невероятной красоты рассвет, спасибо Алексею, что поехал именно этой дорогой, а также была остановка на завтрак🫶🏻



Первой локацией было Кармадонское ущелье и место трагедии, где сошел ледник Колка. Снова спасибо Алексею, что изменил маршрут и это место мы посетили в самом начале, чтобы не возвращаться с печалью и грустными эмоциями домой, а пережить их в горах и отойти от шока на следующих локациях😌



Далее Даргавское ущелье. Увидели город мертвых Даргавс, самый крупный некрополь на Северном Кавказе. Проход туда стоит 150 рублей, погулять и посмотреть на склепы было интересно, единственный нюанс, что мало времени было отведено на «прогулку», необычные виды и атмосфера царили в этом месте🎞️



Куртатинское ущелье. Заехали на башню Курта и Тага с панорамным видом, невероятная красота 😍



Побывали внутри Дзивгисской крепости, а пейзаж около нее ооочень потрясающий🍁🙌🏻



Дополнительно поехали в Мидаграбинское ущелье, увидели озеро «Мияги»😅 и Скифский акинак, который великолепен на фоне гор🤌🏻



Посетили также арт-объект «буква ае», Аланский Успенский мужской монастырь, посмотрели на Зеркального барса и памятник на скале Святому Георгию



Виды Северной Осетии поразили своей красотой и запали в душу, краски осени тоже поспособствовали этому🧡



Также настоятельно рекомендую попробовать Осетинский пирог!)



Обязательно вернусь в Осетию, только уже на несколько дней 🤭



Благодарю Вас, Алексей, за увлекательные и информативные рассказы про Северную Осетию, экскурсия получилась незабываемой🫶🏻