У каждого из городов легендарной российской здравницы свой дух и своя история. За день вы познакомитесь с их прошлым и настоящим, их символами. Неспешно погуляете по улочкам и паркам, чтобы почувствовать атмосферу места.
Посетите нарзанные галереи, попробуете целебные воды и услышите рассказы о курортной жизни Кавказских Минеральных Вод.
Описание экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу городов Кавминвод — за день вы откроете их историю, символы и целебные традиции, попробуете знаменитые воды и прогуляетесь по живописным улочкам. Ессентуки Здесь вас ждёт знакомство с легендарной минеральной водой, прогулка по Курортному парку, дегустация «Ессентуков 17», посещение исторических зданий — от особняка Кирша до величественных Николаевских ванн — и современный храмовый комплекс. Пятигорск Самый многогранный город КМВ раскроется вам с разных сторон: озеро Провал, места Лермонтова, панорама Эльбруса, парк «Цветник», Эолова Арфа, грот Дианы и даже место роковой дуэли поэта — всё это ждёт вас у подножья горы Машук. Железноводск Маленький, но яркий городок встретит вас целебными источниками, прогулкой по парку к горе Железной, дворцом Эмира Бухары, Пушкинской галереей и живописной каскадной лестницей, ведущей к городскому озеру. Важная информация:
Суммарное расстояние пешеходной части около — 7 км.
Берем на борт детей старше 6 лет (есть все детские кресла).
Каждый день в диапазоне с 08:00 до 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Павильон «Механотерапия»
- Верхние Николаевские ванны
- Храмовый комплекс Петра и Павла
- Пятигорск:
- Озеро «Провалъ»
- Бесстыжие ванны
- Елизаветинская галерея
- Эолова Арфа
- Парк «Цветник»
- Лермонтовская галерея
- Ермоловские ванны
- Дом-музей Лермонтова
- Железноводск:
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Дворец эмира Бухарского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в «Механотерапию» - 100 руб.
- Билет в Дом-музей Лермонтова - 200 руб.
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
По месту проживания гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
