Экскурсии от Ж/Д вокзала Кисловодска

Найдено 6 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Популярное предложение
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Завтра в 15:00
2 июля в 13:00
120006 000 за всё до 25 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Пройдите по уютным дорожкам Кисловодского парка, узнайте его тайны и насладитесь видами. Увидите храм Воздуха, волшебные камни и знаменитого Орла
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
5 июля в 07:00
9 июля в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Барские дачи Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Барские дачи Кисловодска: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным дачам Кисловодска, где творили великие деятели искусства. Откройте для себя архитектурное наследие и курортные истории начала 20 века
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Завтра в 14:00
5 июля в 14:00
3 340 за всё до 10 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Очаровательные Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Шикарно, очень интересно. Анна очень приятный рассказчик
  • А
    Алексей
    22 июня 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Отличная и динамичная экскурсия, очень много нового и интересного узнали! Спасибо Анне
  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    Барские дачи Кисловодска
    Спасибо большое Ольге за чудесную прогулку!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • Ж
    Жанна
    17 мая 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Очень понравилось, Мария отличный рассказчик, с любовью и интересом к истории города провела экскурсию.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Барские дачи Кисловодска
    Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.
  • М
    Максим
    9 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Мария, прекрасный экскурсовод и рассказчик, маршрут удобный, интересный, время пролетело незаметно. С удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии при следующем визите в Кисловодск.
  • О
    Олег
    5 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
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    эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «От ж/д вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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