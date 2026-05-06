В насыщенном путешествии по Северной Осетии вы посетите Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также Даргавскую котловину. Изучая древние сооружения, вы услышите о легендарных основателях осетинских родов, прикоснётесь к тайнам Города мёртвых, поразитесь мастерству аланских строителей. И конечно, откроете тысячу и одну панораму Кавказских гор с незабываемых ракурсов.

Дзивгисская крепость

Первый объект программы — Куртатинское ущелье, самое красивое в Северной Осетии. Осматривая крупнейшую наскальную крепость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности её природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Далее вы посетите самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времён Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.

Архонский перевал

С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага

Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.

Город мёртвых Даргавс

Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.

Кармадонское ущелье

В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберёмся в обратный путь в Кисловодск.

Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой

Вход в некрополь оплачивается на кассе (150 ₽ за чел.)

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону

Обязательно возьмите с собой документы (паспорт РФ/свидетельство о рождении). Экскурсия доступна только для граждан РФ

