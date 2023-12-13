Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Едем знакомиться с динамично развивающейся Чеченской Республикой.
В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
В её городах сосредоточено такое количество достопримечательностей, что их с трудом можно уместить в рамки одного путешествия. Наша программа охватит три города Чечни: Грозный, Аргун и Шали. В каждом есть своя уникальная мечеть и другие интересные места, которые мы вам покажем.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Начинаем рано утром (06:00–06:30), чтобы успеть всё запланированное. Дорога до Чечни неблизкая — 4–5 часов. За это время вы либо поспите, либо послушаете наши истории о крае и полюбуетесь видами из окна. Мы расскажем о традициях, истории разных народов Северного Кавказа — кабардино-балкарцев, осетинов, ингушей, чеченцев — так как будем проезжать несколько республик.
По пути по желанию сделаем остановку в Ингушетии у Башни Согласия в Магасе. На высоте 100 м расположена смотровая площадка с видом на город — можно будет подняться на неё.
Наш маршрут
- Столичный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела, Мемориальным комплексом Славы имени А. А. Кадырова и променадом в центре
- Аргун, где рассмотрим необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
- Шали: здесь вдохновимся самой масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман»
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость входит: сопровождение профессионального гида, комфортабельный трансфер на джипе по маршруту и страховка на каждого путешественника
- Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла
- Дополнительно оплачивается питание в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 137 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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