Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Кисловодск: аудиоэкскурсия по самым живописным местам курорта
Погрузиться в атмосферу города, который вдохновлял великих творцов, и познакомиться с его историей
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья10 сентября 2025Всё на уровне! Идёшь и слушаешь про красоты! Очень удобно!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Музей-усадьба художника Николая Ярошенко»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Музей-усадьба художника Николая Ярошенко" можно забронировать 4 экскурсии от 390 до 7500. Туристы уже оставили гидам 460 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Музей-усадьба художника Николая Ярошенко», 460 ⭐ отзывов, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль