кисловодск в 13.00 и маршрут оказался совсем другим!

Н
11 апр 2023
Лучшая со времён Камчатки! Невероятной красоты виды, потрясающая энергетика места! И да, дорога не простая, но это отдельные яркие эмоции! Спасибо огромное Борису! Повезло и с погодой, и с гидом! Теперь хочу ещё раз поехать с ночёвкой летом, место просто волшебное! Берите удобную обувь, тёплые вещи и крем от солнца!
Е
7 апр 2023
Плато Бермамыт мы не увидели из-за непроходимой дороги,водители развернули машины на половине пути. Хотя учитывая погодные условия корректным было бы отменить поездку,но жажда денег ни что,по сравнению с впечатлениями которых
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ждут участники экскурсии. Взамен нас отвезли в Долину Нарзанов. Считаю,что организатор поездки повел себя некорректно,т. к. брать полную стоимость (2500) за поездку которая не состоялась не приемлемо. Поездка в Долину Нарзанов стоит 1000, точно не 2500🙁

Ю
1 апр 2023
Это было целое приключение. Через грязь и снег ребята нас привезли к невероятной красоте. Водители настоящие профессионалы, постоянно просматривали дорогу, заботились о безопастности пассажиров. В целом экскурсия очень понравилась.
Е
31 мар 2023

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