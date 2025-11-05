Наша экскурсия в гости к седому Эльбрусу будет интересна всем! Мы проедем через живописное Баксанское ущелье, увидим бирюзовую жемчужину — озеро Гижгит и достигнем высокогорного поселка Азау. Поднимемся по канатной дороге на склон Эльбруса, чтобы насладиться панорамами.
На обратном пути посетим Поляну Нарзанов с её целебными источниками, окрасившими ландшафт в марсианские оттенки.
Описание экскурсииПервое и главное, что нужно увидеть на Кавказе — Седой и Величественный Эльбрус! В нашей экскурсии собраны самые сказочные горные пейзажи, которые мы посетим по дороге. Такие как: озеро Гижгит - бирюзовая жемчужина Приэльбрусья, дорога к нему идет через Баксанское ущелье, так же Ущелье реки Адыр-Су, одно из самых красивых и эффективных мест и конечно заедем на Поляну Нарзанов, где прямо из под земли, бьют минеральные источники. Подробнее о местах где мы побываем и что посмотрим: 1. Баксанское ущелье Будем ехать по высокогорной асфальтированной дороге, которая ведет к Эльбрусу (2500м над уровнем моря) пейзажи вокруг впечатляют, скалы будут нависать вокруг, добавлять видов будет крупнейшая горная река - Баксан. 2. Озеро Гижгит Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой, это озеро нужно обязательно увидеть воочию и конечно сделать потрясающие фото! 3. Поселок Азау Туристический поселок Азау- это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога и упирается прямо в Эльбрус. 4. Подъем на канатной дороге и Обед На канатной дороге поднимаемся на Эльбрус до станции Гара-Баши с высотой 3780. Там мы наслаждаемся горными заснеженными пейзажами и пробуем изумительную местную кухню. 5. Поляна Нарзанов На обратном пути мы заедем на Поляну Нарзанов. Это необычное место, где прямо из под земли бьют минеральные источники. Вода в них содержит много полезных элементов, в том числе и соединения железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный, прямо какой-то марсианский, оранжевый оттенок. Важная информация: После оформления заказа гид с вами свяжется, чтобы заранее уточнить ваш адрес пребывания. Выбирайте удобную одежду по погоде, теплее обычного — в горах может быть прохладно. Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. Дорога по маршруту экскурсии безопасна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Город Тырныауз
- Озеро Гижгит
- Поселок Азау
- Канатная дорога, Эльбрус
- Поляна нарзанов
Что включено
- Трансфер на комфортном минивэне или внедорожнике (туда и обратно)
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Канатная дорога (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1350 - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Питание: средний чек - 500-700 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- После оформления заказа гид с вами свяжется, чтобы заранее уточнить ваш адрес пребывания
- Выбирайте удобную одежду по погоде, теплее обычного - в горах может быть прохладно
- Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Дорога по маршруту экскурсии безопасна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Были на экскурсии с Владимиром, все очень понравилось. Интересно и подробно рассказывал за историю и достопримечательности.
Е
Елена
3 ноя 2025
Спасибо за прекрасную поездку проведенную Сергеем! Во первых он продумал все до мелочей от выезда(чуть-чуть пораньше) до маршрута. Очень живописные места посетили! Единственно мы не попали на Эльбрус выше второй станции из-за погодных условий был ветер и закрыты подьемы были. Спасибо Сергею не давал нам скучать!
Т
Татьяна
31 окт 2025
Были на Эльбрусе 30 октября. Впечатлений море! Огромное спасибо организатору Оксане и гиду Сергею! Было очень познавательно и интересно. Обязательно буду рекомендовать всем, кто поедет на Кавказ!
Е
Елена
16 окт 2025
Экскурсия отличная! Много красивых видов по пути к Эльбрусу. Сам Эльбрус на вершине из-за погоды нам не открылся, но было не менее красиво. Гид Сергей рассказал много интересной информации и с хорошим чувством юмора!
В
Валентина
13 окт 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Всё понравилось, но, к сожалению, не повезло с погодой на Эльбрусе. Отдельное спасибо гиду Владиславу, который создал душевную атмосферу во время данной поездки.
А
Анна
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое гиду Магомеду, очень интересно рассказал историю, показал самые красивые места! Путешествовали с отличным настроением! Всем советую!
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Вчера посетили гору Эльбрус с экскурсоводом Евгением. Остались очень довольны поездкой,Евгений очень хороший,чуткий водитель и экскурсовод! Всем рекомендуем.
Н
Наталия
25 сен 2025
Очень красивые виды: горы (что может быть лучше гор?!), замечательный гид Роман, который рассказал очень многое о крае, достопримечательностях, обычиях и традициях. От экскурсии осталась в восторге!
К
Ксения
1 сен 2025
Красота Кавказа покоряла на каждом шагу. Седой Эльбрус покорил своим величием. Гид Павел - профессионал своего дела.
И
Ирина
10 июн 2025
Хорошая удобная машина, замечательный гид. Мы задавали много вопросов))). Эльбрус того стоит. Рекомендуем!
К
Кирилл
26 фев 2025
Мы провели всего пару дней в Кисловодске, и один из них решили посвятить поездке на Эльбрус. Нам невероятно повезло с гидом Павлом — это был настоящий поток положительных эмоций! Он
К
Кира
26 фев 2025
Нам очень понравилась организация и проведение экскурсии. На протяжении пути гид увлекательно делился множеством фактов о истории, народах и географии региона! Мы были в восторге и узнали много нового! Особенно важно, что всё проходило в комфортном для нас темпе. Огромное спасибо!))))
С
Сергей
26 фев 2025
Путешествие на высшем уровне! Удобный автомобиль, хорошо спланированный маршрут, уверенное и безопасное вождение, увлекательные истории и великолепные пейзажи! Экскурсия подарила только положительные эмоции и много отличных фото. Большое спасибо!
О
Ольга
6 фев 2025
Пелена из снега на Эльбрусе. Наш гид Павел - лучший водитель и профи своего дела. Нам понравилась экскурсия, все было максимально комфортно, информативно и в очень дружеской обстановке. Машина на
В
Валерия
15 янв 2025
Наша компания осталась в полном восторге — живописный маршрут, увлекательные места, захватывающие истории от гида и его оптимистичный настрой))) Определенно рекомендуем!
