Погрузитесь в уникальную атмосферу городов Кавминвод — за день вы откроете их историю, символы и целебные традиции, попробуете знаменитые воды и прогуляетесь по живописным улочкам. Ессентуки Здесь вас ждёт знакомство с легендарной минеральной водой, прогулка по Курортному парку, дегустация «Ессентуков 17», посещение исторических зданий — от особняка Кирша до величественных Николаевских ванн — и современный храмовый комплекс. Пятигорск Самый многогранный город КМВ раскроется вам с разных сторон: озеро Провал, места Лермонтова, панорама Эльбруса, парк «Цветник», Эолова Арфа, грот Дианы и даже место роковой дуэли поэта — всё это ждёт вас у подножья горы Машук. Железноводск Маленький, но яркий городок встретит вас целебными источниками, прогулкой по парку к горе Железной, дворцом Эмира Бухары, Пушкинской галереей и живописной каскадной лестницей, ведущей к городскому озеру. Важная информация:

Суммарное расстояние пешеходной части около — 7 км.

Берем на борт детей старше 6 лет (есть все детские кресла).