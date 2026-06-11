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Плато Канжол и озёра Шадхурей (в мини-группе)

Познакомиться с первозданной природой Кабардино-Балкарии в путешествии из Кисловодска
Экскурсия на плато Канжол и озёра Шадхурей подарит незабываемые впечатления. Величественный Эльбрус и карстовые озёра ждут вас на высоте более 2000 метров. Плохая дорога сохраняет эти места от толп туристов, позволяя насладиться первозданной природой. Узнайте, почему плато называли кровавым, и послушайте легенду о происхождении озёр. Поездка на внедорожнике делает путешествие комфортным и безопасным
5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Эльбрус
  • 🏞️ Уединение на плато
  • 🚙 Комфортное путешествие
  • 📚 Легенды озёр
  • 🌿 Девственная природа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время можно насладиться всеми красотами природы. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой и ранней весной доступ к некоторым местам может быть ограничен, но это время также имеет своё очарование.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Плато Канжол и озёра Шадхурей (в мини-группе)
Плато Канжол и озёра Шадхурей (в мини-группе)
Плато Канжол и озёра Шадхурей (в мини-группе)

Что можно увидеть

  • Плато Канжол
  • Озёра Шадхурей
  • Эльбрус

Описание экскурсии

Плато Канжол — одно из тех мест, где можно насладиться одиночеством и оценить первозданную красоту природы. Плохая дорога спасает Канжол от толп туристов. Вы узнаете, почему плато раньше называли кровавым, а сейчас считают одним из самых чистых в России. Увидите Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус.

Шадхурей — озёра Карстового происхождения голубого и зелёного цвета. Расположены на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь девственной природой и послушаете легенду о происхождении озёр.

Примерный тайминг

7:00 — выезд, посещение нескольких смотровых площадок по пути
12:00 — прибытие на плато Канжол, пикник на смотровой площадке, посещение озёр
19:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Поедем на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot, Infiniti QX56 или Range Rover Discovery
  • Отдельно по желанию оплачивается питание на маршруте
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Программу можно начать из Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков и Железноводска. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Здравствуйте, путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу с 2018 года. Наши гиды подготовлены к вождению по горной местности, а также отлично знают историю Кавказа и каждый его уголок. Мы организуем как однодневные экскурсии, так и многодневные. Если вы устали от городской суеты, нам есть, что предложить. Обращайтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
А
Все понравилось! Красоты природы, виды, погода-восторг! Гид Павел приятный интересный молодой человек. Внимательный и заботливый к каждому туристу. Все расскажет, покажет, поможет. Сам маршрут проходиь среди гор без лишних пробок! Рекомендую!
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Юлия
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный и опытный водитель, отлично знающий дорогу и чувствующий автомобиль. Дорога на само плато не
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самая простая, но и не выматывающая. Но в награду ты получаешь такие виды, которые не описать словами! Это просто Космос, который однозначно стоит того, чтобы до него добраться! Нам очень повезло с погодой - в первой половине дня Эльбрус был отлично виден (после обеда его накрыли облака).
Озера Шадхурей тоже были великолепны. Времени хватило на все, а на обратном пути еще и заехали за вкусными карачаевскими хычинами. В общем, твердая "5" и наши искренние рекомендации.

Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
Ездили на экскурсию на плато Канжол 28 сентября 2025 года. Нашим гидом был Павел - прекрасный
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С
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал на все вопросы, давал интересную историческую информацию и параллельно провел современный экскурс по красивейших местам следования. Дорога на плато очень красивая. Поднимались выше облаков. Вид на Эльбрус самый красивый из увиденных. Рекомендую и гида, и направление. Спасибо!!!
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал+2
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию на плато Канжол. Павел оказался профессиональным, эрудированным, интересным гидом. Отвечал
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К
Замечательное путешествие!!!
Гид Павел - очень приятный человек, прекрасный рассказчик, опытный водитель, хорошо знающий местность. Путешествие получилось длинным, на весь день. Но совсем не утомительным. Очень красивая сама дорога. Несколько раз
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мы останавливались и гуляли в живописных местах, на смотровых площадках. Этот тур проходил действительно в мини-группе - было всего 4 туриста, что очень комфортно.
Само плато Канжол - потрясающее место, прямо напротив Эльбруса. Вокруг дикая природа. Место охраняемое - это территория Верхне-Малкинского заказника (на въезде стоит охрана).
Погода была прекрасная, Эльбрус открылся нам во всей красе!!! Ни одного облачка на небе! Большой Кавказский хребет немного припорошило снегом и от этого он стал ещё более выразительным.
На плато (а высота его 2950 метров над ур. м!!!) дул сильный холодный ветер. Но нас Павел предупредил заранее взять с собой тёплые вещи.
Невероятные головокружительные пропасти, неприступные скалы, бараньими лбами подпирающие горные плата, склоны гор, покрытые "бархатной" зеленой травой (а был конец сентября), мирно пасущиеся табуны лошадей, стада коров и барашков на покосных лугах, вьющиеся ленты дорог, то взбегающие на горы, то пропадающие в ущельях - все эти красоты оставляют неизгладимые впечатления и запомнятся на всю жизнь!
На обратном пути заехали на 2 озера Шадхурей. Особенно понравилось Малое - абсолютно круглое, в глубокой котловине, с голубой водой. Оно мне показалось даже немного мистическим:)
Впечатление от поездки, природы, общения с гидом и попутчиками - самые наилучшие!
Павел, больше спасибо! Буду ещё с Вами путешествовать!:))

Замечательное путешествие!!!
Замечательное путешествие!!!
Замечательное путешествие!!!
Замечательное путешествие!!!
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Андрей
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
Дорога туда необычайно красива, но в основном бездорожье:))) Ехать непросто, но того однозначно стоит!!! Гиду Андрею огромное спасибо!
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Елена
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу сказать с уверенностью, что дорога на Канжол более впечатляющая по своим видам ущелий и гор. Спасибо Павлу и Ашоту за индивидуальный подход к нашей экскурсии!
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
Поездку на плато Канжол можно сравнить с космическим путешествием. Сравнивая с поездкой на плато Бермамыт, могу
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