Экскурсии по заброшкам Кисловодска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Кисловодске, цены от 3200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
На машине
7 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
Плато динозавров, ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
На машине
5 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато динозавров, ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
Насладиться пейзажами Кавказа, попробовать нарзан прямо с источника и заехать в заброшенное село
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Небанальный зимний маршрут из Кисловодска - когда Джилы-су недоступна
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Небанальный зимний маршрут из Кисловодска - когда Джилы-су недоступна
С заездом на плато Шаджатмаз, в Долину нарзанов и заброшенный аул-призрак Хасаут
Начало: У колоннады
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 450 ₽11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Потрясающие виды, интересные места! Отдельное спасибо Рашиду, узнали много нового! Было интересно и взрослым, и детям. Искупались в горной речке, покормили альпак. всем советуем!
  • К
    Кристина
    17 августа 2025
    Ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Марату за интересную экскурсию. Сегодня я побывала в ущелье Хасаут. Меня потрясла красивая природа и
    это действительно аул с богатой и интересной историей, с источниками, которые бьют из-под земли и скрыты от глаз. Марат не только профессиональный водитель, но и окунул в историю аула призрака. Спасибо за такую замечательную поездку. Виды потрясающие🤩 всем рекомендую 👍

  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Все понравилось. Отличный гид. Спасибо.
  • С
    Семченко
    29 апреля 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Спасибо организаторам и гиду за отличное путешествие! Интересный маршрут, завораживающие виды и познавательный рассказ об истории увиденных мест! Будем рекомендовать друзьям и знакомым путешествия с командой Рашида!
  • М
    Мария
    27 апреля 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Экскурсия была прекрасная, поменяли на Джил Су,и не прогадала, было красиво,завораживающие виды и интересные рассказы о местности, не заметила как пролетело время. Посмотрела все,что и хотела.
    Водопады,Эльбрус вдали, долина Нарзанов, прекрасно. Поеду ещё в компании Сергея обязательно
  • К
    Ксения
    9 февраля 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Мы с подругой ездили на экскурсию и остались очень довольны! Я узнала очень много интересного об истории Северного Кавказа, увидела
    невероятные красоты. Я побывала на нескольких смотровых площадках с видом на Эльбрус, и эта — лучшая. Наскальные рисунки поразили. А Альпаки покорили сердце.

  • И
    Ирина
    12 января 2025
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Спасибо Рашиду за экскурсию, За музыкальную паузу:) Коммуникабельный, воспитанный, пунктуальный человек. Наша поездка прошла комфортно, интересно, незабываемо
  • Е
    Елизавета
    25 октября 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Рекомендую поездку! Очень понравилось. Несложный, но очень насыщенный видами маршрут. Поездка не утомительна. Рашид - прекрасный водитель и рассказчик. Остались довольны!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Путешествие в горы с гидом по имени Грант надолго останется в наших воспоминаниях. Нам повезло во всех отношениях - вместо
    облачной погоды и дождя было солнечно и тепло, Эльбрус открылся нам во всей своей красе, живописная и не утомительная дорога, Грант - опытный водитель и интересный рассказчик. Будем рады посетить и другие экскурсии в горы с этим гидом.

  • О
    Ольга
    13 сентября 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Экскурсия превзошла все ожидания!!! Очень красивые места!!! Отличный гид Рашид!!!!! Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Поездка очень понравилась. Гид Артур отличный рассказчик, все подробно объяснял. На обратном пути заехали в кафе, где очень вкусно и сытно кормят. Спасибо за отличную поездку!!!
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Отличное путешествие в компании очень душевного Рашида! Для нас путешествие с ним стало эталоном кавказского гостеприимства!!!! Понравилось все. Альпаки чудесны!!!
  • Н
    Нина
    24 июля 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места. Нас провезли по живописной
    дороге, где можно было полюбоваться на Кавказский хребет. Во время нашей экскурсии он оказался в пелене из облаков,но и эти виды были прекрасны. Наскальные рисунки тысячелетней давности впечатляют, можно соприкоснуться с прошлым, это незабываемо. А общение с альпаками
    никого не оставят равнодушным. В ущелье Хасаут на берегу реки мы провели с группой обет "коллективного молчания", забыв на время про телефоны, а фотографировать было что)))Спокойствие, умиротворение, в далеке от суеты и проблем-вот такой спектр эмоций ты испытываешь в этот момент. Нарзаны, обед в горах были просто бесподобны… Если вам хочется тишины и покоя хоть на полдня, то вам сюда.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Экскурсантам с детьми важно учесть пыльность трассы. Были с внучкой 4.5 года, глаза пришлось полечить. Просто нужно следить, чтобы не терлась, в горах машина конечно пылится.
    Организация, контактность, забота на 5+.
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Это было увлекательно, интересно и познавательно.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали как перекликиваются суслики, попробовали
    очень вкусный нарзан, послушали тишину рядом с древними письменами, и целовались с альпаками))).
    Поездка на мой взгляд подойдёт всем, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.
    Отдельное спасибо Рашиду, который заботился о нас в этом путешествии и рассказывал обо всём, что мы видели по дороге, об истории края и жителях этой прекрасной земли))).

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Хорошая экскурсия, очень красивые локации, правда в день нашей поездки была сильная дымка над всеми окрестностями, и вдаль было совсем
    не видно (все снежные вершины). Гид рассказывал интересные моменты из истории. На ферме можно пообщаться с альпаками (правда они очень своенравные), барашками и кроликами. Лично я от такого в восторге) И удачно, что экскурсия занимает всего полдня.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Все хорошо, дорога в некоторых местах выматывает.
    Восьмерка-огонь! страшно и волнительно.
    Нарзан вкусный, альпаки классные
  • В
    Василина
    12 марта 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Расул большой молодец! Прекрасный рассказчик, любящий свой народ и край. С погодой повезло, так что удалось впечатлиться величественностью гор
  • Г
    Гузель
    12 марта 2024
    Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
    Всё понравилось) вышла можно сказать индивидуальная экскурсия, ввиду не сезона возможно) Все локации перечисленные в описании посетили, кроме обеда (от которого сами отказались)
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
  2. Плато динозавров, ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
  3. Небанальный зимний маршрут из Кисловодска - когда Джилы-су недоступна
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Джилы-су
  6. Медовые водопады
  7. Гижгит
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в октябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 10 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
