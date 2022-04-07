Захватывающее Приэльбрусье

Эльбрус - это самая высокая гора не только в России, но и во всей Европе

Мини-группа
Эльбрус – это самая высокая гора не только в России, но и во всей Европе.

Гора достигает высоты 5642 метра и находится на территории Кабардино-Балкарии.

За счет развитой инфраструктуры не только Эльбрус, но и прилегающие к нему районы являются популярными в туристическом плане, привлекая к себе альпинистов, спортсменов и любителей прекрасного со всего мира.
Захватывающее Приэльбрусье
Захватывающее Приэльбрусье
Захватывающее Приэльбрусье
Захватывающее Приэльбрусье
Захватывающее Приэльбрусье
Захватывающее Приэльбрусье

Что вас ожидает 🤩

  • Эльбрус
  • Гора Чегет
  • Панорамные виды

Об экскурсии

Мы организуем постоянные туры на Эльбрус. Путешествуя вместе с нами, вы увидите всю красоту гор и получите возможность покататься на лыжах или сноуборде. Начинается экскурсия на Эльбрус из Кисловодска в 6:00. Переезд осуществляется на комфортабельном внедорожнике, вместимостью до 6 человек. На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать гид с многолетним опытом работы, который знает даже самые малоизвестные факты этих мест. Расстояние, которое необходимо преодолеть всего 185 км, а дорога займет только 3 часа.

Кавказские горы

Это основная достопримечательность и особенность Северного Кавказа. Какое разнообразие кругом – здесь и большие, и маленькие, и огромные, и небольшие, покрытые лесным ковром горы и голые скалы. Визитной карточкой Кавказа является легендарный великан Эльбрус. Вы можете увидеть все эти природные памятники за одну половину дня. И поверьте, это будет один из самых запоминающихся дней!

Эльбрус

Самая высокая гора в Европе! Здесь постоянно меняется погода, невероятно чистый воздух, удивительная и захватывающая панорама на Главный Кавказский хребет. Эльбрус удивителен и прекрасен из любой точки, как издалека, так и вблизи. И хотя он постепенно становится все более современным, с новыми горнолыжными трасами и подъемниками, его самобытность и суровость навсегда остается с ним.

Приэльбрусье

Это настоящий центр горнолыжного спорта, притягивающий любителей и профессионалов альпинизма и горного туризма. Невероятные высоты, опасные склоны, увлекательные спуски, эмоции и адреналин – все это Приэльбрусье.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога на Эльбрус и Чегет (2000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 6:00

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