Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте

Узнать, как проводили время знаменитые семьи на рубеже 19-20 века, и проникнуться настроением города
Вы услышите семейные истории людей, менявших судьбы Кисловодска и России. Рассмотрите дачу 19-го века, которая никогда не сдавалась в наём. Заглянете в подворотню, где спрятался комплекс зданий разорившего отельера. И узнаете, где был первый железный уличный лифт. Я помогу вам увидеть красоту города в деталях — ведь именно в них спрятано всё самое интересное.
5
6 отзывов
Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Начнём экскурсию от железнодорожного вокзала, чтобы почувствовать себя путешественниками начала 20-го века. Вы только представьте: каждый прибывший сюда поезд встречал духовой оркестр. Далее прогуляемся по Ребровый балке, с которой зарождался курорт, и порассуждаем, как на месте слободских огородов появлялись архитектурные шедевры.

В нашей программе:

  • усадьба казачьего генерала Георгия Абрезова, известная как «Дача Шаляпина»
  • самая короткая улица города, где вас ждут легенды Курортного зала
  • часовня в честь Алексея Реброва, я расскажу вам о судьбе предводителя дворянства и первопоселенца этих мест
  • дом музыканта Василия Сафонова, вы узнаете, как его семья связана с Колчаком
  • Нарзанная галерея и Колоннада, у которых мы обсудим, как в начале 20-го века проводились торги
  • дача Тарасовых — большого и знаменитого рода, представители которого дружили с Распутиным

Организационные детали

  • Дети до 14 лет бесплатно, вне зависимости от того, сколько вас человек. Но обратите внимание — программа рассчитана на взрослых
  • Если вы планируете быть с коляской, предупредите, пожалуйста, заранее — я немного изменю маршрут
  • Позаботьтесь об одежде по сезону и удобной обуви

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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3
2
1
Е
21 окт 2024
Замечательный, профессиональный рассказ выстроен на историческом материале. Легкая подача, интересный авторский маршрут. Рекомендуем всем, кто любит свернуть с заезженной туристической колеи. Надежда- легкий, талантливый, влюбленный в свою профессию человек. Рекомендуем от души!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Елена спасибо за отзыв! Мне было очень интересно слушать Ваши профессиональные комментарии по сохранению наследия. Теперь буду использовать их в своих экскурсиях!
О
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия. Гид Надежда бодьшой профессионал своего дела. Экскурсия великолепная, все понравилось. Огромное спасибо!!!!!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Олег благодарю за отзыв! Хорошего Вам отпуска и до новых встреч!
О
18 окт 2024
Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой. Несмотря на плохую погоду и моросящий дождь, время, пролетело незаметно, узнали много интересных исторических
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фактов истории города, заглянули в те места, где обычные курортники и не заглядывают, побывали в аутентичных местечках и почувствовали дух времени этого еще незнакомого нам Кисловодска. Хочется ещё раз встретится с прекрасным гидом Надеждой и вместе с ней еще раз прогуляться по этому городу.

Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой.Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой.Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой.Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой.Сегодня получили истинное удовольствие на 2х часовой пешей экскурсии "Легендарные личности Кисловодска" с профессиональным гидом Надеждой.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Ольга благодарю за отзыв. Наша прогулка в дождливую погоду придала ей шарма. Надеюсь встретимся с Вами вновь!
О
18 окт 2024
Открыли для себя новый Кисловодск, хотя и приезжаем сюда уже третий раз. Оказалось, стоит сделать несколько шагов в сторону от исхоженных улочек, как оказываешься в другом, закрытом от посторонних глаз
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мире, с удивительными постройками и интересными историями их основателей. Два часа пролетели незаметно, и даже холодный дождь не испортил впечатление, а наоборот придал очарования нашему маленькому путешествию в историю этого замечательного города. Спасибо Надежде за увлекательную загадочную и очень информативную экскурсию!

Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Это у меня новый маршрут на Трипстере и Ваш отзыв - очень важен для его продвижения. Прогулка наша удалась и дождь совсем не помеха. Буду рада новой встречи с Вами!
О
16 окт 2024
Замечательный, знающий и влюблённый в свой город гид. Два с небольшим часа пролетело незаметно, было познавательно и захватывающе интересно. Узнали много нового про город и людей, здесь проживавших. Особенно впечатлил рассказ о музыканте Сафонове, чьим именем назван один из залов местной филармонии.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Олег благодарю за отзыв и приятные слова! Буду рада видеть Вас в нашем Кисловодске вновь.
С
14 окт 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии, видно, что Надежда любит Кисловодск и много знает о нем и о его знаменитых жителях и гостях!
Получили огромное удовольствие от экскурсии, видно, что Надежда любит Кисловодск и много знает о нем и о его знаменитых жителях и гостях!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отзыв! Буду рада видеть Вас снова в нашем Кисловодске!

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