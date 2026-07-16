Малое Седло — один из символов региона, и мы покорим эту высоту пешком! Начнём прямо в Кисловодске, пройдём через знаменитый национальный парк и Долину роз и по лесным тропам поднимемся к вершине. Бодрая прогулка подарит заряд энергии и откроет великолепные виды на Кавказские Минеральные Воды. А в ясную погоду вы увидите Эльбрус.
Описание экскурсии
Курортный парк Кисловодска — начнём прогулку в одном из крупнейших городских парков Европы и выйдем на живописные горные тропы.
Долина роз — полюбуемся знаменитыми цветниками и сделаем первую остановку.
Лесопарковая зона — пройдём через сосновый лес, поговорим о природе Кавказских Минеральных Вод и местной флоре.
Видовые площадки — по пути будем останавливаться, чтобы отдохнуть и полюбоваться панорамами гор и долин.
Вершина Малого Седла (1325 м) — здесь нас ждут захватывающие виды. В хорошую погоду можно даже увидеть Эльбрус.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 10–11 км (5–6 км в одну сторону). Набор высоты — около 500 м
- Маршрут подходит участникам с обычной физической подготовкой
- Мы будем делать короткие остановки и предложим небольшой перекус (вода, фрукты и энергетические батончики) — входит в стоимость
- По желанию маршрут можно сократить, поднявшись на канатной дороге (пешком останется около 2 км до вершины) — подробности в переписке
- По запросу проведём эту программу для большего количества участников
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 844 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
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