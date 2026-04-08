Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Домбая - с июня по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а природа расцветает. В это время можно насладиться всеми красотами без ограничений. Весной и осенью, в апреле и октябре, также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с декабря по февраль, возможны снегопады, что добавляет зимней магии, но некоторые маршруты могут быть закрыты.

Эта поездка по самой высокогорной автодороге России подарит незабываемые впечатления. Участники увидят величественные пейзажи перевалов и ущелий, познакомятся с древними храмами Карачаево-Черкессии и посетят Тебердинский заповедник. В горнолыжном поселке Домбай откроются виды, которые невозможно описать словами. Удобный внедорожник обеспечит комфортное путешествие, а уникальные места оставят в памяти яркие воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Древние и зрелищные кавказские пути

Путешествие начинается в долине реки Подкумок, между Баргустанским хребтом и горой Паровоз. Здесь вы узнаете о транскавказском Шёлковом пути и направитесь в сторону перевала Гум-Баши, где проложена самая высокогорная трасса в России. Увидите впечатляющее разделение рек, впадающих в Кубань, с реками, впадающими в Малку. Вам откроется величественный вид на Главный Кавказский хребет и наивысшую точку Европы — исполинский Эльбрус.

Древние храмы и заповедник

Спустившись в долину реки Кубань и переехав через неё, вы доберётесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии. В долине реки Теберда осмотрите Сентинский храм — также 10 века, но недействующий. После чего мы отвезём вас в знаменитый Тебердинский биосферный заповедник, где вы посетите Вольерный комплекс и познакомитесь с представителями фауны северо-западного Кавказа.

Величие Домбая

Конечной и главной точкой маршрута станет посёлок, превратившийся во всемирно известный горнолыжный курорт. Панорамы, которые предстанут перед вами, описанию не поддаются: вы перенесётесь в мир идиллических горных силуэтов, не требующих слов. А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря — на самый пик горы Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи.

Организационные детали