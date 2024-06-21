Хотите провести прекрасный день и получить максимум впечатлений? Отправляемся на плато Бермамыт: вы оцените величественные виды Кавказского хребта и узнаете историю этих мест. Мы научим вас управлять дроном и сделаем панорамные снимки на память. И наконец — устроим пикник на природе с блюдами национальной кухни.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге на плато

Первая остановка — на горе Баран: здесь у вас будет возможность позавтракать в кафе национальной кухни. А затем вы испытаете квадрокоптер: научитесь им пользоваться и запустите в небо. И сделаете волшебные кадры, которые станут лучшим напоминанием о поездке.

А вот и Бермамыт!

На плато вы полюбуетесь впечатляющими видами на горные хребты с нескольких смотровых площадок. Увидите природный амфитеатр, диковинные скалы «Два монаха» и поймёте, что плато Бермамыт не зря называют русской Исландией. А в ясную погоду вам откроется величественный Эльбрус.

Пока вы наслаждаетесь красотой природы, мы подготовим пикник: чай из горных трав и кофе, шашлык или хычины. Пообедаем на свежем воздухе и обсудим впечатления!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике

Дорога на плато — около 2 часов в одну сторону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер

Пикник на плато

Квадросъёмка (только при хорошей погоде)

Дополнительно оплачивается