Алий проводит ещё 1 экскурсию

Описание экскурсии
Духозахватывающий маршрут
Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.
Травы, ягоды, животные
Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.
Плато Бермамыт — незабываемые эмоции
От вершины высотой 2592 м над уровнем моря до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.
🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни — хычины, айран и шашлык из черного барашка.
Дополнительные опции
В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.
Организационные детали
Обратите внимание: при выборе категории билета необходимо выбрать соответствующее время начала экскурсии.
Как проходит поездка
- Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 19 000 руб. за 1–4 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника.
- При необходимости мы можем забрать вас из других городов КМВ (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск). Стоимость уточняйте при бронировании.
- Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет. На самом плато Бермамыт вы проведете около 3 часов.
- В случае плохой погоды из-за тумана на плато может быть низкая видимость. Какая будет погода заранее определить невозможно, поскольку погода в горах изменчива
- Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный вами день (к сожалению, бывают отмены из-за плохой погоды, когда закрывают дорогу). Выезд на закат в зимнее время смещается на 2–3 часа раньше
- На плато очень сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Выезд на закат (14:00)
|3800 ₽
|Выезд на рассвет (в 02:00)
|4200 ₽
|Дневная экскурсия (выезд в 07:00)
|3700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
мы ездили с тремя детьми, в том числе с совсем младшим 4 года. и не смотря на сложный маршрут, путешествие прошло на отлично. безмерно благодарны нашему гиду Алексею: за его заботу, профессиональное вождение и за великолепные открытия!
Хороших вам путешествий
Вам хороших путешествий.