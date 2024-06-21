Хотите провести прекрасный день и получить максимум впечатлений? Отправляемся на плато Бермамыт: вы оцените величественные виды Кавказского хребта и узнаете историю этих мест. Мы научим вас управлять дроном и сделаем панорамные снимки на память. И наконец — устроим пикник на природе с блюдами национальной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По дороге на плато
Первая остановка — на горе Баран: здесь у вас будет возможность позавтракать в кафе национальной кухни. А затем вы испытаете квадрокоптер: научитесь им пользоваться и запустите в небо. И сделаете волшебные кадры, которые станут лучшим напоминанием о поездке.
А вот и Бермамыт!
На плато вы полюбуетесь впечатляющими видами на горные хребты с нескольких смотровых площадок. Увидите природный амфитеатр, диковинные скалы «Два монаха» и поймёте, что плато Бермамыт не зря называют русской Исландией. А в ясную погоду вам откроется величественный Эльбрус.
Пока вы наслаждаетесь красотой природы, мы подготовим пикник: чай из горных трав и кофе, шашлык или хычины. Пообедаем на свежем воздухе и обсудим впечатления!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
- Дорога на плато — около 2 часов в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер
- Пикник на плато
- Квадросъёмка (только при хорошей погоде)
Дополнительно оплачивается
- Питание в кафе на горе Баран (по желанию) — 500-600 руб. /чел.
- Экосбор на плато Бермамыт — 100 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружескойЗадать вопрос
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