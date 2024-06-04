Откройте для себя мифы и легенды Кисловодска с нашими экскурсиями

Найдено 12 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Кисловодске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Как появилась легенда о Замке коварства и любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
1 отзыв
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: У места вашего проживания
«Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите»
Расписание: ежедневно в 06:40
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
5 500 за человека
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990 за человека
Кисловодский курортный парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670 за всё до 10 чел.
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
108 отзывов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
«Захватывающие истории и легенды о прошлом этой местности, о жителях ущелья и о старинных памятках позволят приблизиться к тайнам региона, прожить все периоды величия и падения»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 500 за человека
Кисловодский парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Сегодня в 10:30
12 июня в 11:30
4 400 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
«Я не дам вам заскучать в пути и расскажу местные легенды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
    Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
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    прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!

    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
    Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
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    в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.

    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
    Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, прекрасные виды! Без спешки и суеты, в спокойном темпе. Приятный бонус - набрали на лугу ароматного чабреца.
  • O
    Olimp01111974
    19 мая 2024
    Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
    Интересная экскурсия. У нас был экскурсовод Светлана профессионал своего дела,очень увлекательно рассказывает, много дат и исторических фактов. Спасибо
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Кисловодский курортный парк: история и легенды
    Отличная получилась экскурсия! Мария пошла нам на встречу и скорректировала маршрут (появилась такая необходимость). Длительность экскурсии 1,5 часа, совсем неутомительная.
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам показали другие дорожки, другие локации, полный восторг🫶
    Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
  2. К истокам нарзана
  3. Плато Бермамыт. Джип-приключение
  4. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  5. Путешествие к загадочному Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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