Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.



Природные достопримечательности, такие как Медовые водопады и гора Машук, привлекут внимание детей и взрослых.



Возможность общения с животными в зоопарке и посещение кафе с мороженым добавят радости в путешествие.



Активный отдых в развлекательном центре и расслабление в термальных источниках сделают день незабываемым. Экскурсия полностью адаптируется под ваши предпочтения и интересы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа Кавказа особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной можно насладиться закрытыми развлечениями и термальными источниками.

Сейчас август — это идеальное время.