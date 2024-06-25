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Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Завтра в 15:00
2 июля в 13:00
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Пройдите по уютным дорожкам Кисловодского парка, узнайте его тайны и насладитесь видами. Увидите храм Воздуха, волшебные камни и знаменитого Орла
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
5 июля в 07:00
9 июля в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Барские дачи Кисловодска: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным дачам Кисловодска, где творили великие деятели искусства. Откройте для себя архитектурное наследие и курортные истории начала 20 века
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Завтра в 14:00
5 июля в 14:00
3 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина25 июня 2024Шикарно, очень интересно. Анна очень приятный рассказчик
- ААлексей22 июня 2024Отличная и динамичная экскурсия, очень много нового и интересного узнали! Спасибо Анне
- ННаталья11 июня 2024Спасибо большое Ольге за чудесную прогулку!
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ЖЖанна17 мая 2024Очень понравилось, Мария отличный рассказчик, с любовью и интересом к истории города провела экскурсию.
- ЕЕлена13 мая 2024Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.
- ММаксим9 мая 2024Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
- ААнна9 мая 2024Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ММария9 мая 2024Мария, прекрасный экскурсовод и рассказчик, маршрут удобный, интересный, время пролетело незаметно. С удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии при следующем визите в Кисловодск.
- ООлег5 мая 2024Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «От ж/д вокзала»
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