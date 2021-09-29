Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Знакомство с Кавказом

К плато Бермамыт ведет непростая, но очень живописная дорога. Мы проедем Березовское ущелье, увидим гору Кабан и полюбуемся альпийскими лугами. А если повезет, встретим дикие стада лошадей, коров и овец. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу местные легенды. Например, вы узнаете о битве гор Эльбрус и Бештау за право быть рядом с красавицей Машук.

Захватывающие дух панорамы

На плато вы оцените фантастический вид на Эльбрус, Главный Кавказский хребет, скалы Монахи, горы Машук и Верблюд. Рассмотрите каменный амфитеатр, насладитесь звенящей тишиной и подышите чистым воздухом. Ощутите первозданную мощь кавказской природы и узнаете, что общего у Бермамыта и американского Гранд-Каньона.

Организационные детали