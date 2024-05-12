Озера Шадхурей – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Озера Шадхурей» в Кисловодске, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: у вашего отеля
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
17 000 за всё до 4 чел.
Ханская дорога: плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 07:00
15 июня в 18:00
1950017 550 за всё до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Ханская дорога: плато Канжол
    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
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    Виды незабываемые, природа творит чудеса. Прекрасные лошадки, любопытные коровки и овечки. Уже не терпится вернуться в Кисловодск, и других гидов даже рассматривать не планирую. Дмитрий, спасибо 👍

    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Только что вернулись из поездки по горам в окрестностях Кисловодска. Увы, погода резко испортилась и не позволила нам доехать до
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    плато Бермамыт. Но мы побывали на горе Шапка и имели удовольствие прокатится по кавказским просторам. Организация и инструкторы - на высоте. С нами ездил Михаил, ему отдельная огромная благодарность за терпение (я мотоциклист весьма возрастной и малоопытный) и доставку на дом забытых мною в гараже очков. Очень довольны поездкой, муж - тот вообще в полном восторге. Если пока только думаете - стоит ли ехать - даже не сомневайтесь. Однозначно, стоит!

  • Я
    Ярослав
    3 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки в ней прям класс!
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    Виды по пути завораживают, а главное, что до них добираешься сам, в отличии от экскурсий на машине. Уникальный опыт, думаю заняться эндуро уже дома)

    Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки
  • В
    Владислав
    1 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥
    Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥
  • А
    Анна
    29 октября 2023
    Ханская дорога: плато Канжол
    Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
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    карстовые озера с голубой водой, взгляд отдыхает, наполняешься умиротворением и спокойствием, комфортный автомобиль для такого рода поездки, подготовленный водителем для идеальной проходимости всех сложных дорожных участков. Вежливый, легкий в общении и заботливый Дмитрий сделает путешествие вдвойне приятным. Рекомендую!

  • А
    Александр
    5 июня 2022
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    По разговорам организаторов экскурсий в Кисловодске на плато Канжол можно не ехать, там все аналогичное Бермамыту. Не верьте этому!!! Нужно
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    обязательно поехать и посмотреть. Виды шикарные. С Бермамытом не сравнить. Канжол понравился больше. Экскурсия отличная: интересно, красиво, познавательно. Теперь цель поехать и поймать грозы, а также призрака. Берите не пожалеете.

  • А
    Антон
    3 июня 2022
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    Спасибо большое Дмитрию за прекрасную экскурсию. День пролетел на одном дыхании! Потрясающее место Силы, невероятные виды, отсутствие толп туристов. Всем рекомендую!
  • А
    Анатолий
    22 октября 2021
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    Гид Вячеслав провел великолепную экскурсию. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озера Шадхурей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
  2. Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
  3. Ханская дорога: плато Канжол
  4. Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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