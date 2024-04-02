Хотите по-настоящему насладиться природой? Увидеть горные пейзажи, от которых захватывает дух, и рассмотреть Эльбрус во всём его великолепии. Погулять рядом с водопадами и насладиться вкусом настоящего шашлыка. Я отвезу вас на секретную поляну, где мы устроим пиршество по-кавказски. А перед этим покажу самые красивые места в окрестностях Джилы-Су.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Джилы-Су и водопады

Мы отправимся в Джилы-Су по самой живописной дороге, откуда Эльбрус будет виден, как на ладони. Посмотрим на скалы Аватар и заедем на обзорную площадку полюбоваться роскошными видами. Подъедем к водопадам Султан и Кызыл-cу, а к необычному каскаду Каракая-Cу подойдём максимально близко.

Пикник по-кавказски

На удобной поляне недалеко от водопадов мы устроим наш пикник. Заранее согласуем мясное блюдо: шашлык из баранины, говядины или другого мяса, кроме свинины (блюда из неё не готовим) или мясо в казане. В пикник также входят овощи, хлеб, чай и сладости. Мы приготовим мясо на огне, насладимся отдыхом и общением, подышим целебным воздухом и полюбуемся белоснежным пиком Эльбруса на горизонте.

Организационные детали