Мы покажем вам места, откуда открываются лучшие виды на седовласый Эльбрус. Вы насладитесь тишиной и уединением на плато Канжол. А после исследуете озёра Шадхурей и узнаете легенду об их происхождении.
Описание экскурсии
Плато Канжол — одно из тех мест, где можно насладиться одиночеством и оценить первозданную красоту природы. Плохая дорога спасает Канжол от толп туристов. Вы узнаете, почему плато раньше называли кровавым, а сейчас считают одним из самых чистых в России. Увидите Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус.
Шадхурей — озёра Карстового происхождения голубого и зелёного цвета. Расположены на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь девственной природой и послушаете легенду о происхождении озёр.
Примерный тайминг
7:00 — выезд, посещение нескольких смотровых площадок по пути
12:00 — прибытие на плато Канжол, пикник на смотровой площадке, посещение озёр
19:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot, Infiniti QX56 или Range Rover Discovery
- Отдельно по желанию оплачивается питание на маршруте
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Программу можно начать из Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков и Железноводска. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте, путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу с 2018 года. Наши гиды подготовлены к вождению по горной местности, а также отлично знают историю Кавказа и каждый его уголок. Мы организуем как однодневные экскурсии, так и многодневные. Если вы устали от городской суеты, нам есть, что предложить. Обращайтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия редкая, спасибо Павлу и его коллегам!
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