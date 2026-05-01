Эта семейная винодельня основана в 2023 году. Но её история началась гораздо раньше.
Хозяин винодельни родом из Грузии, где, конечно же, вином занимались отец, дед и все предыдущие поколения. На экскурсии мы раскроем тайны создания благородного напитка.
Вы узнаете, как история КМВ, его уникальный климат и человеческая страсть формируют неповторимые вина.
Описание экскурсии
Экскурсия и дегустация на винодельне
- Вы узнаете, как ягоды превращаются в благородный напиток: от сбора урожая до выдержки вина в бочках.
- Увидите процессы прессования, ферментации и розлива.
- Попробуете несколько видов вин.
- Услышите детали о каждом вине: его аромате, вкусе, степени выдержки и идеальных гастрономических сочетаниях.
- Сможете приобрести понравившиеся вина.
Форелевое хозяйство
- Вы посетите племенной завод «Форелевый», который работает с первой половины 20 века.
- Узнаете, почему форель называли царской рыбой.
- Познакомитесь с разными видами форели и особенностями её выращивания.
- Услышите о древних традициях рыбного промысла на Северном Кавказе.
- Отдохнёте в кафе «Дом рыбака» и по желанию попробуете блюда из форели.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Outlander.
- Дополнительно оплачиваются дегустация шести образцов вина + закуска (паштеты, хамон, сыры) — 15000 ₽ за группу до 4 чел., 3000 ₽ за участника для группы от 5 чел., а также обед на форелевом хозяйстве — по желанию.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1074 туристов
Привет, путешественник! Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
