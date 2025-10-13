Мои заказы

Кармадонское ущелье

Найдено 4 экскурсии в категории «Кармадонское ущелье» в Кисловодске, цены от 5000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
На машине
13 часов
-
20%
82 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5000 ₽6250 ₽ за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
361 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5250 ₽ за человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
На машине
12 часов
-
5%
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5700 ₽6000 ₽ за человека
В Осетию - на внедорожнике из Кисловодска
На машине
Джиппинг
13 часов
-
20%
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
В Осетию - на внедорожнике из Кисловодска
Уехать в самое сердце Кавказа - к древним крепостям, родовым башням и живописным ущельям
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5200 ₽6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 октября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Дата посещения: 6 октября 2025
    6.10.2025г. Гид-водитель Олег. Замечательная экскурсия на комфортабельной машине Toyota, группа 7 человек. Олег - прекрасный водитель, гид и организатор, внимательный
    читать дальше

    и предупредительный. Мы все успели: позавтракать и пообедать, посмотреть места, которые были намечены по программе, сделать прекрасные снимки и купить местные продукты. Виды завораживающие, рассказы интересные, впечатления - незабываемые!

  • А
    Александр
    6 декабря 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили с Георгием, очень понравилось. Комфортный автомобиль Toyota, время пролетело незаметно. Грандиозные локации, интересные истории. Спасибо за чудесную экскурсию.
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Все прошло отлично. Хорошая организация, отличный автомобиль. Повезло с погодой в горах, было тепло и солнечно, не смотря на то,
    читать дальше

    что был последний день осени. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу-водителю Николаю -покорил нашу группу глубоким знанием истории своего края и объёмом поданной информации. Большое ему спасибо!!! Отдельное спасибо Николаю за его качественное и адекватное вождение (путешествовать было комфортно).

  • Л
    Лилия
    30 ноября 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Ездили на экскурсию вместе с Николаем. Понравилось абсолютно все, начиная от связи за день до выезда и заканчивая рассказами о
    читать дальше

    местных жителях.
    Николай очень внимательный, спокойный, грамотный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Чувствуется, что владеет материалов, изучает сам этносы народов, подкован в истории. Интересно преподносит информацию, слушать одно удовольствие. И что еще немаловажно, очень комфортный водитель. Поездка прошла удачно по всем возможным фронтам. Уже рекомендуем всем друзьям и коллегам.
    А виды, товарищи, ну просто восторг! И это конец ноября, пару дней до зимы. Обязательно приедем ещё и попробуем другие направления)

    Ездили на экскурсию вместе с Николаем. Понравилось абсолютно все, начиная от связи за день до выезда и заканчивая рассказами о местных жителях.
  • К
    Ксения
    30 ноября 2025
    В Осетию - на внедорожнике из Кисловодска
    Прекрасная получилась экскурсия, огромное спасибо Гиду Артуру… было очень весело и интересно!
    Прекрасная получилась экскурсия, огромное спасибо Гиду Артуру… было очень весело и интересно!
  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Спасибо за прекрасное путешествие по Северной Осетии 🌟 Пейзажи поражают своей красотой и живописностью.
    Отдельная благодарность гиду Алексею. Все было чудесно, интересно, познавательно, увлекательно 🌟
    Организация тура - на высшем уровне 💫
    Спасибо за прекрасное путешествие по Северной Осетии 🌟 Пейзажи поражают своей красотой и живописностью.
  • И
    Инна
    26 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Это восторг! Если бы можно было поставить 10 баллов, я бы это сделала. Северная Осетия однозначно рекомендуется к посещению. Невероятные
    читать дальше

    локации. Интересные истории. Особый колорит. Гид Алексей заслуживает отдельной наивысшей оценки! Настолько профессиональный рассказчик, эрудированный, подготовленный, ни на минуту не дает заскучать. Видно, что человек занимается этим с душой. Столько новой и интересной информации мы узнали. Во многом благодаря Алексею экскурсия получилась незабываемой.

    Это восторг! Если бы можно было поставить 10 баллов, я бы это сделала. Северная Осетия однозначно
  • И
    Ирина
    21 ноября 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Отличная поездка! Все супер!
    Отличная поездка! Все супер!
  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Путешествовали в Осетию с Ильей. Все отлично. Илья рассказал много интересных фактов. Несмотря на компанию из двух занудных женщин, путешествие прошло отлично, и у Ильи железное терпение:)
  • С
    Станислав
    15 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Все просто супер! 😍
    Все просто супер! 😍
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Были на экскурсии с Григорием, все прошло прекрасно. Комфортный и удобный автомобиль, знания гида, и завораживающие виды Северной Осетии сделали наш день незабываемым. Спасибо!
    Были на экскурсии с Григорием, все прошло прекрасно. Комфортный и удобный автомобиль, знания гида, и завораживающие
  • А
    Ани
    14 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Экскурсия произвела очень хорошее впечатление! Места были безумно красивыми, гид Алексей был вежливым, интересно рассказывал про посещаемые места, отвечал на возникаемые вопросы, хорошо шутил))
    В общем, от поездки только самые положительные эмоции!!
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Спасибо нашему водителю и гиду Николаю за потрясающий экскурсионный день!
  • и
    иришка
    9 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    отличная экскурсия по осетии оставила самые яркие впечатления!! особенно хочу отметить нашего гида алексея - его харизма и профессионализм 😍😍😍
    он
    читать дальше

    не просто рассказывал, а делал это с душой: ни капли скуки, только четкая и содержательная информация, приправленная интересными фактами. было видно, что экскурсия - это именно то, что ему по душе, и это передавалось всем нам 🙏🏼😇

    осетия - это не только величественные горы и богатые легенды, которые завораживают с первых минут, но и невероятная кухня, в которую влюбляешься с первого взгляда и пробования. аутентичные блюда с насыщенным вкусом дополняют полное погружение в атмосферу этого удивительного края 🥧💓💓

    отличная экскурсия по осетии оставила самые яркие впечатления!! особенно хочу отметить нашего гида алексея - его харизма и профессионализм 😍😍😍
  • Д
    Дарья
    7 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    В прекраснейшую Северную Осетию ездили вместе с гидом Олегом. Это была невероятно насыщенная и информативная поездка ❤️ Каждая локация стоит
    читать дальше

    того, чтобы на неё взглянуть, а Кармадонское ущелье буквально заставляет сердечко сжиматься от осознания того, какая масштабная трагедия здесь случилась 💔 Олег - прекраснейший гид, всегда готов помочь сфотографировать, ответить на любые вопросы, порассуждать на различные, даже противоречивые, темы, и пополнить ваш багаж знаний о местах Северной Осетии! Узнав о моем предстоящем дне рождения, Олег подарил мне сувенир на память, который будет греть мне душу и напоминать о столь прекрасной экскурсии 🫶 Крайне рекомендую всем посетить Северную Осетию!!! Уже хочу и сама вернуться туда, чтобы взглянуть на эти красоты вновь 🗻❣️

    В прекраснейшую Северную Осетию ездили вместе с гидом Олегом. Это была невероятно насыщенная и информативная поездка
  • К
    Кристина
    7 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Посетили Северную Осетию с гидом Алексеем, все было замечательно!!)

    Рано утром, ещё до рассвета, нас забрали из Кисловодска. По пути встретили
    читать дальше

    невероятной красоты рассвет, спасибо Алексею, что поехал именно этой дорогой, а также была остановка на завтрак🫶🏻

    Первой локацией было Кармадонское ущелье и место трагедии, где сошел ледник Колка. Снова спасибо Алексею, что изменил маршрут и это место мы посетили в самом начале, чтобы не возвращаться с печалью и грустными эмоциями домой, а пережить их в горах и отойти от шока на следующих локациях😌

    Далее Даргавское ущелье. Увидели город мертвых Даргавс, самый крупный некрополь на Северном Кавказе. Проход туда стоит 150 рублей, погулять и посмотреть на склепы было интересно, единственный нюанс, что мало времени было отведено на «прогулку», необычные виды и атмосфера царили в этом месте🎞️

    Куртатинское ущелье. Заехали на башню Курта и Тага с панорамным видом, невероятная красота 😍

    Побывали внутри Дзивгисской крепости, а пейзаж около нее ооочень потрясающий🍁🙌🏻

    Дополнительно поехали в Мидаграбинское ущелье, увидели озеро «Мияги»😅 и Скифский акинак, который великолепен на фоне гор🤌🏻

    Посетили также арт-объект «буква ае», Аланский Успенский мужской монастырь, посмотрели на Зеркального барса и памятник на скале Святому Георгию

    Виды Северной Осетии поразили своей красотой и запали в душу, краски осени тоже поспособствовали этому🧡

    Также настоятельно рекомендую попробовать Осетинский пирог!)

    Обязательно вернусь в Осетию, только уже на несколько дней 🤭

    Благодарю Вас, Алексей, за увлекательные и информативные рассказы про Северную Осетию, экскурсия получилась незабываемой🫶🏻

    Посетили Северную Осетию с гидом Алексеем, все было замечательно!!)
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
    Добрый день!
    Большое спасибо, экскурсия очень понравилась. Отдельная благодарность нашему гиду Григорию, интересный рассказчик, внимательный и заботливый человек.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Посетили Осетию. Это было незабываемо. Наш гид Александр показал не только красоты Осетии, но познакомил с историей этого края, с
    читать дальше

    традициями этого народа, с кухней осетин. Александр владеет информацией, умеет доступно доносить самые интересные факты. Вернувшись домой, пересматриваем фотографии, которые тоже помогал делать наш гид, понимаешь, что Осетия, горы, природа, осетинские пироги навсегда в твоей душе.

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Посетила Северную Осетию с гидом Алексеем и осталась очень довольна! Всю дорогу Алексей рассказывал интересные факты о данной местности 👍🏻
    читать дальше

    гид с прекрасным чувством юмора учитывает все детали: где выгоднее купить сувениры и с какого ракурса лучше сделать фото))))) Рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻 отличная поездка вам обеспечена.

    Посетила Северную Осетию с гидом Алексеем и осталась очень довольна! Всю дорогу Алексей рассказывал интересные факты
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    В Осетию - на внедорожнике из Кисловодска
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид Андрей интересно все рассказывал, везде помогал. Природа и горы просто шикарные.

