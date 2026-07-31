Алий проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон

Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
На внедорожнике вы отправитесь к вершине Скалистого хребта, с которой вам откроются фантастические пейзажи горных «богатырей» Северного Кавказа. По пути узнаете о явлении Броккенского призрака и ценности карачаевской породы домашних животных. Сфотографируетесь с лошадьми на фоне гор и пособираете целебные травы. А также отведаете местные блюда.
4.7
628 отзывов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон

Описание экскурсии

Духозахватывающий маршрут

Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.

Травы, ягоды, животные

Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.

Плато Бермамыт — незабываемые эмоции

От вершины высотой 2592 м над уровнем моря до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.

🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни — хычины, айран и шашлык из черного барашка.

Дополнительные опции

В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.

Организационные детали

Обратите внимание: при выборе категории билета необходимо выбрать соответствующее время начала экскурсии.
Как проходит поездка

  • Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 19 000 руб. за 1–4 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника.
  • При необходимости мы можем забрать вас из других городов КМВ (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск). Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет. На самом плато Бермамыт вы проведете около 3 часов.
  • В случае плохой погоды из-за тумана на плато может быть низкая видимость. Какая будет погода заранее определить невозможно, поскольку погода в горах изменчива
  • Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный вами день (к сожалению, бывают отмены из-за плохой погоды, когда закрывают дорогу). Выезд на закат в зимнее время смещается на 2–3 часа раньше
  • На плато очень сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Выезд на закат (14:00)3800 ₽
Выезд на рассвет (в 02:00)4200 ₽
Дневная экскурсия (выезд в 07:00)3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15456 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 628 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
564
4
22
3
20
2
14
1
8
Вит
очень красивый трип!
мы ездили с тремя детьми, в том числе с совсем младшим 4 года. и не смотря на сложный маршрут, путешествие прошло на отлично. безмерно благодарны нашему гиду Алексею: за его заботу, профессиональное вождение и за великолепные открытия!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
очень красивый трип!
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Е
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все места заняты. Дорога заменяет Американские горки, но нам понравилось)) место очень красивое, встречали рассвет, у нас получилось 3 локации, включая внеплановую остановку для помощи другому джипу. повезло с погодой, Эльбрус был как на ладони, на обратном пути поели хычынов
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все+1
Ездили в составе группы, нас было 3е с ребенком 11 лет, на патриоте, в машине все
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Савельева
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в горах шел небольшой снег, но проглядывало и грело солнышко, пока ехали чернозем подтаял и
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было много грязи. советую одеваться как можно теплее, на плато и ущельях был сильный ветер, берите шапки, термос и обязательно перчатки. у нас был гид Марат- очень душевный и внимательный человек, всю дорогу рассказывал нам истории о Ставропольском крае, жизни народа, главных достопримечательностях и тд. нам очень понравилось, всем будем советовать данную экскурсию! спасибо за ваш радушный прием и наших крутые впечатления 🫰🏻

экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
экскурсия прошла отлично, впечатлений осталось на всю жизнь! с погодой нам повезло, ездили 10 апреля в
Алий
Алий
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и высокую оценку, нам очень приятно.
Хороших вам путешествий
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Н
Прекрасная поездка! Очень понравилось! Нереальные красоты, куда можно добраться только на внедорожнике. Аккуратный водитель, ездили с детьми, всё прошло замечательно. Рассказывает очень интересно, места знает прекрасно.
Прекрасная поездка! Очень понравилось! Нереальные красоты, куда можно добраться только на внедорожнике. Аккуратный водитель, ездили с
Прекрасная поездка! Очень понравилось! Нереальные красоты, куда можно добраться только на внедорожнике. Аккуратный водитель, ездили с
Прекрасная поездка! Очень понравилось! Нереальные красоты, куда можно добраться только на внедорожнике. Аккуратный водитель, ездили с
Прекрасная поездка! Очень понравилось! Нереальные красоты, куда можно добраться только на внедорожнике. Аккуратный водитель, ездили с
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Ирина
Поездка была восхитительна. Огромное количество положительных эмоций и ярких впечатлений за один день. Спасибо огромное Ивану, который умело и нежно преодолевал все преграды. Чувствуешь себя безопасно рядом с таким профессионалом.
Поездка была восхитительна. Огромное количество положительных эмоций и ярких впечатлений за один день. Спасибо огромное Ивану,
Поездка была восхитительна. Огромное количество положительных эмоций и ярких впечатлений за один день. Спасибо огромное Ивану,
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Маргарита
Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда ехали, вечером еще одна машина поехала на закат, но до плато они точно не
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доехали нет там дороги.
Наш водитель-гид Магамет очень старался подвезти нас как можно ближе, пробивал дорогу в снегу, но не вышло.
Поэтому 2.5 км пошли пешком, в целом приключение и компания подобралась прекрасная. Было весело, солнце светило, но холодно еще и ноги промочили, снега начерпали. Зато виды шикарные, и вообще нет людей, в чем прелесть посещения любых мест в несезон.
Гид хороший парень, настойчивый, но тактичный, огонь в глазах, отчаянный такой, хороший человек. А уж с группой как повезло, активные, позитивные и настойчивые.
Но организаторам надо учитывать, что люди с физ. подготовкой ниже средней и детки уже бы не пошли и в такое время года лучше две машины парой должны идти и цепи водителям нужны на колеса.
Мы встретили пару на авто, так вот они застряли в снегу и сутки ждали, пока кто-то поедет. Связи то нет.
Нам все очень понравилрсь просто супер! И такой экстримчик даже бонусом. Виды шикарные, край света (еще один).

Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда
Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда
Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда
Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда
Очень классно получилось, несмотря на то, что дорога непроезжабельная (март месяц), мы за день одни туда
Алий
Алий
Ответ организатора:
Здравствуйте, нам очень приятно, что вам понравилось, бонус конечно от гида (он большой молодец), и группа молодец что решились пройти, что увидеть виды, собственно за которыми и ехали)
Вам хороших путешествий.
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