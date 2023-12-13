Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности

Едем знакомиться с динамично развивающейся Чеченской Республикой.

В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Начинаем рано утром (06:00–06:30), чтобы успеть всё запланированное. Дорога до Чечни неблизкая — 4–5 часов. За это время вы либо поспите, либо послушаете наши истории о крае и полюбуетесь видами из окна. Мы расскажем о традициях, истории разных народов Северного Кавказа — кабардино-балкарцев, осетинов, ингушей, чеченцев — так как будем проезжать несколько республик.

По пути по желанию сделаем остановку в Ингушетии у Башни Согласия в Магасе. На высоте 100 м расположена смотровая площадка с видом на город — можно будет подняться на неё.

Наш маршрут

  • Столичный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре
  • Аргун, где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
  • Шали: здесь вдохновимся самой масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман»

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость входит: сопровождение профессионального гида, комфортабельный трансфер на джипе по маршруту и страховка на каждого путешественника
  • Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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