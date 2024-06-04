1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«Вы изучите необычное скальное образование, загадаете желание и узнаете романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Как появилась легенда о Замке коварства и любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: У места вашего проживания
«Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите»
Расписание: ежедневно в 06:40
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
5 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
15 часов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
«Захватывающие истории и легенды о прошлом этой местности, о жителях ущелья и о старинных памятках позволят приблизиться к тайнам региона, прожить все периоды величия и падения»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Сегодня в 10:30
12 июня в 11:30
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
«Я не дам вам заскучать в пути и расскажу местные легенды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ТТатьяна3 июня 2024Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
- ААнастасия1 июня 2024Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
- ССергей31 мая 2024Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».
- ДДмитрий31 мая 2024Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, прекрасные виды! Без спешки и суеты, в спокойном темпе. Приятный бонус - набрали на лугу ароматного чабреца.
- OOlimp0111197419 мая 2024Интересная экскурсия. У нас был экскурсовод Светлана профессионал своего дела,очень увлекательно рассказывает, много дат и исторических фактов. Спасибо
- ММария15 мая 2024Отличная получилась экскурсия! Мария пошла нам на встречу и скорректировала маршрут (появилась такая необходимость). Длительность экскурсии 1,5 часа, совсем неутомительная.
- ИИрина13 мая 2024Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам показали другие дорожки, другие локации, полный восторг🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мифы и легенды»
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