Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Зов гор: незабываемая поездка в Домбай

Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Вы проедете по самой высокогорной автодороге России, рассмотрите эффектные пейзажи перевалов, ущелий и речных развилок.

Познакомитесь с двумя древнейшими храмами Карачаево-Черкессии.

Навестите зубров и тибетских яков в Теберединском заповеднике.

А в горнолыжном поселке Домбай оцените виды одного из красивейших уголков региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай

Что вас ожидает

Древние и зрелищные кавказские пути
Путешествие начинается в долине реки Подкумок, между Баргустанским хребтом и горой Паровоз. Здесь вы узнаете о транскавказском Шёлковом пути и направитесь в сторону перевала Гум-Баши, где проложена самая высокогорная трасса в России. Увидите впечатляющее разделение рек, впадающих в Кубань, с реками, впадающими в Малку. А также откроете величественный вид на Главный Кавказский хребет и наивысшую точку Европы — исполинский Эльбрус.

Древние храмы и заповедник
Спустившись в долину реки Кубань и переехав через нее, вы доберетесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии. В долине реки Теберда осмотрите Сентинский храм — также 10 века, но не действующий. После чего мы отвезем вас в знаменитый Тебердинский биосферный заповедник, где вы посетите Вольерный комплекс и познакомитесь с представителями фауны северо-западного Кавказа.

Величие Домбая
Конечной и главной точкой маршрута станет посёлок, превратившийся во всемирно известный горнолыжный курорт. Панорамы, которые предстанут перед вами, описанию не поддаются: вы перенесетесь в мир идиллических горных силуэтов, не требующих слов. А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря 🌊 — на самый пик горы ⛰️ Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
  • Дополнительно оплачивается канатная дорога — 400-1600 руб. /человека (в зависимости от времени года и от высоты подъёма); вход в Вальерный комплекс — 200 руб. /человека; питание 🍽️ в кафе (по желанию)
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы и узнал много интересного о родном крае. С радостью покажу вам кавказские красоты и расскажу все, о чем знаю сам.
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Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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