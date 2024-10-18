Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии

Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Вас ждёт тотальная перезагрузка выходного дня среди гор в приятной компании! Отправляемся в Карачаево-Черкесию наслаждаться свежим воздухом, прогуливаться на лошадях и просто релаксировать. Побываем на знаменитом плато Бермамыт, заглянем на дачу А. Косыгина. Вы также сможете попариться в баньке и устроить впечатляющую фотосессию. Присоединяйтесь!
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.

Проживание. В домиках на плато Бермамыт и на даче А. Косыгина, размещение 3- и 4-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме первого дня), обеды и ужины. Питание в кафе в Кисловодске и завтрак в посёлке Элькуш оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур больше подойдёт для тех, кто обладает навыками верховой езды. Новичкам предлагаем прибыть заранее, чтобы научиться.

Программа тура по дням

1 день

Путь до плато Бермамыт: Гришкина балка

Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к плато Бермамыт. По пути заглянем в место под названием Гришкина балка. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.

По прибытии на плато разместимся в домиках, расположенных прямо над пропастью.

Путь до плато Бермамыт: Гришкина балкаПуть до плато Бермамыт: Гришкина балкаПуть до плато Бермамыт: Гришкина балкаПуть до плато Бермамыт: Гришкина балка
2 день

Дача А. Косыгина

Встаём рано, чтобы встретить рассвет. После завтрака соберём вещи и поедем на дачу А. Косыгина. Как доберёмся, разместимся в домиках, пообедаем. У вас будет свободное время, а вечером вместе поужинаем и попаримся в баньке.

Дача А. КосыгинаДача А. КосыгинаДача А. КосыгинаДача А. Косыгина
3 день

Окончание тура

В 5:00 — подъём. Позавтракав, отправимся в Элькуш. На этом наше мини-путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (со второго дня), обеды, ужины
  • Трансфер по маршруту
  • Конные прогулки
  • Баня
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кисловодска и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Трансфер от аэропорта до места сбора
  • Трансфер до аэропорта
  • Питание в кафе в Кисловодске
  • Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов предков» 9:00
Завершение: Кисловодск, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеКонные прогулкиЖивотныеЛетниеАктивный отдыхПлато БермамытПопулярные местаВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаАктивностиЭльбрусКарачаево-ЧеркессияВыездные

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