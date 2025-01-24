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Это красивое путешествие по заповедным местам Тебердинского заповедника к вершинам Домбая. Вечная классика для тех, кто приезжает в КавМинВоды.



Наша дорога будет проходить по высокогорному перевалу Гумбаши с невероятными видами, в том числе на Эльбрус. Также в маршруте Шоанинский монастырь, водопад Шумка, горные реки и озёра. А в самом Домбае у вас будет свободное время.