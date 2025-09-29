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Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали

Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Едем знакомиться с динамично развивающейся Чеченской Республикой.

В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
5
4 отзыва
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали

Описание экскурсии

Начинаем рано утром (06:00–06:30), чтобы успеть всё запланированное. Дорога до Чечни неблизкая — 4–5 часов. За это время вы либо поспите, либо послушаете наши истории о крае и полюбуетесь видами из окна. Мы расскажем о традициях, истории разных народов Северного Кавказа — кабардино-балкарцев, осетинов, ингушей, чеченцев — так как будем проезжать несколько республик.

По пути по желанию сделаем остановку в Ингушетии у Башни Согласия в Магасе. На высоте 100 м расположена смотровая площадка с видом на город — можно будет подняться на неё.

Наш маршрут

  • Столичный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре
  • Аргун, где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
  • Шали: здесь вдохновимся самой масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман»

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость входит: сопровождение профессионального гида, комфортабельный трансфер на джипе/седане-иномарке/минивэне по маршруту
  • Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Вход на смотровую площадку Грозный Сити — 150 руб. / чел.
  • Входной билет в музей Кадырова — 200 руб. / чел.
  • Питание в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4440 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Сергей
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал о регионах, через которые проезжали - о культуре, обычаях, быте. Вообще, гид оставил исключительно
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приятное впечатление - грамотный, начитанный, вежливый и предупредительный, с прекрасным чувством юмора. Благодаря его рассказам узнали много нового. В Грозном, Шали и Аргуне увидели все, что планировали. Мечети в каждом из городов однозначно достойны того, чтоб их увидеть, и каждая из них хороша по-своему. Смотровая площадка Грозного-сити - на вертолётной площадке (которая по назначению ни разу не использовалась), ощущается ветерок, но виды просто великолепные! В Аргуне пообедали в кафе, настоящая чеченская кухня очень понравилась! На обратном пути заехали в Магас, поднялись на 100-метровую башню Согласия. Ступать по стеклянному полу балкона вокруг вершины башни - просто непередаваемые ощущения! Ни на секунду не пожалели, что отправились на эту экскурсию! Спасибо организаторам и, конечно же, нашему гиду Рамазану!

Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал+2
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал
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Т
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил много примеров из жизни про обычаи и культуру. Атмосфера города завораживает. Привлекают величественные мечети, одна краше другой, чистота и ухоженность улиц. Еда ну просто бомбическая (гид знает куда сводить поесть местной кухни 😊). Теперь хотим посетить ночную экскурсию. Будет возможность обязательно вернемся!
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил
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Н
Выражаем благодарность экскурсоводу Рамазану за знание материала, интересный рассказ, невероятные истории, встречи и эмоции!
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П
Всё очень впечатляет, Чечня, музей и смотровая площадка с видом на Грозный.
Много цветов, зелени. Впечатляет количество полицейских и их внешний вид: стройные и здоровые мужчины.
Мечети - одна красивее другой.
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