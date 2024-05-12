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плато Бермамыт. Но мы побывали на горе Шапка и имели удовольствие прокатится по кавказским просторам. Организация и инструкторы - на высоте. С нами ездил Михаил, ему отдельная огромная благодарность за терпение (я мотоциклист весьма возрастной и малоопытный) и доставку на дом забытых мною в гараже очков. Очень довольны поездкой, муж - тот вообще в полном восторге. Если пока только думаете - стоит ли ехать - даже не сомневайтесь. Однозначно, стоит!