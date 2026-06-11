Экскурсия на плато Канжол и озёра Шадхурей подарит незабываемые впечатления. Величественный Эльбрус и карстовые озёра ждут вас на высоте более 2000 метров. Плохая дорога сохраняет эти места от толп туристов, позволяя насладиться первозданной природой. Узнайте, почему плато называли кровавым, и послушайте легенду о происхождении озёр. Поездка на внедорожнике делает путешествие комфортным и безопасным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться всеми красотами природы. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой и ранней весной доступ к некоторым местам может быть ограничен, но это время также имеет своё очарование.

Сейчас июнь — это идеальное время.