Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии

Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии

4.4
5 отзывов
Плато Бермамыт смело можно назвать русским Гранд-Каньоном.

Вы окажетесь в окружении потрясающих горных пейзажей, рассмотрите легендарный Эльбрус и узнаете о его «ссоре» с седовласым Казбеком.

Я покажу лучшие обзорные площадки и сделаю все, чтобы путешествие прошло комфортно, интересно и безопасно.
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии

Что вас ожидает

Знакомство с Кавказом

К плато Бермамыт ведет непростая, но очень живописная дорога. Мы проедем Березовское ущелье, увидим гору Кабан и полюбуемся альпийскими лугами. А если повезет, встретим дикие стада лошадей, коров и овец. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу местные легенды. Например, вы узнаете о битве гор Эльбрус и Бештау за право быть рядом с красавицей Машук.

Захватывающие дух панорамы

На плато вы оцените фантастический вид на Эльбрус, Главный Кавказский хребет, скалы Монахи, горы Машук и Верблюд. Рассмотрите каменный амфитеатр, насладитесь звенящей тишиной и подышите чистым воздухом. Ощутите первозданную мощь кавказской природы и узнаете, что общего у Бермамыта и американского Гранд-Каньона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • По пути и на самом плато есть кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав, я коренной житель Кисловодска. Провожу экскурсии два года: показываю самые интересные места Кавказских Минеральных Вод и рассказываю связанные с ними занимательные истории. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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5 реальных отзывов от туристов

М
29 сен 2021
Из-за плохой погоды невозможно было проехать на Бермамыт, и гид предложил нам другую экскурсию - на Джилы-Су, и мы согласились, тк все равно планировали туда тоже поехать. Дорога в горах хорошая, поездка понравилась, увидели красивейшие места. По дороге останавливались на смотровых площадках. Вячеслав хорошо управляет машиной, ведет аккуратно, с ним было не страшно ехать по горной дороге, хотя Уаз-буханка выглядит пугающе. Но это не гид, это просто водитель. Не ответил ни на один наш вопрос по истории мест, которые мы проезжали. Не дал вообще никакой информации по поездке, только техническую.
А
22 авг 2021
Ездили большой компанией на двух машинах (с детьми). Огромное Спасибо гидам Марату и Вячеславу. Обговорили все детали заранее. Везли с учётом всех наших пожеланий-где то "по газам", где то помедленнее. Остановки были в самых захватывающий местах и по нашей просьбе-собрать цветы, грибы, покататься на лошади…. В нашей разноколиберной компании никто не остался равнодушным от поездки. Обязательно приедем ещё!
В
4 авг 2021
Нам очень понравилась экскурсия. Мы остались под впечатлением. Вячеслав отличный гид, внимательный, пунктуальный. Скучно не было, наоборот интересно. Дети тоже остались довольные. Спасибо.
А
25 июля 2021
Пушка
Ю
6 июля 2021
Плато Бермамыт потрясающее, незабываемое, но дорога трудная и однообразная. Тряска 2, 5 часа в одну сторону по бездорожью. Вячеслав сделал всё возможное, чтоб нас не сильно трясло, ехал медленно, аккуратно. Во время осмотра Бермамыта нас не торопил, подвозил к смотровым точкам.
Водитель замечательный, человек приятный. Хотелось бы, чтоб скрасить трудности дороги, получить какую-то информцию о том месте, куда едем. Или о Кисловодске, откуда едем. Чтобы экскурсия была не только зрелищной, но и познавательной. Всех благ водителю!

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