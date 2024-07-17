Отправляйтесь в невероятную поездку по Приэльбрусью.
Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз.
Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника.
Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз.
Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника.
Описание экскурсииНеобязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Присоединяйтесь! Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз. Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника. Описание маршрута: Баксанское ущелье Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края. Баксанское ущелье ведет к подножию Эльбруса, так что до самой поляны Азау, где находится первая станция канатной дороги, оно будет сопровождать нас своими впечатляющими пейзажами. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте. Город Тырныауз По пути мы заедем в самый высокогорный город России — Тырныауз. Он расположился на берегах реки Баксан, от которой и название ущелья. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии, сегодня Тырныауз — пустынный горный городок. Наш гид поведает вам историю о его интересной и непростой судьбе. Терскол и поляна Азау И вот мы уже у подножия красавца Эльбруса! Поселок Терскол — популярное место, где останавливаются туристы перед восхождением на самую высокую гору Европы. От поляны Азау начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух. Даже летом люди здесь катаются на лыжах, потому что круглый год лежит снег. При желании и подходящей погоде вы сможете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров и получить непередаваемое чувство от головокружительных видов. Поляна нарзанов Спустившись с горы, мы остановимся на поляне нарзанов. Поляна, изобилующая ключами этого целебного напитка, расположилась вблизи поселка Терскол. Нарзан от кабардино-черкесского слова «нартсанэ» переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей» и, по преданиям, мог лечить раны и укреплять силы воинам. Считается, что именно свежий нарзан особенно полезен, и у вас будет уникальная возможность попробовать богатырский напиток прямо из источника. Озеро Гижгит Завершим нашу поездку путешествием к Былымскому озеру или озеру Гижгит. Несмотря на то, что это искусственный водоем, он поражает своей красотой благодаря необычному бирюзовому цвету воды. Красочности добавляют горные склоны, окружившие озеро: скалистые и обрывистые или холмистые и бархатисто-зеленые. Отсюда вы точно сможете увезти несколько волшебных фотографий. Важная информация • Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где подают кавказские блюда • Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.
- Экскурсия проходит в мини-группе до 6-8 человек • Удобный формат: компания единомышленников в туре разделят ваши эмоции. Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др.
Ежедневно в 7:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Баксанское ущелье
- 🔹Город Тырныауз
- 🔹Терскол и поляна Азау
- 🔹Поляна нарзанов
- 🔹Озеро Гижгит
Что включено
- Тур в мини-группе до 6-8 человек.
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике.
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте.
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Билет на канатную дорогу: 2300р. взрослый, 1300р. детский
- Подняться на ратраке или снегоходе (по желанию, ≈ 1000 р. - 3000 /чел.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Захватывающая поездка! Компания у нас собралась отменная - всего 6 человек и гид Алексей🤟, которому благодарны за приятный юмор, хорошую музыку и, главное (!!), безопасное вождение и предупреждения. Узнали много
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В
Путешествовали с гидом Павлом, мы в восторге от программы, природы и от чудесных, завораживающих историй гида! Поражены тем, что Павел отвечал абсолютно на любой интересующий нас вопрос и поддерживал дружескую
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А
Это была прекрасная поездка, наша группа состояла из 6 чел, мы увидели много красивых мест, Эльбрус восхетительн. Спасибо нашему гиду- водителю Али, человек любит и знает свой край, аккуратно водит, очень комфортно было. Отвёз нас в самое милое место позавтракать, вкусно поели хычины, тонкое тесто с картошкой и сыром, топчик. Поднимались на Чегет. Посетили озеро Гижгит. Спасибо.
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Е
Большое спасибо нашему сопровождающему гиду Дмитрию за прекрасно организованную поездку! Он показал нам Эльбрус и другие локации нашей экскурсии, и рассказал об этих замечательных местах! Дмитрий был очень внимателен к своим гостям и постоянно интересовался их самочувствием и пожеланиями. От таких поездок остаются прекрасные воспоминания о КМВ.
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С
Экскурсия потрясающая. эмоции зашкаливают. Конечно к работе канатки есть нарекания. Но это не смогло смазать впечатления от увиденного. Вкусная. свежая еда на свежем горном воздухе!!! Отдельное спасибо гиду Давиду за прекрасное сопровождение и отличное вождение. Вообщем- все Супер!
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А
Родион отличный гид, прекрасно владеет историей своего края и не только, легкая подача информации. Также отмечу, что Родион уверенно и аккуратно ведет машину, может это кому-то будет важно, машина большая комфортная. Экскурсия понравилась, поеду ли я снова, однозначно поеду.
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