Программа тура по дням
Встреча и сбор группы
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы (аэропорт Минеральные Воды и ж/д вокзала Пятигорск),трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера. Отъезд
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
- 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Машук 2* — Россия 4*
|стандарт
|09.04.2024-03.12.2024
|44 500
|44 500
|29 200
|63 000
|60 000
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4*
|стандарт
|09.04.2024-03.12.2024
|49 000
|49 000
|35 400
|69 000
|67 000
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Машук 2
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Интурист 3
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.
Россия 4
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Синдика 4
Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Azimut 4
"AZIMUT Отель Нальчик" располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.
Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак "Шведский стол". В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.
В отеле созданы все условия для делового общения. В просторном конференц-зале можно провести семинар, форум, конференцию, а переговорная комната отлично подойдет для совещаний и презентаций. Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно из г. Нальчик / Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал г. Минеральные Воды, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Посетил Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Карачаево-Черкессию и Северную Осетию.
Увидел много интересных мест, включая горы, ущелья, исторические места.
Гидам удалось погрузить в историю, предоставить возможность прочувствовать ее.
Отведал местную кухню, также остался