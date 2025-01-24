Это красивое путешествие по заповедным местам Тебердинского заповедника к вершинам Домбая. Вечная классика для тех, кто приезжает в КавМинВоды.
Наша дорога будет проходить по высокогорному перевалу Гумбаши с невероятными видами, в том числе на Эльбрус. Также в маршруте Шоанинский монастырь, водопад Шумка, горные реки и озёра. А в самом Домбае у вас будет свободное время.
Наша дорога будет проходить по высокогорному перевалу Гумбаши с невероятными видами, в том числе на Эльбрус. Также в маршруте Шоанинский монастырь, водопад Шумка, горные реки и озёра. А в самом Домбае у вас будет свободное время.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши — это один из самых высокогорных перевалов с автомобильной дорогой. В ясную погоду с него открывается шикарный вид на Эльбрус, на Главный Кавказский хребет
- Шоанинский монастырь на горе Шоана, принадлежащий Аланской епархии. Был построен очень давно — в 9–10 веках
- Водопад Шумка: пройдём вверх по течению сквозь сказочный лес
- Подвесной мостик через реку Теберду — красивое место для панорамных фотосессий
- Горная река Уллу-Муруджу с кристально чистой ледниковой водой
- Туманлы-Кёль — живописное озеро на высоте 1860 метров
- Посёлок Домбай, где вы при желании прокатитесь по канатке на самый верх
В этом путешествии мы будем находиться на землях древних аланов — прародителей почти всех кавказских народов. А также проедем по территории одного из самых богатых заповедников России. Поговорим о местной культуре, обычаях горцев, национальных блюдах и многом другом.
Организационные детали
- Выезжаем рано утром, в 6:00. Возвращаемся около 19:00
- Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске
- Поедем на машине УАЗ Патриот или Nissan Pathfinder
Дополнительные расходы:
- экосбор — 200 ₽
- самостоятельный подъём на канатке по желанию (см. расценки в галерее, они могут измениться)
- питание
ежедневно в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 506 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 38 лет, и на протяжении всей своей жизни я живу в горах Большого Кавказского хребта. Предлагаю отправиться вместе со мной к живописным местам южных республик. Я жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Буду рад познакомить вас с природой, историей, бытом и легендами Кавказа!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алиса
24 янв 2025
Экскурсия состоялась несмотря на то, что мы были с мамой вдвоём. Места потрясающе красивые, Дмитрий все рассказал, не торопил. От природы в восторге. Спасибо большое!
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