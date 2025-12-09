1 день

Прогулка по Пятигорску

Встречаемся в 14:30 в нашей уютной гостинице города Пятигорска.

Заселяемся, знакомимся с инструктором и другими участниками и отправляемся на прогулку.

Сегодня нас ждут главные достопримечательности города. Мы прогуляемся по парку Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы насладиться непередаваемым вкусом горячей и холодной минеральной воды.

Далее посетим Бесстыжие ванны —нет, они не совсем бесстыжие: здесь люди купаются преимущественно в купальниках, просто ванны открытые и абсолютно бесплатные, поэтому каждый желающий может свободно окунуться в теплую лечебную ванночку, зимой это особенно приятно.

Затем дойдем до знаменитого озера Провал, где Остап Бендер до сих пор собирает деньги за вход с целью капитального ремонта, чтобы провал не слишком проваливался, но для нас вход абсолютно бесплатный, мы договорились).

Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу.

Пешком 8 км.

Заселение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160