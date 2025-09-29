Едем знакомиться с динамично развивающейся Чеченской Республикой. В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начинаем рано утром (06:00–06:30), чтобы успеть всё запланированное. Дорога до Чечни неблизкая — 4–5 часов. За это время вы либо поспите, либо послушаете наши истории о крае и полюбуетесь видами из окна. Мы расскажем о традициях, истории разных народов Северного Кавказа — кабардино-балкарцев, осетинов, ингушей, чеченцев — так как будем проезжать несколько республик.

По пути по желанию сделаем остановку в Ингушетии у Башни Согласия в Магасе. На высоте 100 м расположена смотровая площадка с видом на город — можно будет подняться на неё.

Наш маршрут

Столичный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре

с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре Аргун, где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек

где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек Шали: здесь вдохновимся самой масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман»

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно

В стоимость входит: сопровождение профессионального гида, комфортабельный трансфер на джипе/седане-иномарке/минивэне по маршруту

Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла

Дополнительные расходы