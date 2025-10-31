Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.
Природные достопримечательности, такие как Медовые водопады и гора Машук, привлекут внимание детей и взрослых.
Возможность общения с животными в зоопарке и посещение кафе с мороженым добавят радости в путешествие.
Активный отдых в развлекательном центре и расслабление в термальных источниках сделают день незабываемым. Экскурсия полностью адаптируется под ваши предпочтения и интересы
Природные достопримечательности, такие как Медовые водопады и гора Машук, привлекут внимание детей и взрослых.
Возможность общения с животными в зоопарке и посещение кафе с мороженым добавят радости в путешествие.
Активный отдых в развлекательном центре и расслабление в термальных источниках сделают день незабываемым. Экскурсия полностью адаптируется под ваши предпочтения и интересы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Природные чудеса
- 🐾 Общение с животными
- 🍦 Вкусные сладости
- 🎢 Активный отдых
- ♨️ Термальные источники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа Кавказа особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной можно насладиться закрытыми развлечениями и термальными источниками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Подземное озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Каньон реки Аликоновка
- Гора Машук
Описание экскурсии
Путешествие в вашем ритме
Мы спланируем экскурсию, учитывая ваши предпочтения. Мы полностью подстроимся под ваши временные рамки и возможности, постараемся сделать этот день интересным, насыщенным и незабываемым — как для вас, так и для вашего ребёнка! В программу можно включить:
- Природные достопримечательности. Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка. А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров.
- Общение с животными. Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им. Кирова и заглянем в расположенный на его территории зоопарк.
- Мороженое и сладости. Мы заедем в кафе при фабрике «Пятигорское мороженое» или в их фирменное заведение «Мистер Слойкин» — настоящий рай для любителей сладкой выпечки, где помимо всего прочего предлагают около 20 видов свежего мороженого.
- Активный отдых. Если ваши дети не любят сидеть на месте, мы сделаем остановку в развлекательном центре «Киликия» с батутной ареной, скалодромом, веревочной трассой и лабиринтом.
- Термальные источники. Отличным завершением путешествия станет отдых в горячих источниках. Мы можем посетить на выбор Суворовские термальные бассейны или подогреваемый бассейн в спа-отеле.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 360 руб. взрослые, 100 руб. дети 5-8 лет; Киликия — 400 руб. в будни, 450 руб. в выходные и праздники; Медовые водопады — 100 руб.; бассейн в спа-отеле — 500 руб. взрослые, 300 руб. дети до 14 лет; Суворовские источники — 350 руб. /час взрослые, 200 руб. /час дети 5-12 лет
- Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле Kia Ceed. Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard. В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 856 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
"Дорогой Карен!!
Пишем это сообщение с самыми тёплыми чувствами и огромной благодарностью за два незабываемых дня на Кавказе, которые Вы нам подарили!
Вы — уникальный специалист, который блестяще совместил в себе две
Пишем это сообщение с самыми тёплыми чувствами и огромной благодарностью за два незабываемых дня на Кавказе, которые Вы нам подарили!
Вы — уникальный специалист, который блестяще совместил в себе две
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия. Мы побывали и в Железноводске, и в Пятигорске. Карен - прекрасный рассксзчик. В Железноводске мы поьывали в Курортном парке, на Каскадной лестнице. Также Карен нам рассказал, что нового
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия была очень познавательная, интересная. Увидели все значимые места Пятигорска и Железноводска.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Полное разочарование и от поездки, и от ее исхода.
1. Вместо гида и экскурсовода нам был прислан простой водитель. Человек абсолютно не экскурсовод, дорогу не знает, куда ехать не знает, никакой
1. Вместо гида и экскурсовода нам был прислан простой водитель. Человек абсолютно не экскурсовод, дорогу не знает, куда ехать не знает, никакой
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска»
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск с увлекательной экскурсией по Пятигорску, Ессентукам и Железноводску. Узнайте больше о Кавказе
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск с увлекательной экскурсией по пути. Узнайте больше о местной культуре и природе
Завтра в 11:30
13 авг в 11:30
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами (из Кисловодска)
Начните ваше приключение с восхождения на Бештау. Пройдите по живописным тропам, посетите Храм солнца и узнайте историю пяти вершин
25 авг в 06:00
26 авг в 06:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
от 19 999 ₽ за экскурсию