Программа тура по дням
Прогулка по Пятигорску
Встречаемся в 14:30 в нашей уютной гостинице города Пятигорска.
Заселяемся, знакомимся с инструктором и другими участниками и отправляемся на прогулку.
Сегодня нас ждут главные достопримечательности города. Мы прогуляемся по парку Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы насладиться непередаваемым вкусом горячей и холодной минеральной воды.
Далее посетим Бесстыжие ванны —нет, они не совсем бесстыжие: здесь люди купаются преимущественно в купальниках, просто ванны открытые и абсолютно бесплатные, поэтому каждый желающий может свободно окунуться в теплую лечебную ванночку, зимой это особенно приятно.
Затем дойдем до знаменитого озера Провал, где Остап Бендер до сих пор собирает деньги за вход с целью капитального ремонта, чтобы провал не слишком проваливался, но для нас вход абсолютно бесплатный, мы договорились).
Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу.
- Пешком 8 км.
- Заселение в гостиницу.
Поездка в Северную Осетию
С первыми лучами солнца отправляемся в Северную Осетию — край древних легенд, величественных гор и загадочных памятников истории. Дорога предстоит долгая, но каждая минута пути стоит того, чтобы увидеть эти уникальные места.
Ехать будем по живописной дороге на комфортном автомобиле повышенной проходимости. Общий километраж составит 550 км, но не пугайтесь, поездка пройдет увлекательно, с остановками в живописных местах и длительными прогулками.
Мы окунёмся в атмосферу таинственного Куртатинского ущелья, прогуляемся среди древних башен Цмити, почувствуем мощь неприступной Дзивгисской крепости, которая когда-то бросила вызов самому Тамерлану.
Нас ждёт живописная Кармадонская теснина — место, где примирялись кровные враги, и завораживающий город мёртвых в Даргавсе — самый большой некрополь Кавказа.
А ещё мы увидим Кармадонское ущелье, хранящее память о трагическом сходе ледника Колка… И, конечно, отведаем знаменитые осетинские пироги!
Завершим этот насыщенный день в горячих источниках, где сможем расслабиться в целебных водах.
А вечером, уставшие, но счастливые, вернёмся в нашу уютную гостиницу, чтобы поделиться эмоциями и отдохнуть перед новыми приключениями.
- 550 км едем.
- 5 км пешком.
- Осетинские пироги.
- Купание в горячих источниках.
Восхождение на Бештау и прогулка по Железноводску
После плотного завтрака отправляемся на восхождение на гору Бештау.
На такси доедем до городка Лермонтов и оттуда начнем нашу прогулку.
Высота Бештау составляет 1400 м, это один из самых высоких массивов Пятигорья. С вершины открывается потрясающий вид на близлежащие города и горы.
Устроим перекус прямо на седле и начнем спуск.
Выйдем по прекрасному буково-дубовому лесу к городу Железноводску. Затем прогуляемся по парку, попробуем минеральную воду из многочисленных питьевых бюветов и по живописной каскадной лестнице спустимся к Курортному озеру.
Отсюда отправляемся обратно в наш уже родной Пятигорск. Сходим на рынок, который заслуживает отдельного внимания, закупимся овощами, фруктами и вкуснейшим домашним сыром. С покупками возвращаемся в гостиницу.
- 40 км едем.
- 12 км пешком.
- Восхождение на Бештау (набор высоты 640 м).
Поездка в Кабардино-Балкарию. Озеро Гижгит, Чегемские водопады и село Эль-Тюбю
Сегодня нас ждет увлекательная поездка в Кабардино-Балкарию.
Первая наша остановка — красивейшее озеро Гижгит, затем через перевал Актопрак едем вдоль реки Чегем по одноимённому ущелью.
Чегемское ущелье потрясающе красиво и атмосферно, недаром режиссёры не раз выбирали его местом для съемок фильмов.
Главная, но не последняя достопримечательность нашей поездки — Чегемские водопады. Потрясающее зрелище замерзших струй воды не оставит никого равнодушным.
Движемся дальше и подъезжаем к селению Эль‑Тюбю с диковинными башнями — это древний город мёртвых. Самые старые захоронения здесь датируются ХI веком.
Вдоволь нагулявшись, налюбовавшись пейзажами и сделав сотни фотографий, садимся в трансфер и едем обратно. По пути заедем в кафе, где отведаем блюда национальной кавказской кухни.
Возвращаемся в Пятигорск. Вечером обмениваемся впечатлениями этого насыщенного дня и готовимся к встрече Нового года.
- 310 км едем.
- 5 км пешком.
- Встреча Нового года.
Прогулка по Кисловодскому парку и городу
Первый день года начнём с активной прогулки по огромному парку, где просторы в 966 гектаров дарят свежий воздух, живописные тропы и потрясающие виды. За один день его не обойти целиком, но мы пройдём самые красивые и знаковые места, наполняясь энергией природы и новогодним настроением.
Нас ждёт вкус настоящего нарзана в питьевой галерее, прогулка вдоль зеркальной глади пруда и изящного мостика Дамский каприз.
Затем поднимемся на Сосновую горку, откуда открывается панорама парка, пройдём по тенистой кипарисовой аллее и доберёмся до вершины — горы Красное Солнышко. Здесь, как когда-то Лермонтов, полюбуемся видами и, если повезёт, увидим сверкающие вершины Эльбруса.
Спустившись вниз, окунёмся в сказку нижней части парка: пройдём по тропе Косыгина, исследуем загадочные гроты из красного песчаника и заглянем в Храм воздуха.
После насыщенной прогулки пообедаем в уютном кафе и продолжим гулять по праздничному курортному городу, наслаждаясь новогодней атмосферой.
Вечером трансфер доставит нас обратно в Пятигорск, где в отеле ждут тёплые посиделки, игры и душевное общение — идеальное завершение первого дня года!
- 120 км едем
- 15 км пешком.
- Набор высоты 400 м.
Прогулка на Машук и отъезд
Сегодня можно расслабиться и поспать подольше.
Неспешно позавтракаем, а потом прогуляемся на вершину горы Машук. Прогулка лёгкая и приятная.
Обратно, если есть желание, можно спуститься на канатке.
Затем сходим на Верхний рынок, где купим сувениры и местные гостинцы. А затем на прощанье искупаемся в Бесстыжих ваннах.
Прощаемся с гостеприимным Пятигорском и отправляемся домой. Но если вам не хватило впечатлений, и вы хотите исследовать все города-курорты Кавминвод — оставайтесь ещё на пару дней. Мы с удовольствием подскажем, куда ещё отправиться.
- 7 км пешком.
- Набор высоты 500 м.
- Купание в Бесстыжих ваннах.
Проживание
Живем в уютном и комфортном отеле Пятигорска «Villa Lazio».
Расселение в двух- или трехместных номерах с вайфаем, душем, туалетом.
Завтраки включены в стоимость тура.
Варианты проживания
Villa Lazio
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание в уютной гостинице Пятигорска в 2 - или 3-местных номерах
- Завтраки
- Поездка в Чегем
- Поездка в Северную Осетию
- Перекусы во время прогулок
- Посещение горячих источников под открытым небом
- Праздничные угощения к новогоднему столу
- Новогодние подарки от турклуба
- Групповая аптечка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Сопровождение опытным гидом
- Прокат треккинговых палок
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Личные вещи по списку
- Обеды и ужины (в поездках предусмотрен перекус), ужинаем в кафе и ресторанах, примерно 1500 руб. в день
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам-курортам, восхождение на Бештау и выезды в горы, поэтому позаботьтесь об удобной одежде. В городах-курортах средняя температура в декабре-январе +5/0 градусов. В горах значительно холоднее, может быть минус, и выпасть снег.
Возьмите с собой тёплые вещи, рюкзачок, в котором можно носить самое необходимое во время прогулок и поездок (шапку, шарф, перчатки, фотоаппарат, термос, перекус).
Несколько пар обуви или электрические сушилки. Вы можете взять с собой свои треккинговые палки или мы предоставим вам прокатные (это включено в стоимость).
Не забудьте взять купальные принадлежности: купальник/плавки, полотенце, тапочки.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- хоба (сидушка туристическая);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- термофутболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- шарф;
- шапка теплая;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- многоразовая бутылка;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис.
Рекомендуем добавить:
- треккинговые палки;
- платье;
- электрические сушилки для обуви.
Можно ли с детьми?
В туре могут участвовать дети от 9 лет, готовые к длительным прогулкам и переездам.
Для участников до 12 лет предусмотрена скидка.
Какая ожидается погода?
В декабре, в январе в Пятигорске и Кисловодске обычно:
- Днём: +5..0°C.
- Ночью: 0… -5°C.
В Северной Осетии и Чегемском ущелье может быть значительно холоднее
- Днём: 0… -10°C.
Но природа любит сюрпризы! Может быть теплое солнце, холодный ветер, дождь, снег — это непредсказуемо, и нужно быть готовыми.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно?
- Защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце).
- Тёплая одежда: флис, термобельё.
- Головной убор: шапка/бафф.
- Перчатки, варежки.
- Купальные принадлежности (для купания в горячих источниках).
- Удобная теплая разношенная обувь + сменная обувь для отеля.
Важно знать: поход состоится при любой безопасной погоде.
Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.
Можно ли приехать на личном авто?
Конечно, можно! Отлично, что вы планируете приехать на своей машине — это удобно и экономит время.
Где встречаемся: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 63 стр. 2 Отель Villa Lazio. Так же информацию о точке сбора можно будет узнать в предпоходном чате, накануне старта похода.
Во сколько быть: 28 декабря в 14:30.
Парковка: бесплатная парковка на все время проживания в отеле.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Для прогулок по городам курортам и экскурсии в Северную Осетию подойдут зимние кроссовки или удобные зимние ботинки без каблука. Будем много ходить!
Для восхождения на Бештау и экскурсии в Чегем вам понадобится треккинговая обувь.
Ваша обувь должна:
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп).
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!).
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Можно ли ехать с чемоданом?
Да, конечно, можно приехать с чемоданом.
Но дополнительно нужно будет взять с собой небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы положите термос, перекус, дополнительные теплые вещи, кошелек и др.
Как будем питаться?
Все завтраки включены в стоимость.
Обедать и ужинать будем в ресторанах и кафе (стоимость примерно 1000-1500 руб. в день с человека).
- Обед 2 день — отведаем осетинские пироги в местном кафе.
- 3 день — устроим походный перекус прямо на вершине горы.
- 4 день — пообедаем в кафе национальной кавказской кухни.
- 5 день — обед в кафе.
Будет ли связь и интернет?
Где ловит сотовая связь?
В городах (Пятигорске, Кисловодске и Железноводске) ловит сотовая связь и мобильный интернет, в отеле будет Wi-Fi.
По дороге в Северную Осетию и в Чегем связь может пропадать на некоторое время.
Зарядить телефон?
В отеле можно будет зарядить любые гаджеты.
Для длительных экскурсий можно взять с собой небольшой PowerBank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена медицинская страховка от несчастного случая.