Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска

Погрузитесь в атмосферу старинного Кисловодска, исследуя его скрытые уголки и узнавая истории, которые скрываются за фасадами зданий
Кисловодск - это не только курортные бульвары и известные достопримечательности. За фасадами гостиниц и дач скрывается живая история, полная интриг и символов.

Прогулка по закрытым парадным и подворотням позволит вам увидеть город глазами отдыхающих начала 20 века.

Узнайте, как отдыхали приезжие, какие архитектурные загадки скрыты в деталях зданий и кто из знаменитостей предпочитал уединение в этом живописном месте
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить закрытые территории
  • 🏛 Архитектурные загадки и символы
  • 🎶 Истории знаменитых постояльцев
  • 🕵️‍♂️ Тайны старинных гостиниц и дач
  • 📜 Исторические факты о курортной жизни
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска© Надежда
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска© Надежда
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Курортный бульвар
  • Колоннада

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Центральную прогулочную зону Кисловодска — Курортный бульвар, где начнётся наша экскурсия.
  • Самый романтичный уголок проспекта — излюбленное место прогулок влюблённых пар.
  • Элитные парадные гостиницы, дореволюционные дачи и частные отели, в которые редко попадали посторонние.
  • Закрытые территории, недоступные для больших групп.
  • Архитектурные детали, наполненные символикой: масонские знаки, греческие орнаменты, скрытые послания — попробуем их расшифровать.
  • Секретную локацию в районе Колоннады, куда туристы добираются нечасто.

Вы узнаете:

  • В каких условиях отдыхали приезжие на рубеже 19 и 20 веков и чем отличались предпочтения у представителей разных слоёв общества.
  • Почему прохожие замирали на бульваре, услышав музыку, доносившуюся из окон гостиницы.
  • Кто был тот самый знаменитый постоялец, чью тишину охранял сам владелец отеля.
  • Как формировались цены в гостиницах и ресторанах Кисловодска — и какую роль в этом играло государственное регулирование.
  • Чем прославился провизор, устроивший «агрессивную» аптечную рекламу.
  • Кто из «разного люда» приезжал в Кисловодск с целью обогащения за счёт доверчивых курортников.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников 14+.
  • Мы будем посещать и исследовать частные территории, поэтому я набираю маленькие группы (1-4 человека).
  • Прогулка по центральной улице комфортна, но когда свернём в подворотни, нужно приготовиться к лёгкому городскому бездорожью (асфальт частично отсутствует).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Венеция»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 1159 туристов
Любить и восхищаться своим городом для меня — огромное счастье и источник вдохновения. В экскурсии я пришла, осознав, что хочу быть свободным человеком и посвятить жизнь самому интересному. Увлечение историей Ставропольского
читать дальше

края переросло в коллекционирование архивных материалов, а затем и создание первых маршрутов. Получила профильное образование в СКФУ по направлению «журналист и экскурсионная деятельность», прошла государственную аккредитацию и стала победителем всероссийских конкурсов гидов. Я не только покажу вам парадный Кисловодск, но и помогу прочувствовать настоящую атмосферу города, его «забытые» уголки и нетуристические маршруты. Свой подход я называю «экскурсионный фетишизм» — это особая любовь к деталям и мелочам, которые и формируют общее впечатление. На прогулках со мной вы услышите легенды Кавказа и узнаете истории людей, создававших его архитектурное великолепие.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
М
Марина
7 ноя 2025
Экскурсия с Надеждой прошла на одном дыхании - не скучно, интересно, познавательно. Здания, мимо которых проходили много раз, хранят столько секретов. И этими секретам и интесными подробностями Надежда щедро с нами делилась, ненавязчиво, с юмором. Спасибо за приятную прогулку и отличное настроение! С удовольствием в очередной приезд пойдем на вашу экскурсию.
И
Ирина
3 ноя 2025
Погуляли по центральной улице и второстепенных улочках, узнали об исторических зданиях, рассказ был очень интересным и ёмким, с иллюстрациями и интересными выдержками, погода позволила увидеть всю красоту и насладиться моментом. Спасибо Надежде.
И
Ирина
2 ноя 2025
Даже имея достаточно знаний о Кисловодске, нам было интересно и занимательно. Очень понравилась находка экскурсовода со старинными фото: такой своеобразный прыжок в прошлое, и уже представляешь, как люди строили эти
читать дальше

великолепные здания, как они прогуливались по аллее Курортного проспекта, как жили и обустраивали свой прекрасный город. Побывали в зданиях, мимо которых много раз ходили мимо, но и не предполагали, что можно в них зайти. Истории, рассказанные Надеждой, о маркетинговых ходах предпринимателей 19 века, заставили нас удивится и рассмеяться. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с любящей и знающей свой город Надеждой.

Даже имея достаточно знаний о Кисловодске, нам было интересно и занимательно. Очень понравилась находка экскурсовода со старинными фото: такой своеобразный прыжок в прошлое, и уже представляешь, как люди строили эти
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Дорогая Ирина! Благодарю за личные истории Вашей семьи в фотографиях и фактах, связанных с историей КМВ и Кисловодска в частности.
читать дальше

Вы мне подарили настоящие эмоции и возможность прикоснуться к очень важному. Я даже записала Ваш телефон, чтобы если что позвонить Вам (уточнить детали или поделиться). Буду рада встретиться с Вами еще. Спасибо большое!

Е
Екатерина
1 ноя 2025
Шикарная экскурсия! Чувствуется личный подход. Очень трепетно отношение к культурному наследию города. Интересные уголки, красивая архитектура, много исторических особенностей. Нам очень понравилось. Обязательно возьмём другие экскурсии Надежды, когда снова приедем в чудесный Кисловодск.
Шикарная экскурсия! Чувствуется личный подход. Очень трепетно отношение к культурному наследию города. Интересные уголки, красивая архитектура,
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Екатерина спасибо за отзыв, я тоже с большим удовольствием встречусь с Вами вновь!
О
Оксана
29 окт 2025
Очень долго ждала данную экскурсию и не разочаровалась! Посетила Кисловодск с детьми. Надежда отвечала на все вопросы и очень увлекла историческим описанием архитектуры города. Мы все остались в восторге!
Очень долго ждала данную экскурсию и не разочаровалась! Посетила Кисловодск с детьми. Надежда отвечала на все
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо Оксана за отзыв, я с удовольствием провела в Вашей компании время и вопросы от детей они такие душевные.
м
мария
26 окт 2025
Прекрасная прогулка!
Выше всяких похвал.
Благодарю от всей души Надежду.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Мария, спасибо Вам за прогулку, сама получила большое удовольствие. Буду ждать новых встреч ☀️
Т
Татьяна
14 окт 2025
Все прошло на 10 из 10)))
2 часа просто улетели)хотелось ещё!!!!
Очень всем рекомендую!! ¡!!!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте Татьяна, спасибо большое за высокую оценку моей работы.
И
Ирина
13 окт 2025
Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Надежда! Всё прошло на одном дыхании, даже не заметии как пролетело время (больше указанных 2часов, но Надежда нас не подгоняла). Надежда-настоящая наша находка. Экскурсия
читать дальше

открывает Кисловодск с другого ракурса и узнаешь много нового о тех местах, мимо которых приходили уже много раз и не обращали на них внимания. Экскурсии по Кисловодску брали и раньше, но то, что рассказала и показала Надежда, ни в одной другой экскурсии не слышала. Город даже каким-то близким стал, с такой теплотой и любовью о нëм было рассказано. Жаль было расставаться, чувствовалось, что у Надежды есть ещё масса интересного!!!Ждём следующей поездки, чтобы заказать ещё экскурсии Надежды!
Экскурсию рекомендую, если хотите узнать нестандартный Кисловодск.
Трикстеру тоже рекомендую публиковать разные экскурсии Надежды.

Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Дорогая Ирина, спасибо за отзыв! А у меня еще много интересного припасено, буду рада поделиться с Вами!
Svetlana
Svetlana
11 окт 2025
Надежда - человек глубоко покруженный в историю Кисловодска.
Она обладает не только различными архивными артефактами, но и эмоционально насыщенной манерой подачи материала.
Экскурсия познавательная, захватывающая оставленным культурным наследием, превосходящая любые ожидания по насыщенности и разнообразию.
Эту экскурсию рекомендую к обязательному посещение жителям и гостям региона кавказских минеральных вод, особенно Кисловодска.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Светлана благодарю за отзыв, получить от Вас 5 ⭐️ мне очень лестно ♥️ душевно прогулялись, а сегодня еще и по другому маршруту прошлись. Спасибо, что выбрали меня!
Б
Бутырева
7 окт 2025
Замечательно, легко, познавательно прошла экскурсия. Рекомендую!
Замечательно, легко, познавательно прошла экскурсия. Рекомендую!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, буду рада новым встречам!
И
Ирина
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия,замечательная подача информации. Надежда чудесный,эрудированный,с тонким чувством юмора и знающий свое дело Экскурсовод. Именно с большой буквы. Два часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем эту экскурсию, а главное - гида. Постараемся попасть к ней на другие прогулки.
Прекрасная экскурсия,замечательная подача информации. Надежда чудесный,эрудированный,с тонким чувством юмора и знающий свое дело Экскурсовод. Именно с
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте Ирина! Спасибо за большую букву ♥️ я правда очень стараюсь, с удовольствием проведу Вам экскурсию, у меня есть еще в запасе пару интересных маршрутов).
Светлана
Светлана
3 окт 2025
Надежда- большая умничка! Замечательный структурированный рассказ о знаменитых и не очень людях,и гостях Кисловодска. Много иллюстраций! Мы заходили в такие парадные,подъезды и подворотни,в которые никогда сам не заглянешь! Спасибо огромное! Хотелось ещё гулять,гулять и слушать!! 2 часа пролетели как один миг!
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за обратную связь. И как же мы здорово сегодня прогулялись-одно удовольствие, благодарю за компанию.
Е
Евгения
30 сен 2025
Экскурсовод эрудирована. В любое время можно задавать вопросы на любые темы.
Прогулка может быть интересна людям с любым уровнем подготовки, так как экскурсовод может подстроиться под потребности заказчика.
Очень подойдёт тем, кто чувствует горошину под периной, кто ищет изюминки и кто любит вишенки на торте.
🌹
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо большое, как приятно читать про горошинку и изюмчик ♥️ в самое сердечко!
А
Анна
12 сен 2025
Экскурсия ЧУДО!!! Третий раз в Кисловодске. Столько раз проходили мимо зданий на Курортном бульваре, и по улочкам в центре, задавались вопросом об их истории и происхождении, даже читали, что-то на
читать дальше

просторах интернета. Что то запомнили, что-то выветрилось сразу. Но сегодня, мы как будто прикоснулись к истории! Надежда не гид, она волшебница! Мы как будто побывали в прошлом. Столько нового и интересного! Надежда сопровождала свой рассказ наглядным материалом - старинными фотографиями зданий и улиц, какими они были раньше, архитекторов и владельцев доходных домов и гостиниц, различных документов, относящихся тем временам, когда город только строился. Ни на какой обзорной экскурсии вам этого не расскажут.
Словами не описать моего восторга! Нарядные фасады, богатые лестницы, внутренний декор стен, полный символизма времён конца XIX начала XX веков. Дома казачьих поселенцев. Многое сохранилось с тех времён. Это можно не только увидеть, но и потрогать!
Хотите почувствовать город? Вам к Надежде! Рекомендую настоятельно!

Экскурсия ЧУДО!!! Третий раз в Кисловодске. Столько раз проходили мимо зданий на Курортном бульваре, и по
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Анна спасибо большое за такой теплый отзыв, благодаря Вашей обратной связи мне будет легче работать и открывать наш город еще большему количеству гостей!
Алексей
Алексей
9 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, отличный способ познакомиться с Кисловодском.

Надежда очень любит свой город, его историю, мы чувствовали это всю экскурсию.

Было очень интересно - здания, события и легенды. Особенно понравилось, что мы заходили внутрь и могли прикоснуться к истории.

Спасибо, Надежда, еще раз!
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, отличный способ познакомиться с Кисловодском.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Алексей спасибо за отзыв - этот маршрут еще совсем новый у меня и поэтому Ваша обратная связь очень ценна!

