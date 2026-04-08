Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по самым живописным местам Кавказа. Впечатляющие виды, древние храмы и уникальная природа ждут вас
Эта поездка по самой высокогорной автодороге России подарит незабываемые впечатления.
Участники увидят величественные пейзажи перевалов и ущелий, познакомятся с древними храмами Карачаево-Черкессии и посетят Тебердинский заповедник. В горнолыжном поселке Домбай откроются виды, которые невозможно описать словами.
Удобный внедорожник обеспечит комфортное путешествие, а уникальные места оставят в памяти яркие воспоминания
Лучшее время для посещения Домбая - с июня по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а природа расцветает. В это время можно насладиться всеми красотами без ограничений. Весной и осенью, в апреле и октябре, также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с декабря по февраль, возможны снегопады, что добавляет зимней магии, но некоторые маршруты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шаонинская обитель
Сентинский храм
Тебердинский биосферный заповедник
Описание экскурсии
Древние и зрелищные кавказские пути
Путешествие начинается в долине реки Подкумок, между Баргустанским хребтом и горой Паровоз. Здесь вы узнаете о транскавказском Шёлковом пути и направитесь в сторону перевала Гум-Баши, где проложена самая высокогорная трасса в России. Увидите впечатляющее разделение рек, впадающих в Кубань, с реками, впадающими в Малку. Вам откроется величественный вид на Главный Кавказский хребет и наивысшую точку Европы — исполинский Эльбрус.
Древние храмы и заповедник
Спустившись в долину реки Кубань и переехав через неё, вы доберётесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии. В долине реки Теберда осмотрите Сентинский храм — также 10 века, но недействующий. После чего мы отвезём вас в знаменитый Тебердинский биосферный заповедник, где вы посетите Вольерный комплекс и познакомитесь с представителями фауны северо-западного Кавказа.
Величие Домбая
Конечной и главной точкой маршрута станет посёлок, превратившийся во всемирно известный горнолыжный курорт. Панорамы, которые предстанут перед вами, описанию не поддаются: вы перенесётесь в мир идиллических горных силуэтов, не требующих слов. А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря — на самый пик горы Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи.
Организационные детали
Поездка пройдет на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
Выезд возможен только из Кисловодска
Дополнительно оплачивается канатная дорога — от 800 руб. до 2000 руб. за стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. за льготный билет (зависит от выбранного тарифа); вход в Вольерный комплекс — 200 руб/чел; питание в кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Отличная поездка! Шикарные виды, непередаваемые эмоции, впечатления на долгие годы! Благодарим Андрея за комфорт, безопасность, интересные и познавательные истории, а также удивительные факты о истории, традициях и природе КВМ. Отдельно отметим вкусный чай, которым нас заботливо угощали в дороге.
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А
Андрей
Ездили на экскурсию «Зов гор: незабываемая поездка в Домбай» с Алексеем. Впечатлений уйма! Алексей потрясающий рассказчик, мой муж уже не первый раз приезжает на Кавказ и был на множестве экскурсий, читать дальшеуменьшить
но говорит, что такого хорошего экскурсовода как Алексей у него не было никогда. Мы узнали массу всего нового: интересные факты о топонимике мест, историю народов, населяющих эти регионы, интересные, забавные, впечатляющие факты об этих местах, услышали легенды, байки и истории из жизни, насладились потрясающими видами и природой западного Кавказа. Очень понравилась байка про вопрос, который часто задают гидам: «Что выбрать Домбай или Эльбрус?» Не буду спойлерить ответ:) Отдельно хотим отметить организацию (оперативно решают любые вопросы) и очень комфортный автомобиль!
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Ю
Юля
Хочу отметить надежность Андрея. Мы были уверены в нём, в машине. Всё таки путешествие долгое и по горам. Пунктуальность. Забота (даже чай с собой заварил в термосе для нас). Очень читать дальшеуменьшить
много и интересно рассказывал. от легенд до истории края. Андрей очень много знает. Весь маршрут проходил с комфортом, не навязчиво. Мы благодарны Андрею за столь познавательную поездку, прекрасный, продуманный маршрут, интересную беседу, тактичность, полезные советы, которые мы получили от Андрея. Спасибо. В следующий раз путешествие только с Андреем.
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Клименко
Нашим гидом в поездке был Владислав. Аккуратное вождение автомобиля, интересный рассказ и непринужденная беседа. Прекрасное знание локаций и удачных смотровых площадок. Помощь в преодолении участков, вызвавших у нас сложность)) и при фотографировании. Вообщем поездка оставила самые лучшие впечатления! Домбай бесподобен. Однозначно рекомендую!
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Юлия
Хочется выразить огромную благодарность за поездку на Домбай нашему гиду Вячеславу. Спасибо за профессионализм. Много узнали, много увидели. Помимо подачи большой информации была обеспечена и безопасность на дороге. Спасибо вашей команде!
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