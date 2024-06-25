Е Екатерина Кисловодск: по следам Чебурашки Шикарно, очень интересно. Анна очень приятный рассказчик

А Алексей Кисловодск: по следам Чебурашки Отличная и динамичная экскурсия, очень много нового и интересного узнали! Спасибо Анне

Н Наталья Барские дачи Кисловодска Спасибо большое Ольге за чудесную прогулку!

Н Наталья Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.

Ж Жанна Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Очень понравилось, Мария отличный рассказчик, с любовью и интересом к истории города провела экскурсию.

Е Елена Барские дачи Кисловодска Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.

М Максим Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!

А Анна Кисловодск: по следам Чебурашки Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!

М Мария Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Мария, прекрасный экскурсовод и рассказчик, маршрут удобный, интересный, время пролетело незаметно. С удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии при следующем визите в Кисловодск.