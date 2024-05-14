Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус. Мы отправимся туда, откуда открываются лучшие виды на него: на плато Бермамыт. Попасть туда не так просто — не везде проедет легковая
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 07:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Альпийские луга
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- За доп. плату:
- Сталактитовые пещеры
- Эшкаконское водохранилище
- Медовые водопады
Описание экскурсии
Это джиппинг — экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости. Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт. Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров. Самое интересное и захватывающее зрелище на Бермамыте – рассвет, поэтому надо ехать пораньше. Как только из-за горизонта появляются первые лучи солнца, Эльбрус начинает заволакиваться легким туманом, точно натягивает на себя покрывало из облаков. Солнце поднимается выше и выше, туман на нашем красавце Эльбрусе сгущается все больше и совсем закрывает прекрасные белоснежные вершины. Но примерно через час туман рассеивается, и весь Кавказский хребет контурно выделяется на ярко синем южном небе во главе с гордым Эльбрусом. Нередко рано утром, на Бермамыте можно наблюдать знаменитый Броккенский призрак (глория, свет Будды). В облаках появляется сияющая круглая радуга и как будто через лупу, в увеличенном виде, в ней отчётливо видны фигурки нескольких людей – нас самих. Каждое наше движение, каждый жест очень точно проецируется, как будто кто-то снимает это видео со стороны. Эти радужные круги, которые многие принимают за «летающие тарелки», могут долго нас изумлять и приводить в восторг, а могут и очень быстро пропасть — нужно не зевать. Важная информация: Время экскурсии с 7.00- до 16.00 в среднем
В группе 4- 8 человек
Машины повышенной проходимости
Время в пути в одну сторону 2.5 часа
Форма одежды удобная
С собой вода и ветровики
Ежедневно в 7:00. 14.00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|от 3 300 ₽
|Детский от 0 до 12 лет
|2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Альпийские луга
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- За доп. плату:
- Сталактитовые пещеры
- Эшкаконское водохранилище
- Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00. 14.00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 150 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 мая 2024
Хороший гид, рассказывал обо всем, что проезжали. Если нужно, делал остановки. Прикольно прокатились на уазике, увидели приэльбрусье, сам Эльбрус скрылся за облаками, но все равно было красиво. Рекомендуем
Ю
Юлия
9 мая 2024
Прекрасная поездка. Ездили с Асланом. Прекрасный гид. Очень опытный водитель. Несмотря на сложный маршрут и часто меняющиеся погодные условия, с ним чувствуешь себя в надежных руках. Показал все удачные локации. Поддерживал беседу. Обеспечил кавказский колорит непринужденным музыкальным сопровождением. Чутко реагирует на просьбы туристов.
С
Светлана
7 мая 2024
Не работали ремни безопасности в машине.
Окно не закрывалось до конца - дуло.
Экскурсовод мало рассказывал.
В конце экскурсии двум пассажирам предложил вызвать такси вместо того чтобы привезти домой
Плато- красивое)
Окно не закрывалось до конца - дуло.
Экскурсовод мало рассказывал.
В конце экскурсии двум пассажирам предложил вызвать такси вместо того чтобы привезти домой
Плато- красивое)
Л
Лариса
5 мая 2024
Ничего мы не видели 😂, потому что был сильный туман. Алексей гид веселый парень! По возможности повторим поездку, что бы увидеть ту красоту, которую скрыл туман!
Л
Лариса
29 апр 2024
Экскурсия замечательная! В машине было 6 туристов и водитель-гид, Резуан. Очень спокойный, внимательный, заботливый гид. До плато добирались около 2 часов, вторая половина пути по бездорожью, понятен проезд только на
Д
Дарья
21 апр 2024
Посетили восхитительную экскурсию на плато Бермамыт! Спасибо нашему гиду Алексею, очень интересно всё рассказывает и бережно доставляет к месту экскурсии! Путешествие было запоминающимся, нам очень повезло с погодой, открылся и Эльбрус и шикарный закат! Очень рекомендую💯
P.S. было бы круто если бы у гида были термосы с собой, и пока ты ждёшь закат тебя угощали горячем чаем +
P.S. было бы круто если бы у гида были термосы с собой, и пока ты ждёшь закат тебя угощали горячем чаем +
А
Алла
28 сен 2023
Мы путешествовали с Александром. От встречи и до окончания поездки все прошло великолепно! Очень повезло с погодой: увидели Эльбрус во всей красе) Само плато вызвало восхищение и восторг: место красоты, силы, энергии… Видели белоголовых орланов, яка, табуны красивущих коней! Советуем всем этот тур)
Е
Елена
25 июля 2023
Хочется выразить блпгодарность нашему водителю и гиду Азамату, который, несмотря на плохую погоду, дождь, туман и грязь, мастерски вёл машину, накормил вкусными булочками с чаем, разогнал силой мысли туман и показал нам красивейшие места, помог сделать классные снимки. Бермамыт навсегда в наших сердцах!)))
O
Olspb
14 июня 2023
С
Светлана
8 июня 2023
М
Марина
20 апр 2023
Впечаталения неоднозначные. Накануне поездки менеджер Алий уверил, что поездка состоится, погода позволяет. Утром водитель Джамал убедил не ехать на плато, т. к. дорога очень плохая, размытая, опасно и грязь. Повез
Н
Наталья
11 апр 2023
Лучшая со времён Камчатки! Невероятной красоты виды, потрясающая энергетика места! И да, дорога не простая, но это отдельные яркие эмоции! Спасибо огромное Борису! Повезло и с погодой, и с гидом! Теперь хочу ещё раз поехать с ночёвкой летом, место просто волшебное! Берите удобную обувь, тёплые вещи и крем от солнца!
Е
Евгения
7 апр 2023
Плато Бермамыт мы не увидели из-за непроходимой дороги,водители развернули машины на половине пути. Хотя учитывая погодные условия корректным было бы отменить поездку,но жажда денег ни что,по сравнению с впечатлениями которых
Ю
Юлия
1 апр 2023
Это было целое приключение. Через грязь и снег ребята нас привезли к невероятной красоте. Водители настоящие профессионалы, постоянно просматривали дорогу, заботились о безопастности пассажиров. В целом экскурсия очень понравилась.
Е
Елена
31 мар 2023
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