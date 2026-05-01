Описание тура
Поднимемся на канатке на склон самой высокой горы Европы — Эльбруса, прогуляемся по живописным уголкам Баксанского ущелья, рассмотрим панораму Главного Кавказского хребта, посетим древние поселения
Живем в горах с удобствами в каждом номере отель 3
Путешествие сопровождает опытный и аккредитованный гид-экскурсовод с сотнями положительных отзывов от наших туристов. В группе всегда не более 18 туристов
Программа тура по дням
Чегемское Ущелье И Водопады, Баксанское Ущелье
Тур начинается в Минеральных Водах, Ставропольский край. Сюда вам нужно добраться самостоятельно. Мы забираем вас из аэропорта и отправляемся в путешествие
Мы проедем вдоль ущелья и остановимся у начала Чегемской теснины, места где горы сужаются. Зайдем в эту теснину и вдоль горной реки прогуляемся к Чегемским водопадам. Будет свободное время и возможность по желанию подняться пешком на смотровую. Отобедаем в кафе с местной кухней
Затем отправимся к Эльбрусу на поляну Чегет, где остановимся в горном отеле со всеми удобствами. Дорога идёт через Баксанское ущелье: мы будем двигаться всё дальше и выше в горы, где увидим все основные хребты Кавказа: Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой и Главный
За селом Былым сделаем остановку, здесь есть камень с прекрасным видом на речку и Скалистый хребет. А также сделаем остановку возле автомобильного лифта (да, такие бывают) у самого въезда в ущелье Адыр-Су, здесь живописный уголок: хвойный лес и горная река в узкой теснинке
Вечером заселение в гостиницу. Ужины не входят в стоимость, мы вам
Канатные Дороги На Склоне Эльбруса
Завтрак в отеле
Начинаем день с прекрасного Чегета — это гора, куда мы поднимемся на канатной дороге. На второй станции есть кафе Ай, в котором любил проводить время Высоцкий во время съемок фильма. С Чегета виден масштаб Эльбруса: с его подножья до вершины. Отсюда понимаешь насколько это царь-гора!
А после мы близко познакомимся с высочайшей горой Европы, взобравшись по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3850 м. По желанию можно подняться ещё выше на снегоходе или ратраке до 4400 м.
С высоты склона открывается вид на Баксанское ущелье, Главный Кавказский и Боковой хребет, а также на обе вершины самого Эльбруса. Посещаем местный рынок и сувенирную лавку. На обед балкарская кухня. Если позволит погода пройдемся к 30-метровому водопаду Азау, заточенному среди отвесных скал каньона
Дегустируем минеральную горную воду на поляне нарзанов, у каждого из них разный химический состав и возвращаемся обратно на поляну Чегет
Самостоятельный ужин, мы вам подскажем проверенные нами места
Верхняя Балкария, Нижнее Голубое Озеро
Завтрак в отеле, выселение
Сегодня нас ждёт путешествие вдоль реки Черек.
Поднявшись на автобусе в горы, высадимся и пройдем пешком по дороге вдоль Черекской теснины. Это самое узкое место ущелья, в царские времена горцы пробили дорогу посреди скал. В наши дни эта дорога не используется автомобилями, потому что есть современный тоннель. Ну, а мы прогуляемся старой горской дорогой
После отправимся в поселок Верхняя Балкария — это ущелье считается колыбелью балкарского народа, здесь много развалин старинных аулов. Пойдём на склон через горную реку исследовать башню Абаевых и руины бывшего аула Кюнюм.
Заедем на Нижнее Голубое озеро, его глубина 292 м, в него бы уместилось главное здание Мгу со шпилем. У этого озера в горах цвет воды зависит от погоды, и еще это редкое для Кавказа озеро карстового происхождения. Отобедаем рядом с озером
Приезд в аэропорт Минеральных Вод за 1,5 — 2 часа до первого вылета (из числа рекомендуемых рейсов, см. в конце страницы)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Минеральных Вод по всему маршруту и приезд в аэропорт в конце тура
- Сопровождение по всему маршруту
- Экскурсия с местным гидом
- Проживание в горном отеле 3 2-х и 3-х местное размещение (если вы едете вдвоем, третьего не подселят)
- Завтрак шведский стол во второй и третий день
- Обеды во все дни
- Фотоотчет от проф. фотографа
- Если ваш рейс из числа рекомендуемых нами перенесли или задержали в день начала тура, мы бесплатно организуем вам отдельный трансфер до группы
- Если вы прилетаете до тура или хотите остаться после, мы отправим список проверенных мест размещения, прогулок и питания в Минеральных Водах, Кисловодске, Пятигорске. Мы оставляем за собой право заменить локации из-за погодных условий или других непредвиденных обстоятельств
Что не входит в цену
- Подъём и спуск на канатной дороге Эльбрус 2700р, канатная дорога на гору Чегет 1100р
- Ужины
- Дорога из вашего города в Минеральные воды и обратно