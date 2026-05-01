Южное Приэльбрусье: 3 дня - канатка, Верхняя Балкария

Поднимемся на канатной дороге на склон самой высокой горы Европы
Описание тура

Поднимемся на канатке на склон самой высокой горы Европы — Эльбруса, прогуляемся по живописным уголкам Баксанского ущелья, рассмотрим панораму Главного Кавказского хребта, посетим древние поселения

Живем в горах с удобствами в каждом номере отель 3

Путешествие сопровождает опытный и аккредитованный гид-экскурсовод с сотнями положительных отзывов от наших туристов. В группе всегда не более 18 туристов

Программа тура по дням

1 день

Чегемское Ущелье И Водопады, Баксанское Ущелье

Тур начинается в Минеральных Водах, Ставропольский край. Сюда вам нужно добраться самостоятельно. Мы забираем вас из аэропорта и отправляемся в путешествие

Мы проедем вдоль ущелья и остановимся у начала Чегемской теснины, места где горы сужаются. Зайдем в эту теснину и вдоль горной реки прогуляемся к Чегемским водопадам. Будет свободное время и возможность по желанию подняться пешком на смотровую. Отобедаем в кафе с местной кухней

Затем отправимся к Эльбрусу на поляну Чегет, где остановимся в горном отеле со всеми удобствами. Дорога идёт через Баксанское ущелье: мы будем двигаться всё дальше и выше в горы, где увидим все основные хребты Кавказа: Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой и Главный

За селом Былым сделаем остановку, здесь есть камень с прекрасным видом на речку и Скалистый хребет. А также сделаем остановку возле автомобильного лифта (да, такие бывают) у самого въезда в ущелье Адыр-Су, здесь живописный уголок: хвойный лес и горная река в узкой теснинке

Вечером заселение в гостиницу. Ужины не входят в стоимость, мы вам

2 день

Канатные Дороги На Склоне Эльбруса

Завтрак в отеле

Начинаем день с прекрасного Чегета — это гора, куда мы поднимемся на канатной дороге. На второй станции есть кафе Ай, в котором любил проводить время Высоцкий во время съемок фильма. С Чегета виден масштаб Эльбруса: с его подножья до вершины. Отсюда понимаешь насколько это царь-гора!

А после мы близко познакомимся с высочайшей горой Европы, взобравшись по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3850 м. По желанию можно подняться ещё выше на снегоходе или ратраке до 4400 м.

С высоты склона открывается вид на Баксанское ущелье, Главный Кавказский и Боковой хребет, а также на обе вершины самого Эльбруса. Посещаем местный рынок и сувенирную лавку. На обед балкарская кухня. Если позволит погода пройдемся к 30-метровому водопаду Азау, заточенному среди отвесных скал каньона

Дегустируем минеральную горную воду на поляне нарзанов, у каждого из них разный химический состав и возвращаемся обратно на поляну Чегет

Самостоятельный ужин, мы вам подскажем проверенные нами места

3 день

Верхняя Балкария, Нижнее Голубое Озеро

Завтрак в отеле, выселение

Сегодня нас ждёт путешествие вдоль реки Черек.

Поднявшись на автобусе в горы, высадимся и пройдем пешком по дороге вдоль Черекской теснины. Это самое узкое место ущелья, в царские времена горцы пробили дорогу посреди скал. В наши дни эта дорога не используется автомобилями, потому что есть современный тоннель. Ну, а мы прогуляемся старой горской дорогой

После отправимся в поселок Верхняя Балкария — это ущелье считается колыбелью балкарского народа, здесь много развалин старинных аулов. Пойдём на склон через горную реку исследовать башню Абаевых и руины бывшего аула Кюнюм.

Заедем на Нижнее Голубое озеро, его глубина 292 м, в него бы уместилось главное здание Мгу со шпилем. У этого озера в горах цвет воды зависит от погоды, и еще это редкое для Кавказа озеро карстового происхождения. Отобедаем рядом с озером

Приезд в аэропорт Минеральных Вод за 1,5 — 2 часа до первого вылета (из числа рекомендуемых рейсов, см. в конце страницы)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта Минеральных Вод по всему маршруту и приезд в аэропорт в конце тура
  • Сопровождение по всему маршруту
  • Экскурсия с местным гидом
  • Проживание в горном отеле 3 2-х и 3-х местное размещение (если вы едете вдвоем, третьего не подселят)
  • Завтрак шведский стол во второй и третий день
  • Обеды во все дни
  • Фотоотчет от проф. фотографа
  • Если ваш рейс из числа рекомендуемых нами перенесли или задержали в день начала тура, мы бесплатно организуем вам отдельный трансфер до группы
  • Если вы прилетаете до тура или хотите остаться после, мы отправим список проверенных мест размещения, прогулок и питания в Минеральных Водах, Кисловодске, Пятигорске. Мы оставляем за собой право заменить локации из-за погодных условий или других непредвиденных обстоятельств
Что не входит в цену
  • Подъём и спуск на канатной дороге Эльбрус 2700р, канатная дорога на гору Чегет 1100р
  • Ужины
  • Дорога из вашего города в Минеральные воды и обратно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и живу на юге. Перед запуском тура разведываю каждую локацию, знакомлюсь с местными жителями и ищу надежных партнеров. Меня вдохновляет Кавказ, это огромный кладезь красоты, культуры и традиций! В
турах представляю свое видение предлагаемых мест, приправленное моей любовью к географии и вниманием к деталям В моей семье организацией путешествий занимаются более 13 лет, более 4 лет как я сам в этом участвую. До этого 4 года был руководителем крупнейшей студенческой организации Краснодарского края. Теперь делаю путешествия самостоятельно и весь организаторский опыт с любовью вкладываю в это дело Поехали с нами, чтобы без лишних хлопот открыть для себя красоту и величие Кавказ!

