Алий проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон

Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края

Алий
Алий – представитель из Кисловодска
На внедорожнике вы отправитесь к вершине Скалистого хребта, с которой вам откроются фантастические пейзажи горных «богатырей» Северного Кавказа.

По пути узнаете о явлении Броккенского призрака и ценности карачаевской породы домашних животных.

Сфотографируетесь 📸 с лошадьми на фоне гор ⛰️ и пособираете целебные травы.

А также отведаете блюда местной кухни 🥧.
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  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 20001 800 ₽ за человекаскидка10%

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Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон

Что вас ожидает

Духозахватывающий маршрут
Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.

Травы, ягоды, животные
Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые 🤩 полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.

Плато Бермамыт — незабываемые эмоции
От вершины высотой 2592 м над уровнем моря 🌊 до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.

🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни 🥧 — хычины, айран и шашлык из черного барашка.

Дополнительные опции
В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Тойота, Митсубиси, Соболь 4×4
  • Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет
  • Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
Начало и место завершения
🚩 у центрального парка Кисловодска
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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