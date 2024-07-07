Ингушетия — край с заброшенными аулами, древними усыпальницами и башнями, окружёнными великолепной горной природой. Вас поразят красоты альпийских лугов и уединённых ущелий.
Вы погрузитесь в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши, и посетите замковый комплекс, входящий в список «Семи чудес России».
Вы погрузитесь в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши, и посетите замковый комплекс, входящий в список «Семи чудес России».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вы увидите:• Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек.
- Башенный комплекс Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг расположены каменные оборонительные стены.
- Башенный комплекс Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Башенный комплекс Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
- Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.
Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важная информация:.
Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важная информация:.
• Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важная информация:
- В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
Что включено
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
Что не входит в цену
- Питание - 500-600 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес туриста
Завершение: Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Заберем по указанному Вами адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
11 июля в 08:00
14 июля в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
13 июля в 10:30
15 июля в 10:30
4 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
11 июля в 06:00
14 июля в 06:00
60005 400₽ за человека