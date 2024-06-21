Поездка на Бермамыт с пикником и квадросъёмкой

Полюбоваться горами, попробовать национальную кухню и запечатлеть пейзажи с высоты птичьего полёта
Хотите провести прекрасный день и получить максимум впечатлений? Отправляемся на плато Бермамыт: вы оцените величественные виды Кавказского хребта и узнаете историю этих мест. Мы научим вас управлять дроном и сделаем панорамные снимки на память. И наконец — устроим пикник на природе с блюдами национальной кухни.
Поездка на Бермамыт с пикником и квадросъёмкой
Поездка на Бермамыт с пикником и квадросъёмкой
Поездка на Бермамыт с пикником и квадросъёмкой
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге на плато

Первая остановка — на горе Баран: здесь у вас будет возможность позавтракать в кафе национальной кухни. А затем вы испытаете квадрокоптер: научитесь им пользоваться и запустите в небо. И сделаете волшебные кадры, которые станут лучшим напоминанием о поездке.

А вот и Бермамыт!

На плато вы полюбуетесь впечатляющими видами на горные хребты с нескольких смотровых площадок. Увидите природный амфитеатр, диковинные скалы «Два монаха» и поймёте, что плато Бермамыт не зря называют русской Исландией. А в ясную погоду вам откроется величественный Эльбрус.

Пока вы наслаждаетесь красотой природы, мы подготовим пикник: чай из горных трав и кофе, шашлык или хычины. Пообедаем на свежем воздухе и обсудим впечатления!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
  • Дорога на плато — около 2 часов в одну сторону
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер
  • Пикник на плато
  • Квадросъёмка (только при хорошей погоде)

Дополнительно оплачивается

  • Питание в кафе на горе Баран (по желанию) — 500-600 руб. /чел.
  • Экосбор на плато Бермамыт — 100 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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