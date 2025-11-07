М Марина Экскурсия с Надеждой прошла на одном дыхании - не скучно, интересно, познавательно. Здания, мимо которых проходили много раз, хранят столько секретов. И этими секретам и интесными подробностями Надежда щедро с нами делилась, ненавязчиво, с юмором. Спасибо за приятную прогулку и отличное настроение! С удовольствием в очередной приезд пойдем на вашу экскурсию.

И Ирина Погуляли по центральной улице и второстепенных улочках, узнали об исторических зданиях, рассказ был очень интересным и ёмким, с иллюстрациями и интересными выдержками, погода позволила увидеть всю красоту и насладиться моментом. Спасибо Надежде.

И Ирина читать дальше великолепные здания, как они прогуливались по аллее Курортного проспекта, как жили и обустраивали свой прекрасный город. Побывали в зданиях, мимо которых много раз ходили мимо, но и не предполагали, что можно в них зайти. Истории, рассказанные Надеждой, о маркетинговых ходах предпринимателей 19 века, заставили нас удивится и рассмеяться. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с любящей и знающей свой город Надеждой. Даже имея достаточно знаний о Кисловодске, нам было интересно и занимательно. Очень понравилась находка экскурсовода со старинными фото: такой своеобразный прыжок в прошлое, и уже представляешь, как люди строили эти Надежда Ответ организатора: читать дальше Вы мне подарили настоящие эмоции и возможность прикоснуться к очень важному. Я даже записала Ваш телефон, чтобы если что позвонить Вам (уточнить детали или поделиться). Буду рада встретиться с Вами еще. Спасибо большое! Дорогая Ирина! Благодарю за личные истории Вашей семьи в фотографиях и фактах, связанных с историей КМВ и Кисловодска в частности.

Е Екатерина Шикарная экскурсия! Чувствуется личный подход. Очень трепетно отношение к культурному наследию города. Интересные уголки, красивая архитектура, много исторических особенностей. Нам очень понравилось. Обязательно возьмём другие экскурсии Надежды, когда снова приедем в чудесный Кисловодск. Надежда Ответ организатора: Екатерина спасибо за отзыв, я тоже с большим удовольствием встречусь с Вами вновь!

О Оксана Очень долго ждала данную экскурсию и не разочаровалась! Посетила Кисловодск с детьми. Надежда отвечала на все вопросы и очень увлекла историческим описанием архитектуры города. Мы все остались в восторге! Надежда Ответ организатора: Спасибо Оксана за отзыв, я с удовольствием провела в Вашей компании время и вопросы от детей они такие душевные.

м мария Прекрасная прогулка!

Выше всяких похвал.

Благодарю от всей души Надежду. Надежда Ответ организатора: Мария, спасибо Вам за прогулку, сама получила большое удовольствие. Буду ждать новых встреч ☀️

Т Татьяна Все прошло на 10 из 10)))

2 часа просто улетели)хотелось ещё!!!!

Очень всем рекомендую!! ¡!!! Надежда Ответ организатора: Здравствуйте Татьяна, спасибо большое за высокую оценку моей работы.

И Ирина читать дальше открывает Кисловодск с другого ракурса и узнаешь много нового о тех местах, мимо которых приходили уже много раз и не обращали на них внимания. Экскурсии по Кисловодску брали и раньше, но то, что рассказала и показала Надежда, ни в одной другой экскурсии не слышала. Город даже каким-то близким стал, с такой теплотой и любовью о нëм было рассказано. Жаль было расставаться, чувствовалось, что у Надежды есть ещё масса интересного!!!Ждём следующей поездки, чтобы заказать ещё экскурсии Надежды!

Экскурсию рекомендую, если хотите узнать нестандартный Кисловодск.

Трикстеру тоже рекомендую публиковать разные экскурсии Надежды. Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Надежда! Всё прошло на одном дыхании, даже не заметии как пролетело время (больше указанных 2часов, но Надежда нас не подгоняла). Надежда-настоящая наша находка. Экскурсия Надежда Ответ организатора: Дорогая Ирина, спасибо за отзыв! А у меня еще много интересного припасено, буду рада поделиться с Вами!

Svetlana Надежда - человек глубоко покруженный в историю Кисловодска.

Она обладает не только различными архивными артефактами, но и эмоционально насыщенной манерой подачи материала.

Экскурсия познавательная, захватывающая оставленным культурным наследием, превосходящая любые ожидания по насыщенности и разнообразию.

Эту экскурсию рекомендую к обязательному посещение жителям и гостям региона кавказских минеральных вод, особенно Кисловодска. Надежда Ответ организатора: Светлана благодарю за отзыв, получить от Вас 5 ⭐️ мне очень лестно ♥️ душевно прогулялись, а сегодня еще и по другому маршруту прошлись. Спасибо, что выбрали меня!

Б Бутырева Замечательно, легко, познавательно прошла экскурсия. Рекомендую! Надежда Ответ организатора: Спасибо за отзыв, буду рада новым встречам!

И Ирина Прекрасная экскурсия,замечательная подача информации. Надежда чудесный,эрудированный,с тонким чувством юмора и знающий свое дело Экскурсовод. Именно с большой буквы. Два часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем эту экскурсию, а главное - гида. Постараемся попасть к ней на другие прогулки. Надежда Ответ организатора: Здравствуйте Ирина! Спасибо за большую букву ♥️ я правда очень стараюсь, с удовольствием проведу Вам экскурсию, у меня есть еще в запасе пару интересных маршрутов).

Светлана Надежда- большая умничка! Замечательный структурированный рассказ о знаменитых и не очень людях,и гостях Кисловодска. Много иллюстраций! Мы заходили в такие парадные,подъезды и подворотни,в которые никогда сам не заглянешь! Спасибо огромное! Хотелось ещё гулять,гулять и слушать!! 2 часа пролетели как один миг! Надежда Ответ организатора: Светлана, спасибо за обратную связь. И как же мы здорово сегодня прогулялись-одно удовольствие, благодарю за компанию.

Е Евгения Экскурсовод эрудирована. В любое время можно задавать вопросы на любые темы.

Прогулка может быть интересна людям с любым уровнем подготовки, так как экскурсовод может подстроиться под потребности заказчика.

Очень подойдёт тем, кто чувствует горошину под периной, кто ищет изюминки и кто любит вишенки на торте.

🌹 Надежда Ответ организатора: Спасибо большое, как приятно читать про горошинку и изюмчик ♥️ в самое сердечко!

А Анна читать дальше просторах интернета. Что то запомнили, что-то выветрилось сразу. Но сегодня, мы как будто прикоснулись к истории! Надежда не гид, она волшебница! Мы как будто побывали в прошлом. Столько нового и интересного! Надежда сопровождала свой рассказ наглядным материалом - старинными фотографиями зданий и улиц, какими они были раньше, архитекторов и владельцев доходных домов и гостиниц, различных документов, относящихся тем временам, когда город только строился. Ни на какой обзорной экскурсии вам этого не расскажут.

Словами не описать моего восторга! Нарядные фасады, богатые лестницы, внутренний декор стен, полный символизма времён конца XIX начала XX веков. Дома казачьих поселенцев. Многое сохранилось с тех времён. Это можно не только увидеть, но и потрогать!

Хотите почувствовать город? Вам к Надежде! Рекомендую настоятельно! Экскурсия ЧУДО!!! Третий раз в Кисловодске. Столько раз проходили мимо зданий на Курортном бульваре, и по улочкам в центре, задавались вопросом об их истории и происхождении, даже читали, что-то на Надежда Ответ организатора: Анна спасибо большое за такой теплый отзыв, благодаря Вашей обратной связи мне будет легче работать и открывать наш город еще большему количеству гостей!