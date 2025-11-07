Кисловодск - это не только курортные бульвары и известные достопримечательности. За фасадами гостиниц и дач скрывается живая история, полная интриг и символов.
Прогулка по закрытым парадным и подворотням позволит вам увидеть город глазами отдыхающих начала 20 века.
Узнайте, как отдыхали приезжие, какие архитектурные загадки скрыты в деталях зданий и кто из знаменитостей предпочитал уединение в этом живописном месте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить закрытые территории
- 🏛 Архитектурные загадки и символы
- 🎶 Истории знаменитых постояльцев
- 🕵️♂️ Тайны старинных гостиниц и дач
- 📜 Исторические факты о курортной жизни
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Курортный бульвар
- Колоннада
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральную прогулочную зону Кисловодска — Курортный бульвар, где начнётся наша экскурсия.
- Самый романтичный уголок проспекта — излюбленное место прогулок влюблённых пар.
- Элитные парадные гостиницы, дореволюционные дачи и частные отели, в которые редко попадали посторонние.
- Закрытые территории, недоступные для больших групп.
- Архитектурные детали, наполненные символикой: масонские знаки, греческие орнаменты, скрытые послания — попробуем их расшифровать.
- Секретную локацию в районе Колоннады, куда туристы добираются нечасто.
Вы узнаете:
- В каких условиях отдыхали приезжие на рубеже 19 и 20 веков и чем отличались предпочтения у представителей разных слоёв общества.
- Почему прохожие замирали на бульваре, услышав музыку, доносившуюся из окон гостиницы.
- Кто был тот самый знаменитый постоялец, чью тишину охранял сам владелец отеля.
- Как формировались цены в гостиницах и ресторанах Кисловодска — и какую роль в этом играло государственное регулирование.
- Чем прославился провизор, устроивший «агрессивную» аптечную рекламу.
- Кто из «разного люда» приезжал в Кисловодск с целью обогащения за счёт доверчивых курортников.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 14+.
- Мы будем посещать и исследовать частные территории, поэтому я набираю маленькие группы (1-4 человека).
- Прогулка по центральной улице комфортна, но когда свернём в подворотни, нужно приготовиться к лёгкому городскому бездорожью (асфальт частично отсутствует).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Венеция»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 1159 туристов
Любить и восхищаться своим городом для меня — огромное счастье и источник вдохновения. В экскурсии я пришла, осознав, что хочу быть свободным человеком и посвятить жизнь самому интересному. Увлечение историей СтавропольскогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
7 ноя 2025
Экскурсия с Надеждой прошла на одном дыхании - не скучно, интересно, познавательно. Здания, мимо которых проходили много раз, хранят столько секретов. И этими секретам и интесными подробностями Надежда щедро с нами делилась, ненавязчиво, с юмором. Спасибо за приятную прогулку и отличное настроение! С удовольствием в очередной приезд пойдем на вашу экскурсию.
И
Ирина
3 ноя 2025
Погуляли по центральной улице и второстепенных улочках, узнали об исторических зданиях, рассказ был очень интересным и ёмким, с иллюстрациями и интересными выдержками, погода позволила увидеть всю красоту и насладиться моментом. Спасибо Надежде.
И
Ирина
2 ноя 2025
Даже имея достаточно знаний о Кисловодске, нам было интересно и занимательно. Очень понравилась находка экскурсовода со старинными фото: такой своеобразный прыжок в прошлое, и уже представляешь, как люди строили эти
Надежда
Ответ организатора:
Дорогая Ирина! Благодарю за личные истории Вашей семьи в фотографиях и фактах, связанных с историей КМВ и Кисловодска в частности.
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Шикарная экскурсия! Чувствуется личный подход. Очень трепетно отношение к культурному наследию города. Интересные уголки, красивая архитектура, много исторических особенностей. Нам очень понравилось. Обязательно возьмём другие экскурсии Надежды, когда снова приедем в чудесный Кисловодск.
Надежда
Ответ организатора:
Екатерина спасибо за отзыв, я тоже с большим удовольствием встречусь с Вами вновь!
О
Оксана
29 окт 2025
Очень долго ждала данную экскурсию и не разочаровалась! Посетила Кисловодск с детьми. Надежда отвечала на все вопросы и очень увлекла историческим описанием архитектуры города. Мы все остались в восторге!
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо Оксана за отзыв, я с удовольствием провела в Вашей компании время и вопросы от детей они такие душевные.
м
мария
26 окт 2025
Прекрасная прогулка!
Выше всяких похвал.
Благодарю от всей души Надежду.
Выше всяких похвал.
Благодарю от всей души Надежду.
Надежда
Ответ организатора:
Мария, спасибо Вам за прогулку, сама получила большое удовольствие. Буду ждать новых встреч ☀️
Т
Татьяна
14 окт 2025
Все прошло на 10 из 10)))
2 часа просто улетели)хотелось ещё!!!!
Очень всем рекомендую!! ¡!!!
2 часа просто улетели)хотелось ещё!!!!
Очень всем рекомендую!! ¡!!!
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте Татьяна, спасибо большое за высокую оценку моей работы.
И
Ирина
13 окт 2025
Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Надежда! Всё прошло на одном дыхании, даже не заметии как пролетело время (больше указанных 2часов, но Надежда нас не подгоняла). Надежда-настоящая наша находка. Экскурсия
Надежда
Ответ организатора:
Дорогая Ирина, спасибо за отзыв! А у меня еще много интересного припасено, буду рада поделиться с Вами!
Svetlana
11 окт 2025
Надежда - человек глубоко покруженный в историю Кисловодска.
Она обладает не только различными архивными артефактами, но и эмоционально насыщенной манерой подачи материала.
Экскурсия познавательная, захватывающая оставленным культурным наследием, превосходящая любые ожидания по насыщенности и разнообразию.
Эту экскурсию рекомендую к обязательному посещение жителям и гостям региона кавказских минеральных вод, особенно Кисловодска.
Она обладает не только различными архивными артефактами, но и эмоционально насыщенной манерой подачи материала.
Экскурсия познавательная, захватывающая оставленным культурным наследием, превосходящая любые ожидания по насыщенности и разнообразию.
Эту экскурсию рекомендую к обязательному посещение жителям и гостям региона кавказских минеральных вод, особенно Кисловодска.
Надежда
Ответ организатора:
Светлана благодарю за отзыв, получить от Вас 5 ⭐️ мне очень лестно ♥️ душевно прогулялись, а сегодня еще и по другому маршруту прошлись. Спасибо, что выбрали меня!
Б
Бутырева
7 окт 2025
Замечательно, легко, познавательно прошла экскурсия. Рекомендую!
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, буду рада новым встречам!
И
Ирина
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия,замечательная подача информации. Надежда чудесный,эрудированный,с тонким чувством юмора и знающий свое дело Экскурсовод. Именно с большой буквы. Два часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем эту экскурсию, а главное - гида. Постараемся попасть к ней на другие прогулки.
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте Ирина! Спасибо за большую букву ♥️ я правда очень стараюсь, с удовольствием проведу Вам экскурсию, у меня есть еще в запасе пару интересных маршрутов).
Светлана
3 окт 2025
Надежда- большая умничка! Замечательный структурированный рассказ о знаменитых и не очень людях,и гостях Кисловодска. Много иллюстраций! Мы заходили в такие парадные,подъезды и подворотни,в которые никогда сам не заглянешь! Спасибо огромное! Хотелось ещё гулять,гулять и слушать!! 2 часа пролетели как один миг!
Надежда
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за обратную связь. И как же мы здорово сегодня прогулялись-одно удовольствие, благодарю за компанию.
Е
Евгения
30 сен 2025
Экскурсовод эрудирована. В любое время можно задавать вопросы на любые темы.
Прогулка может быть интересна людям с любым уровнем подготовки, так как экскурсовод может подстроиться под потребности заказчика.
Очень подойдёт тем, кто чувствует горошину под периной, кто ищет изюминки и кто любит вишенки на торте.
🌹
Прогулка может быть интересна людям с любым уровнем подготовки, так как экскурсовод может подстроиться под потребности заказчика.
Очень подойдёт тем, кто чувствует горошину под периной, кто ищет изюминки и кто любит вишенки на торте.
🌹
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо большое, как приятно читать про горошинку и изюмчик ♥️ в самое сердечко!
А
Анна
12 сен 2025
Экскурсия ЧУДО!!! Третий раз в Кисловодске. Столько раз проходили мимо зданий на Курортном бульваре, и по улочкам в центре, задавались вопросом об их истории и происхождении, даже читали, что-то на
Надежда
Ответ организатора:
Анна спасибо большое за такой теплый отзыв, благодаря Вашей обратной связи мне будет легче работать и открывать наш город еще большему количеству гостей!
Алексей
9 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, отличный способ познакомиться с Кисловодском.
Надежда очень любит свой город, его историю, мы чувствовали это всю экскурсию.
Было очень интересно - здания, события и легенды. Особенно понравилось, что мы заходили внутрь и могли прикоснуться к истории.
Спасибо, Надежда, еще раз!
Надежда очень любит свой город, его историю, мы чувствовали это всю экскурсию.
Было очень интересно - здания, события и легенды. Особенно понравилось, что мы заходили внутрь и могли прикоснуться к истории.
Спасибо, Надежда, еще раз!
Надежда
Ответ организатора:
Алексей спасибо за отзыв - этот маршрут еще совсем новый у меня и поэтому Ваша обратная связь очень ценна!
