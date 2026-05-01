1 день

Чегемское Ущелье И Водопады, Баксанское Ущелье

Тур начинается в Минеральных Водах, Ставропольский край. Сюда вам нужно добраться самостоятельно. Мы забираем вас из аэропорта и отправляемся в путешествие

Мы проедем вдоль ущелья и остановимся у начала Чегемской теснины, места где горы сужаются. Зайдем в эту теснину и вдоль горной реки прогуляемся к Чегемским водопадам. Будет свободное время и возможность по желанию подняться пешком на смотровую. Отобедаем в кафе с местной кухней

Затем отправимся к Эльбрусу на поляну Чегет, где остановимся в горном отеле со всеми удобствами. Дорога идёт через Баксанское ущелье: мы будем двигаться всё дальше и выше в горы, где увидим все основные хребты Кавказа: Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой и Главный

За селом Былым сделаем остановку, здесь есть камень с прекрасным видом на речку и Скалистый хребет. А также сделаем остановку возле автомобильного лифта (да, такие бывают) у самого въезда в ущелье Адыр-Су, здесь живописный уголок: хвойный лес и горная река в узкой теснинке

Вечером заселение в гостиницу. Ужины не входят в стоимость, мы вам

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086