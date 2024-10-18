Вас ждёт тотальная перезагрузка выходного дня среди гор в приятной компании! Отправляемся в Карачаево-Черкесию наслаждаться свежим воздухом, прогуливаться на лошадях и просто релаксировать. Побываем на знаменитом плато Бермамыт, заглянем на дачу А. Косыгина. Вы также сможете попариться в баньке и устроить впечатляющую фотосессию. Присоединяйтесь!

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Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.

Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.

Спальник, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).

Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.

Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.

Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Документы:

Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.