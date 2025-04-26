Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Кисловодске, цены от 1000 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Конные прогулки
2 часа
-
40%
86 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
1500 ₽2500 ₽ за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
На машине
4.5 часа
118 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Кисловодска: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
3333 ₽ за человека
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Пешая
1.5 часа
179 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
3 мая в 15:00
4 мая в 15:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    26 апреля 2025
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Лошади это прекрасно, а хорошо обученные это просто сказка. Прогулка на них в сопровождении чудесных видов вокруг это мечта, которая сбылась. Отдельное спасибо организаторам и сопровождающим!
    Лошади это прекрасно, а хорошо обученные это просто сказка. Прогулка на них в сопровождении чудесных видовЛошади это прекрасно, а хорошо обученные это просто сказка. Прогулка на них в сопровождении чудесных видовЛошади это прекрасно, а хорошо обученные это просто сказка. Прогулка на них в сопровождении чудесных видов
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2025
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Один из лучших дней в Кисловодске. Дмитрий отличный гид и водитель. Прекрасные пейзажи, несмотря на не очень хорошую погоду, просто восторг. Рекомендую!!!
  • А
    Анна
    23 апреля 2025
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Дмитрий отличный гид, и несмотря на то, что было холодно и местами туманно, все равно получилось очень классно. Рекомендую.
  • Э
    Эля
    22 апреля 2025
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Были на прогулке с Равилем. Максимально доступно рассказал все для тех, кто в первый раз. Было весело и интересно. Потрясающие виды и классные фотки получились. Благодарю за неизгладимые впечатления.
  • В
    Вера
    22 апреля 2025
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Наша поездка была в двадцатых числах апреля 2025 года. Компания наша разновозрастная: я с мужем и наша дочь с 8-ми
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    летним сыном. Муж - фотограф, он ценит видовые места, я люблю просторы, дочери приходилось больше смотрела за внуком, но здесь Дмитрий взял часть этой функции на себя. Каждый в этой экскурсии нашёл для себя своё. Больше беспокоились за внука, в таком возрасте мало ценителей необычной природы. Но кажется, больше всего впечатлений получил именно он. Кого он только не повидал - и коров с быками, и лошадей, и орлов, и филина с павлинами, и ослика, который ходил за ним хвостиком, а, получив от Дмитрия при расставании неожиданный" презент" решил, что в поездки нужно отправляться только с Дмитрием. Эта экскурсия необычна тем, что она носит пролонгированный характер. Дни идут, а в памяти всплывают эти нереальные пейзажи, рассказы Дмитрия об истории этих мест, впечатления от той атмосферы, которую Дмитрий создал для всей нашей компании - очень уважительное отношение к старшим, научная основа в его рассказах, дружеские разговоры с ребенком. Всё это вспоминается с большой теплотой и благодарностью. Очень высокий уровень!

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2025
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Уже не первый раз приезжаю на конную прогулку к Руслану❤️ Лучше места не найдешь! Пейзаж, грамотные и внимательные гиды, гостеприимство ❤️😍 Готова возвращаться каждый день 😌
  • У
    Усков
    12 апреля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Экскурсия в наушниках. Текст сделан отлично! Озвучка тоже прекрасная. Экскурсия спокойная, на улыбке. Все очень мило🙂 … несмотря на дождь😟Рекомендую!
  • Е
    Елена
    8 апреля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Экскурсия 11.03.2025 прошла отлично, позитивно, интересно.
  • Е
    Елена
    17 марта 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Весело, душевно, информативно! Рекомендую к посещению👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Эльбрус
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  5. Перевал Гум-Баши
  6. Медовые водопады
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  9. Гора Кольцо
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в апреле 2025
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