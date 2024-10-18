Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.
Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.
Проживание. В домиках на плато Бермамыт и на даче А. Косыгина, размещение 3- и 4-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме первого дня), обеды и ужины. Питание в кафе в Кисловодске и завтрак в посёлке Элькуш оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур больше подойдёт для тех, кто обладает навыками верховой езды. Новичкам предлагаем прибыть заранее, чтобы научиться.
Программа тура по дням
Путь до плато Бермамыт: Гришкина балка
Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к плато Бермамыт. По пути заглянем в место под названием Гришкина балка. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.
По прибытии на плато разместимся в домиках, расположенных прямо над пропастью.
Дача А. Косыгина
Встаём рано, чтобы встретить рассвет. После завтрака соберём вещи и поедем на дачу А. Косыгина. Как доберёмся, разместимся в домиках, пообедаем. У вас будет свободное время, а вечером вместе поужинаем и попаримся в баньке.
Окончание тура
В 5:00 — подъём. Позавтракав, отправимся в Элькуш. На этом наше мини-путешествие подошло к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (со второго дня), обеды, ужины
- Трансфер по маршруту
- Конные прогулки
- Баня
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кисловодска и обратно
- Завтрак в первый день
- Трансфер от аэропорта до места сбора
- Трансфер до аэропорта
- Питание в кафе в Кисловодске
- Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура