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40%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
1500 ₽
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Кисловодска: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
3333 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
3 мая в 15:00
4 мая в 15:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей26 апреля 2025Лошади это прекрасно, а хорошо обученные это просто сказка. Прогулка на них в сопровождении чудесных видов вокруг это мечта, которая сбылась. Отдельное спасибо организаторам и сопровождающим!
- ТТатьяна25 апреля 2025Один из лучших дней в Кисловодске. Дмитрий отличный гид и водитель. Прекрасные пейзажи, несмотря на не очень хорошую погоду, просто восторг. Рекомендую!!!
- ААнна23 апреля 2025Дмитрий отличный гид, и несмотря на то, что было холодно и местами туманно, все равно получилось очень классно. Рекомендую.
- ЭЭля22 апреля 2025Были на прогулке с Равилем. Максимально доступно рассказал все для тех, кто в первый раз. Было весело и интересно. Потрясающие виды и классные фотки получились. Благодарю за неизгладимые впечатления.
- ВВера22 апреля 2025Наша поездка была в двадцатых числах апреля 2025 года. Компания наша разновозрастная: я с мужем и наша дочь с 8-ми
- ААнастасия22 апреля 2025Уже не первый раз приезжаю на конную прогулку к Руслану❤️ Лучше места не найдешь! Пейзаж, грамотные и внимательные гиды, гостеприимство ❤️😍 Готова возвращаться каждый день 😌
- УУсков12 апреля 2025Экскурсия в наушниках. Текст сделан отлично! Озвучка тоже прекрасная. Экскурсия спокойная, на улыбке. Все очень мило🙂 … несмотря на дождь😟Рекомендую!
- ЕЕлена8 апреля 2025Экскурсия 11.03.2025 прошла отлично, позитивно, интересно.
- ЕЕлена17 марта 2025Весело, душевно, информативно! Рекомендую к посещению👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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