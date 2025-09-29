Едем знакомиться с динамично развивающейся Чеченской Республикой.
В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
Описание экскурсии
Начинаем рано утром (06:00–06:30), чтобы успеть всё запланированное. Дорога до Чечни неблизкая — 4–5 часов. За это время вы либо поспите, либо послушаете наши истории о крае и полюбуетесь видами из окна. Мы расскажем о традициях, истории разных народов Северного Кавказа — кабардино-балкарцев, осетинов, ингушей, чеченцев — так как будем проезжать несколько республик.
По пути по желанию сделаем остановку в Ингушетии у Башни Согласия в Магасе. На высоте 100 м расположена смотровая площадка с видом на город — можно будет подняться на неё.
Наш маршрут
- Столичный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре
- Аргун, где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
- Шали: здесь вдохновимся самой масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман»
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость входит: сопровождение профессионального гида, комфортабельный трансфер на джипе/седане-иномарке/минивэне по маршруту
- Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла
Дополнительные расходы
- Вход на смотровую площадку Грозный Сити — 150 руб. / чел.
- Входной билет в музей Кадырова — 200 руб. / чел.
- Питание в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4440 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выехали в 5 утра, что вполне оправдалось - вернулись около 20.00. Всю дорогу гид Рамазан рассказывал о регионах, через которые проезжали - о культуре, обычаях, быте. Вообще, гид оставил исключительно
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень рекомендую экскурсию! Спасибо нашему гиду Рамазану. Рассказывал интересно, обращал наше внимание на детали мечетей, приводил много примеров из жизни про обычаи и культуру. Атмосфера города завораживает. Привлекают величественные мечети, одна краше другой, чистота и ухоженность улиц. Еда ну просто бомбическая (гид знает куда сводить поесть местной кухни 😊). Теперь хотим посетить ночную экскурсию. Будет возможность обязательно вернемся!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Выражаем благодарность экскурсоводу Рамазану за знание материала, интересный рассказ, невероятные истории, встречи и эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Всё очень впечатляет, Чечня, музей и смотровая площадка с видом на Грозный.
Много цветов, зелени. Впечатляет количество полицейских и их внешний вид: стройные и здоровые мужчины.
Мечети - одна красивее другой.
Много цветов, зелени. Впечатляет количество полицейских и их внешний вид: стройные и здоровые мужчины.
Мечети - одна красивее другой.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали»
Групповая
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
15 авг в 05:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
13 авг в 06:00
15 авг в 06:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
Увидеть красоту природы нескольких республик и оценить великолепные мечети Чечни
Начало: У адреса вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
13 авг в 06:30
14 авг в 06:30
7800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 32 000 ₽ за экскурсию