Вы услышите семейные истории людей, менявших судьбы Кисловодска и России. Рассмотрите дачу 19-го века, которая никогда не сдавалась в наём. Заглянете в подворотню, где спрятался комплекс зданий разорившего отельера. И узнаете, где был первый железный уличный лифт. Я помогу вам увидеть красоту города в деталях — ведь именно в них спрятано всё самое интересное.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Начнём экскурсию от железнодорожного вокзала, чтобы почувствовать себя путешественниками начала 20-го века. Вы только представьте: каждый прибывший сюда поезд встречал духовой оркестр. Далее прогуляемся по Ребровый балке, с которой зарождался курорт, и порассуждаем, как на месте слободских огородов появлялись архитектурные шедевры.
В нашей программе:
- усадьба казачьего генерала Георгия Абрезова, известная как «Дача Шаляпина»
- самая короткая улица города, где вас ждут легенды Курортного зала
- часовня в честь Алексея Реброва, я расскажу вам о судьбе предводителя дворянства и первопоселенца этих мест
- дом музыканта Василия Сафонова, вы узнаете, как его семья связана с Колчаком
- Нарзанная галерея и Колоннада, у которых мы обсудим, как в начале 20-го века проводились торги
- дача Тарасовых — большого и знаменитого рода, представители которого дружили с Распутиным
Организационные детали
- Дети до 14 лет бесплатно, вне зависимости от того, сколько вас человек. Но обратите внимание — программа рассчитана на взрослых
- Если вы планируете быть с коляской, предупредите, пожалуйста, заранее — я немного изменю маршрут
- Позаботьтесь об одежде по сезону и удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 222 туристов
Надежда — ваш гид по Кисловодску. Любить и восхищаться своим городом — это большое счастье и источник вдохновений. С большим удовольствием показываю город с его парадной стороны, но, как показывает опыт, такие места как забытые дома, подворотни и нетуристические маршруты помогают проникнуться многогранной историей южного города. На прогулке вы услышите легенды Кавказа, узнаете, кто строил великолепные дома и на какие средства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2024
Замечательный, профессиональный рассказ выстроен на историческом материале. Легкая подача, интересный авторский маршрут. Рекомендуем всем, кто любит свернуть с заезженной туристической колеи. Надежда- легкий, талантливый, влюбленный в свою профессию человек. Рекомендуем от души!
Надежда
Ответ организатора:
Елена спасибо за отзыв! Мне было очень интересно слушать Ваши профессиональные комментарии по сохранению наследия. Теперь буду использовать их в своих экскурсиях!
О
Олег
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия. Гид Надежда бодьшой профессионал своего дела. Экскурсия великолепная, все понравилось. Огромное спасибо!!!!!
Надежда
Ответ организатора:
Олег благодарю за отзыв! Хорошего Вам отпуска и до новых встреч!
О
Ольга
18 окт 2024
Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой. Несмотря на плохую погоду и моросящий дождь, время, пролетело незаметно, узнали много интересных исторических
Надежда
Ответ организатора:
Ольга благодарю за отзыв. Наша прогулка в дождливую погоду придала ей шарма. Надеюсь встретимся с Вами вновь!
О
Олеся
18 окт 2024
Открыли для себя новый Кисловодск, хотя и приезжаем сюда уже третий раз. Оказалось, стоит сделать несколько шагов в сторону от исхоженных улочек, как оказываешься в другом, закрытом от посторонних глаз
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Это у меня новый маршрут на Трипстере и Ваш отзыв - очень важен для его продвижения. Прогулка наша удалась и дождь совсем не помеха. Буду рада новой встречи с Вами!
О
Олег
16 окт 2024
Замечательный, знающий и влюблённый в свой город гид. Два с небольшим часа пролетело незаметно, было познавательно и захватывающе интересно. Узнали много нового про город и людей, здесь проживавших. Особенно впечатлил рассказ о музыканте Сафонове, чьим именем назван один из залов местной филармонии.
Надежда
Ответ организатора:
Олег благодарю за отзыв и приятные слова! Буду рада видеть Вас в нашем Кисловодске вновь.
С
Светлана
14 окт 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии, видно, что Надежда любит Кисловодск и много знает о нем и о его знаменитых жителях и гостях!
Надежда
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отзыв! Буду рада видеть Вас снова в нашем Кисловодске!
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