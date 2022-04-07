Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе

Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна

Мини-группа
Интенсив-тур — это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день!
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Бакинское ущелье
  • П. Терскол
  • Поляна Азау
  • Поляна Чегет
  • Поляна нарзанов
  • Озеро Гижгит

Эльбрус п. Терскол

Спросите себя – как высоко вы забирались? Самолет не считается! Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы – 5642 м над уровнем моря. На гондольной канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше. До 5100 м!

Горы Чегет

Благодаря другой, уже кресельной, канатной дороге, в этот день, помимо Эльбруса, мы покорим еще одну вершину – гору Чегет, откуда открывается потрясающий вид на г. Эльбрус и ледник «Семерка».
Прямо на горе, окруженные неповторимой панорамой, отведаем уникальный местный деликатес – чебуреки с брусникой, а также кавказские традиционные блюда – шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!

Поляна нарзанов

Заедем на поляну нарзанов. Здесь в окружении сказочного леса насладимся живительным нарзаном, бьющим прямо из недр.

Озеро Гижгит

Этого мало? На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит! Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.
Важно знать
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой;
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике;
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован;
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (комфортный минивэн/внедорожник)
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Канатная дорога г. Эльбрус (≈ от 600 руб. до 1600 руб.)
  • Канатная дорога г. Чегет (≈ 900 руб.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобная одежда и обувь.
  • Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00

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