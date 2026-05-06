Мои заказы

Северная Осетия - поездка из Кисловодска в мини-группе

Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с её главными памятниками
В насыщенном путешествии по Северной Осетии вы посетите Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также Даргавскую котловину.

Изучая древние сооружения, вы услышите о легендарных основателях осетинских родов, прикоснётесь к тайнам Города мёртвых, поразитесь мастерству аланских строителей. И конечно, откроете тысячу и одну панораму Кавказских гор с незабываемых ракурсов.
Северная Осетия - поездка из Кисловодска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Кисловодска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Кисловодска в мини-группе

Описание экскурсии

Дзивгисская крепость

Первый объект программы — Куртатинское ущелье, самое красивое в Северной Осетии. Осматривая крупнейшую наскальную крепость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности её природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Далее вы посетите самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времён Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.

Архонский перевал

С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага

Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.

Город мёртвых Даргавс

Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.

Кармадонское ущелье

В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберёмся в обратный путь в Кисловодск.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Вход в некрополь оплачивается на кассе (150 ₽ за чел.)
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону
  • Обязательно возьмите с собой документы (паспорт РФ/свидетельство о рождении). Экскурсия доступна только для граждан РФ

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
  • Стоимость индивидуальной поездки — 30 000 ₽ за 1-6 человек + 2500 ₽ за каждого следующего участника

ежедневно в 06:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2904 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
читать дальшеуменьшить

гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Северная Осетия - поездка из Кисловодска в мини-группе»

Из Кисловодска - в горную Осетию
На машине
13 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в горную Осетию
Уникальная экскурсия в Осетию познакомит с древними башнями и крепостями, а также подарит вкус национальной кухни
Начало: В Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
8 мая в 06:00
33 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Кисловодска
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 мая в 06:00
6500 ₽ за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
413 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 мая в 06:00
5500 ₽ за человека
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
На машине
13 часов
99 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 мая в 06:00
5750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
5500 ₽ за человека