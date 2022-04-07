Эльбрус п. Терскол

Спросите себя – как высоко вы забирались? Самолет не считается! Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы – 5642 м над уровнем моря. На гондольной канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше. До 5100 м!

Горы Чегет

Благодаря другой, уже кресельной, канатной дороге, в этот день, помимо Эльбруса, мы покорим еще одну вершину – гору Чегет, откуда открывается потрясающий вид на г. Эльбрус и ледник «Семерка».

Прямо на горе, окруженные неповторимой панорамой, отведаем уникальный местный деликатес – чебуреки с брусникой, а также кавказские традиционные блюда – шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!

Поляна нарзанов

Заедем на поляну нарзанов. Здесь в окружении сказочного леса насладимся живительным нарзаном, бьющим прямо из недр.

Озеро Гижгит

Этого мало? На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит! Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.

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