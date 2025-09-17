Мы покажем вам места, откуда открываются лучшие виды на седовласый Эльбрус. Вы насладитесь тишиной и уединением на плато Канжол. А после исследуете озёра Шадхурей и узнаете легенду об их происхождении.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плато Канжол — одно из тех мест, где можно насладиться одиночеством и оценить первозданную красоту природы. Плохая дорога спасает Канжол от толп туристов. Вы узнаете, почему плато раньше называли кровавым, а сейчас считают одним из самых чистых в России. Увидите Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус.

Шадхурей — озёра Карстового происхождения голубого и зелёного цвета. Расположены на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь девственной природой и послушаете легенду о происхождении озёр.

Примерный тайминг

7:00 — выезд, посещение нескольких смотровых площадок по пути

12:00 — прибытие на плато Канжол, пикник на смотровой площадке, посещение озёр

19:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали