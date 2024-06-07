Каскадная Лестница – экскурсии в Кисловодске

Найдено 13 экскурсий в категории «Каскадная Лестница» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
185 отзывов
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500 за человека
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Кисловодский парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Сегодня в 10:30
12 июня в 11:30
4 400 за всё до 6 чел.
Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
21 отзыв
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700 за человека
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
  • С
    СВЕТЛАНА
    6 июня 2024
    Очарование курортного Кисловодска
    26 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Мария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно много. Так что, если вы хотите узнать Кисловодск поближе с
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    его тайными уголками, то это для вас. Вы будете в восторге. А ещё выполните свою норму шагов! 😉 Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и смело записывайтесь на экскурсию. Вам понравится!

    Мария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно многоМария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно много
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
    Все хорошо! Погода только подкачала!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Экскурсия по виллам и дачам подойдёт для любителей истории и архитектуры. Не занимает много времени, прогулка в 3 часа. Время
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    пролетает быстро, в прогулке по центру, за интересными подробностями светской жизни хозяев и отдыхающих на виллах и дачах Кисловодска прошлых столетий. Очень понравилась гид Мария лёгкой подачей информации, юмором и осведомлённостью)). Благодарю!

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Мария замечательный экскурсовод, очень познавательная прогулка, Кисловодск раскрылся с новой стороны! 👍🏻👍🏻👍🏻
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
  • А
    Антонина
    26 мая 2024
    Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
    Всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Каскадная Лестница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
  2. Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
  3. Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
  4. Очарование курортного Кисловодска
  5. Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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