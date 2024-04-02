Хотите по-настоящему насладиться природой? Увидеть горные пейзажи, от которых захватывает дух, и рассмотреть Эльбрус во всём его великолепии. Погулять рядом с водопадами и насладиться вкусом настоящего шашлыка. Я отвезу вас на секретную поляну, где мы устроим пиршество по-кавказски. А перед этим покажу самые красивые места в окрестностях Джилы-Су.
Описание экскурсии
Джилы-Су и водопады
Мы отправимся в Джилы-Су по самой живописной дороге, откуда Эльбрус будет виден, как на ладони. Посмотрим на скалы Аватар и заедем на обзорную площадку полюбоваться роскошными видами. Подъедем к водопадам Султан и Кызыл-cу, а к необычному каскаду Каракая-Cу подойдём максимально близко.
Пикник по-кавказски
На удобной поляне недалеко от водопадов мы устроим наш пикник. Заранее согласуем мясное блюдо: шашлык из баранины, говядины или другого мяса, кроме свинины (блюда из неё не готовим) или мясо в казане. В пикник также входят овощи, хлеб, чай и сладости. Мы приготовим мясо на огне, насладимся отдыхом и общением, подышим целебным воздухом и полюбуемся белоснежным пиком Эльбруса на горизонте.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
- Поездка в одну сторону со всеми остановками займёт около 2-2,5 часов. Пикник — около 2 часов.
- Пикник проходит в любую погоду. Захватите дополнительную одежду и тёплую обувь на случай похолодания или дождя.
- В стоимость входит транспортное обслуживание, мясо и закуски для пикника, чай. Спиртные напитки, если вы захотите их взять, оплачиваются вами.
- Дополнительно оплачивается въезд на платные дороги и смотровые площадки — 350 ₽/чел., по желанию ферма альпак — 200 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курман — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 21 туриста
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Курман, я родился и вырос на Кавказе. Я настолько увлечён поездками по горам, по бездорожью к самым живописным местам, что это стало моей профессией. И я с большим удовольствием поделюсь с вами всей этой красотой! Моя цель — устроить своим гостям настоящую перезагрузку!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Потрясающая поездка в горы. Курман приехал во время, машина идеально чистая, большой УАЗ патриот. На 4 человек было очень комфортно. Повозил нас по горам, показал лучше виды на Эльбрус, свозил в долину Нарзанов, а потом привез в ущелье на берегу реки и приготовил потрясающе вкусную баранину в казане, овощи, чай с травами! Нам очень понравилось! Очень рекомендуем!
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