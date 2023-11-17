Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Хотите по-настоящему насладиться природой? Увидеть горные пейзажи, от которых захватывает дух, и рассмотреть Эльбрус во всём его великолепии. Погулять рядом с водопадами и насладиться вкусом настоящего шашлыка. Я отвезу вас на секретную поляну, где мы устроим пиршество по-кавказски. А перед этим покажу самые красивые места в окрестностях Джилы-Су.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Джилы-Су и водопады
Мы отправимся в Джилы-Су по самой живописной дороге, откуда Эльбрус будет виден, как на ладони. Посмотрим на скалы Аватар и заедем на обзорную площадку полюбоваться роскошными видами. Подъедем к водопадам Султан и Кызыл-cу, а к необычному каскаду Каракая-Cу подойдём максимально близко.
Пикник по-кавказски
На удобной поляне недалеко от водопадов мы устроим наш пикник. Заранее согласуем мясное блюдо: шашлык из баранины, говядины или другого мяса, кроме свинины (блюда из неё не готовим) или мясо в казане. В пикник также входят овощи, хлеб, чай и сладости. Мы приготовим мясо на огне, насладимся отдыхом и общением, подышим целебным воздухом и полюбуемся белоснежным пиком Эльбруса на горизонте.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
- Поездка в одну сторону со всеми остановками займёт около 2-2,5 часов. Пикник — около 2 часов.
- Пикник проходит в любую погоду. Захватите дополнительную одежду и тёплую обувь на случай похолодания или дождя.
- В стоимость входит транспортное обслуживание, мясо и закуски для пикника, чай. Спиртные напитки, если вы захотите их взять, оплачиваются вами.
- Дополнительно оплачивается вход на водопады — 150 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курман — ваш гид в Кисловодске
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Курман, я родился и вырос на Кавказе. Я настолько увлечён поездками по горам, по бездорожью к самым живописным местам, что это стало моей профессией. И я с большим удовольствием поделюсь с вами всей этой красотой! Моя цель — устроить своим гостям настоящую перезагрузку!
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Джилы-су
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