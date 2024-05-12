1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: у вашего отеля
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 07:00
15 июня в 18:00
1950017 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
- ННаталья4 мая 2024Только что вернулись из поездки по горам в окрестностях Кисловодска. Увы, погода резко испортилась и не позволила нам доехать до
- ЯЯрослав3 мая 2024Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки в ней прям класс!
- ВВладислав1 мая 2024Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥
- ААнна29 октября 2023Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
- ААлександр5 июня 2022По разговорам организаторов экскурсий в Кисловодске на плато Канжол можно не ехать, там все аналогичное Бермамыту. Не верьте этому!!! Нужно
- ААнтон3 июня 2022Спасибо большое Дмитрию за прекрасную экскурсию. День пролетел на одном дыхании! Потрясающее место Силы, невероятные виды, отсутствие толп туристов. Всем рекомендую!
- ААнатолий22 октября 2021Гид Вячеслав провел великолепную экскурсию. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озера Шадхурей»
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