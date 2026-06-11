Экскурсия на плато Канжол и озёра Шадхурей подарит незабываемые впечатления. Величественный Эльбрус и карстовые озёра ждут вас на высоте более 2000 метров. Плохая дорога сохраняет эти места от толп туристов, позволяя насладиться первозданной природой. Узнайте, почему плато называли кровавым, и послушайте легенду о происхождении озёр. Поездка на внедорожнике делает путешествие комфортным и безопасным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Эльбрус
- 🏞️ Уединение на плато
- 🚙 Комфортное путешествие
- 📚 Легенды озёр
- 🌿 Девственная природа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться всеми красотами природы. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой и ранней весной доступ к некоторым местам может быть ограничен, но это время также имеет своё очарование.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Канжол
- Озёра Шадхурей
- Эльбрус
Описание экскурсии
Плато Канжол — одно из тех мест, где можно насладиться одиночеством и оценить первозданную красоту природы. Плохая дорога спасает Канжол от толп туристов. Вы узнаете, почему плато раньше называли кровавым, а сейчас считают одним из самых чистых в России. Увидите Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус.
Шадхурей — озёра Карстового происхождения голубого и зелёного цвета. Расположены на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь девственной природой и послушаете легенду о происхождении озёр.
Примерный тайминг
7:00 — выезд, посещение нескольких смотровых площадок по пути
12:00 — прибытие на плато Канжол, пикник на смотровой площадке, посещение озёр
19:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot, Infiniti QX56 или Range Rover Discovery
- Отдельно по желанию оплачивается питание на маршруте
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Программу можно начать из Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков и Железноводска. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
ежедневно в 08:00
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Здравствуйте, путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу с 2018 года. Наши гиды подготовлены к вождению по горной местности, а также отлично знают историю Кавказа и каждый его уголок. Мы организуем как однодневные экскурсии, так и многодневные. Если вы устали от городской суеты, нам есть, что предложить. Обращайтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все понравилось! Красоты природы, виды, погода-восторг! Гид Павел приятный интересный молодой человек. Внимательный и заботливый к каждому туристу. Все расскажет, покажет, поможет. Сам маршрут проходиь среди гор без лишних пробок! Рекомендую!
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Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный и опытный водитель, отлично знающий дорогу и чувствующий автомобиль. Дорога на само плато не
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С
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал на все вопросы, давал интересную историческую информацию и параллельно провел современный экскурс по красивейших местам следования. Дорога на плато очень красивая. Поднимались выше облаков. Вид на Эльбрус самый красивый из увиденных. Рекомендую и гида, и направление. Спасибо!!!
+2
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К
Замечательное путешествие!!!
Гид Павел - очень приятный человек, прекрасный рассказчик, опытный водитель, хорошо знающий местность. Путешествие получилось длинным, на весь день. Но совсем не утомительным. Очень красивая сама дорога. Несколько раз
Гид Павел - очень приятный человек, прекрасный рассказчик, опытный водитель, хорошо знающий местность. Путешествие получилось длинным, на весь день. Но совсем не утомительным. Очень красивая сама дорога. Несколько раз
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Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
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Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу сказать с уверенностью, что дорога на Канжол более впечатляющая по своим видам ущелий и гор. Спасибо Павлу и Ашоту за индивидуальный подход к нашей экскурсии!
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