Что вас ждет

Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.

Пронесемся через живописный облик высокогорного города Тырныауз, знаменитого своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.

По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля.

У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов.

От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.

На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы взбодриться

продегустировать несколько видов минеральной воды.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер до дома на комфортном внедорожнике,

услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте.

Туристы оплачивают самостоятельно: