Алий проводит ещё 1 экскурсию

На внедорожнике вы отправитесь к вершине Скалистого хребта, с которой вам откроются фантастические пейзажи горных «богатырей» Северного Кавказа. По пути узнаете о явлении Броккенского призрака и ценности карачаевской породы домашних животных. Сфотографируетесь с лошадьми на фоне гор и пособираете целебные травы. А также отведаете местные блюда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Духозахватывающий маршрут

Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.

Травы, ягоды, животные

Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.

Плато Бермамыт — незабываемые эмоции

От вершины высотой 2592 м над уровнем моря до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.

🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни — хычины, айран и шашлык из черного барашка.

Дополнительные опции

В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.

Организационные детали

Обратите внимание: при выборе категории билета необходимо выбрать соответствующее время начала экскурсии.

Как проходит поездка