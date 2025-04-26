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летним сыном. Муж - фотограф, он ценит видовые места, я люблю просторы, дочери приходилось больше смотрела за внуком, но здесь Дмитрий взял часть этой функции на себя. Каждый в этой экскурсии нашёл для себя своё. Больше беспокоились за внука, в таком возрасте мало ценителей необычной природы. Но кажется, больше всего впечатлений получил именно он. Кого он только не повидал - и коров с быками, и лошадей, и орлов, и филина с павлинами, и ослика, который ходил за ним хвостиком, а, получив от Дмитрия при расставании неожиданный" презент" решил, что в поездки нужно отправляться только с Дмитрием. Эта экскурсия необычна тем, что она носит пролонгированный характер. Дни идут, а в памяти всплывают эти нереальные пейзажи, рассказы Дмитрия об истории этих мест, впечатления от той атмосферы, которую Дмитрий создал для всей нашей компании - очень уважительное отношение к старшим, научная основа в его рассказах, дружеские разговоры с ребенком. Всё это вспоминается с большой теплотой и благодарностью. Очень высокий уровень!