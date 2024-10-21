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фактов истории города, заглянули в те места, где обычные курортники и не заглядывают, побывали в аутентичных местечках и почувствовали дух времени этого еще незнакомого нам Кисловодска. Хочется ещё раз встретится с прекрасным гидом Надеждой и вместе с ней еще раз прогуляться по этому городу.