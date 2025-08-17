Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато динозавров, ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
Насладиться пейзажами Кавказа, попробовать нарзан прямо с источника и заехать в заброшенное село
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Небанальный зимний маршрут из Кисловодска - когда Джилы-су недоступна
С заездом на плато Шаджатмаз, в Долину нарзанов и заброшенный аул-призрак Хасаут
Начало: У колоннады
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 450 ₽
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Потрясающие виды, интересные места! Отдельное спасибо Рашиду, узнали много нового! Было интересно и взрослым, и детям. Искупались в горной речке, покормили альпак. всем советуем!
- ККристина17 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Марату за интересную экскурсию. Сегодня я побывала в ущелье Хасаут. Меня потрясла красивая природа и
- ЕЕлена31 июля 2025Все понравилось. Отличный гид. Спасибо.
- ССемченко29 апреля 2025Спасибо организаторам и гиду за отличное путешествие! Интересный маршрут, завораживающие виды и познавательный рассказ об истории увиденных мест! Будем рекомендовать друзьям и знакомым путешествия с командой Рашида!
- ММария27 апреля 2025Экскурсия была прекрасная, поменяли на Джил Су,и не прогадала, было красиво,завораживающие виды и интересные рассказы о местности, не заметила как пролетело время. Посмотрела все,что и хотела.
Водопады,Эльбрус вдали, долина Нарзанов, прекрасно. Поеду ещё в компании Сергея обязательно
- ККсения9 февраля 2025Мы с подругой ездили на экскурсию и остались очень довольны! Я узнала очень много интересного об истории Северного Кавказа, увидела
- ИИрина12 января 2025Спасибо Рашиду за экскурсию, За музыкальную паузу:) Коммуникабельный, воспитанный, пунктуальный человек. Наша поездка прошла комфортно, интересно, незабываемо
- ЕЕлизавета25 октября 2024Рекомендую поездку! Очень понравилось. Несложный, но очень насыщенный видами маршрут. Поездка не утомительна. Рашид - прекрасный водитель и рассказчик. Остались довольны!
- ЕЕлена17 сентября 2024Путешествие в горы с гидом по имени Грант надолго останется в наших воспоминаниях. Нам повезло во всех отношениях - вместо
- ООльга13 сентября 2024Экскурсия превзошла все ожидания!!! Очень красивые места!!! Отличный гид Рашид!!!!! Спасибо!!!
- ННаталья24 августа 2024Поездка очень понравилась. Гид Артур отличный рассказчик, все подробно объяснял. На обратном пути заехали в кафе, где очень вкусно и сытно кормят. Спасибо за отличную поездку!!!
- ЮЮлия25 июля 2024Отличное путешествие в компании очень душевного Рашида! Для нас путешествие с ним стало эталоном кавказского гостеприимства!!!! Понравилось все. Альпаки чудесны!!!
- ННина24 июля 2024Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места. Нас провезли по живописной
- ЮЮлия7 мая 2024Экскурсантам с детьми важно учесть пыльность трассы. Были с внучкой 4.5 года, глаза пришлось полечить. Просто нужно следить, чтобы не терлась, в горах машина конечно пылится.
Организация, контактность, забота на 5+.
- ААнна6 мая 2024Это было увлекательно, интересно и познавательно.
- ААнастасия1 мая 2024Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали как перекликиваются суслики, попробовали
- ААнна29 апреля 2024Хорошая экскурсия, очень красивые локации, правда в день нашей поездки была сильная дымка над всеми окрестностями, и вдаль было совсем
- ТТатьяна29 апреля 2024Все хорошо, дорога в некоторых местах выматывает.
Восьмерка-огонь! страшно и волнительно.
Нарзан вкусный, альпаки классные
- ВВасилина12 марта 2024Чудесная экскурсия! Расул большой молодец! Прекрасный рассказчик, любящий свой народ и край. С погодой повезло, так что удалось впечатлиться величественностью гор
- ГГузель12 марта 2024Всё понравилось) вышла можно сказать индивидуальная экскурсия, ввиду не сезона возможно) Все локации перечисленные в описании посетили, кроме обеда (от которого сами отказались)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Заброшенные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в октябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 10 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Кисловодска. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности