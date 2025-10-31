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Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска

Создайте уникальный маршрут в Кисловодске! Посетите природные чудеса, зоопарк и насладитесь сладостями вместе с детьми
Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.

Природные достопримечательности, такие как Медовые водопады и гора Машук, привлекут внимание детей и взрослых.

Возможность общения с животными в зоопарке и посещение кафе с мороженым добавят радости в путешествие.

Активный отдых в развлекательном центре и расслабление в термальных источниках сделают день незабываемым. Экскурсия полностью адаптируется под ваши предпочтения и интересы
4.2
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Природные чудеса
  • 🐾 Общение с животными
  • 🍦 Вкусные сладости
  • 🎢 Активный отдых
  • ♨️ Термальные источники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа Кавказа особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной можно насладиться закрытыми развлечениями и термальными источниками.
Сейчас август — это идеальное время.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска

Что можно увидеть

  • Подземное озеро Провал
  • Бесстыжие ванны
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Каньон реки Аликоновка
  • Гора Машук

Описание экскурсии

Путешествие в вашем ритме

Мы спланируем экскурсию, учитывая ваши предпочтения. Мы полностью подстроимся под ваши временные рамки и возможности, постараемся сделать этот день интересным, насыщенным и незабываемым — как для вас, так и для вашего ребёнка! В программу можно включить:

  • Природные достопримечательности. Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка. А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров.
  • Общение с животными. Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им. Кирова и заглянем в расположенный на его территории зоопарк.
  • Мороженое и сладости. Мы заедем в кафе при фабрике «Пятигорское мороженое» или в их фирменное заведение «Мистер Слойкин» — настоящий рай для любителей сладкой выпечки, где помимо всего прочего предлагают около 20 видов свежего мороженого.
  • Активный отдых. Если ваши дети не любят сидеть на месте, мы сделаем остановку в развлекательном центре «Киликия» с батутной ареной, скалодромом, веревочной трассой и лабиринтом.
  • Термальные источники. Отличным завершением путешествия станет отдых в горячих источниках. Мы можем посетить на выбор Суворовские термальные бассейны или подогреваемый бассейн в спа-отеле.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 360 руб. взрослые, 100 руб. дети 5-8 лет; Киликия — 400 руб. в будни, 450 руб. в выходные и праздники; Медовые водопады — 100 руб.; бассейн в спа-отеле — 500 руб. взрослые, 300 руб. дети до 14 лет; Суворовские источники — 350 руб. /час взрослые, 200 руб. /час дети 5-12 лет
  • Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле Kia Ceed. Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard. В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 856 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
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культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Л
"Дорогой Карен!!
Пишем это сообщение с самыми тёплыми чувствами и огромной благодарностью за два незабываемых дня на Кавказе, которые Вы нам подарили!

Вы — уникальный специалист, который блестяще совместил в себе две
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ответственные роли: эксперта по Кавказу и виртуозного водителя. Спасибо за каждый километр дороги, который Вы преодолевали так уверенно, что мы чувствовали себя в полной безопасности.
Отдельный восторг — это Ваши рассказы о горах, их истории и легендах. Благодаря Вам мы увидели Кавказ не просто как красивую картинку, а как живой, дышащий край.
И, конечно, тот самый шашлык! Это были не просто обеды, а настоящий гастрономический ритуал. Спасибо за эту аутентичность Спасибо за великолепные горные пейзажи, и за Ваше терпение с моими внуками. Быть и гидом, и водителем — настоящее искусство, и Вы им владеете в совершенстве!

Желаем Вам полных машин благодарных туристов и всегда попутного ветра на горных дорогах!

С наилучшими пожеланиями,семья Милевский.

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Ксения
Прекрасная экскурсия. Мы побывали и в Железноводске, и в Пятигорске. Карен - прекрасный рассксзчик. В Железноводске мы поьывали в Курортном парке, на Каскадной лестнице. Также Карен нам рассказал, что нового
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появилось в городе. Ещё мы узнали, на чëм специализируются санатории в разных городах КМВ и чем отличаются воды в данных городах. В Пятиоорске мы побывали на месте дуэли М. Ю. Лермонтова. Увидели, что из сеья представляют Провал и Бесстыжие ванны. Посетили кафе с вкуснейшим пятмгорским мороженым. А ещё восторгались небольшим музеем насекомых, где встретили увлечëнных людей. Жара нам помешала посетить побольше интересных мест (внучки от неë устали). Огромное спасибо Карену за экскурсию. Советую данную экскурсию.

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Елена
Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
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Медведева
Экскурсия была очень познавательная, интересная. Увидели все значимые места Пятигорска и Железноводска.
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Н
Полное разочарование и от поездки, и от ее исхода.
1. Вместо гида и экскурсовода нам был прислан простой водитель. Человек абсолютно не экскурсовод, дорогу не знает, куда ехать не знает, никакой
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истории, никаких фактов, просто возил нас по местам, в которые мы хотели поехать. Всю историю читали сами в интернете. Привез на место, высадил, показал куда идти и сидит ждёт нас, ходим изучаем все сами.
2. Машина-Лада Ларгус. Для индивидуальной экскурсии за такие деньги присылать столь некомфортабельную машину-ну извините. Люди за то и платят деньги, чтоб в комфорте ездить.
3. Курящий водитель! Хоть при нас он в машине и не курил, но после курения он садился в машину и можно было задохнуться(((всю дорогу в полутошнотном состоянии, потому что не переношу запах табака. . а в машине еще и ребенок!
4. Ну и вишенкой на торте стало то, что оказывается мы проездили на 40 минут больше положенного времени и должны оплатить сумму на 1700 больше, чем обговорили с организатором Кареном. Хотя лично я с ним не обговаривала ни конкретное время, ни стоимость часа. Была договоренность на конкретную сумму.

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