Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Древние и зрелищные кавказские пути

Путешествие начинается в долине реки Подкумок, между Баргустанским хребтом и горой Паровоз. Здесь вы узнаете о транскавказском Шёлковом пути и направитесь в сторону перевала Гум-Баши, где проложена самая высокогорная трасса в России. Увидите впечатляющее разделение рек, впадающих в Кубань, с реками, впадающими в Малку. А также откроете величественный вид на Главный Кавказский хребет и наивысшую точку Европы — исполинский Эльбрус.

Древние храмы и заповедник

Спустившись в долину реки Кубань и переехав через нее, вы доберетесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии. В долине реки Теберда осмотрите Сентинский храм — также 10 века, но не действующий. После чего мы отвезем вас в знаменитый Тебердинский биосферный заповедник, где вы посетите Вольерный комплекс и познакомитесь с представителями фауны северо-западного Кавказа.

Величие Домбая

Конечной и главной точкой маршрута станет посёлок, превратившийся во всемирно известный горнолыжный курорт. Панорамы, которые предстанут перед вами, описанию не поддаются: вы перенесетесь в мир идиллических горных силуэтов, не требующих слов. А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря 🌊 — на самый пик горы ⛰️ Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи.

Организационные детали