дороге, где можно было полюбоваться на Кавказский хребет. Во время нашей экскурсии он оказался в пелене из облаков,но и эти виды были прекрасны. Наскальные рисунки тысячелетней давности впечатляют, можно соприкоснуться с прошлым, это незабываемо. А общение с альпаками

никого не оставят равнодушным. В ущелье Хасаут на берегу реки мы провели с группой обет "коллективного молчания", забыв на время про телефоны, а фотографировать было что)))Спокойствие, умиротворение, в далеке от суеты и проблем-вот такой спектр эмоций ты испытываешь в этот момент. Нарзаны, обед в горах были просто бесподобны… Если вам хочется тишины и покоя хоть на полдня, то вам сюда.