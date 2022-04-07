Об экскурсии

Мы организуем постоянные туры на Эльбрус. Путешествуя вместе с нами, вы увидите всю красоту гор и получите возможность покататься на лыжах или сноуборде. Начинается экскурсия на Эльбрус из Кисловодска в 6:00. Переезд осуществляется на комфортабельном внедорожнике, вместимостью до 6 человек. На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать гид с многолетним опытом работы, который знает даже самые малоизвестные факты этих мест. Расстояние, которое необходимо преодолеть всего 185 км, а дорога займет только 3 часа.

Кавказские горы

Это основная достопримечательность и особенность Северного Кавказа. Какое разнообразие кругом – здесь и большие, и маленькие, и огромные, и небольшие, покрытые лесным ковром горы и голые скалы. Визитной карточкой Кавказа является легендарный великан Эльбрус. Вы можете увидеть все эти природные памятники за одну половину дня. И поверьте, это будет один из самых запоминающихся дней!

Эльбрус

Самая высокая гора в Европе! Здесь постоянно меняется погода, невероятно чистый воздух, удивительная и захватывающая панорама на Главный Кавказский хребет. Эльбрус удивителен и прекрасен из любой точки, как издалека, так и вблизи. И хотя он постепенно становится все более современным, с новыми горнолыжными трасами и подъемниками, его самобытность и суровость навсегда остается с ним.

Приэльбрусье

Это настоящий центр горнолыжного спорта, притягивающий любителей и профессионалов альпинизма и горного туризма. Невероятные высоты, опасные склоны, увлекательные спуски, эмоции и адреналин – все это Приэльбрусье.