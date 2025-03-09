Мои заказы

музей Гайдара – экскурсии в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «музей Гайдара» в Клине, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:00
14 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
30 сен в 12:30
7 окт в 12:30
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Завтра в 10:00
28 сен в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    9 марта 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
  • К
    Камилла
    25 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
  • Е
    Екатерина
    22 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Клин отрылся с совершенно другой стороны, очень интересно! Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
    читать дальше

    продуман и логически выстроен. Хочется отметить у экскурсовода отличное знание исторических данных. Буду ещё обращаться к Дмитрию за экскурсиями по другим городам Подмосковья

  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
    читать дальше

    только об общеизвестных фактах, которые можно найти в Интернете. Показал город, как живой организм, который развивался, разрушался, и снова восстанавливался! Это и является главным для меня при знакомстве с городами)
    И все же, исходя из названия экскурсии, мне хотелось бы больше услышать о П. И. Чайковском Это, конечно, увеличит время экскурсии! Но может, стоит подумать? ☺️

  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
  • В
    Вероника
    26 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
    читать дальше

    прекрасный рассказчик. Он познакомил нас с оставшимися в Клину зданиями начала 19 века, где располагались больница, полицейский участок, дом градоначальника с винными погребами (пострадавшими в 1812 году), гимназия. Посетили мы и три церкви, в одной из которых в свое время пел Петр Ильич Чайковский, живший не подалеку. Небольшое лирическое отступление: меня приятно удивил тот факт, что в церковь можно зайти женщинам в брюках и никто вас при этом не "облает", не заставит наряжаться в имитацию юбки, что большая редкость в других городах (поймите меня правильно, я вовсе не призываю ходить в дом Бога полуголыми и в шортах, но когда женщина одета прилично, пусть и не в юбку до пят "по канону", это, по-моему, вполне допустимо в наше время). Посмотрели ряды торговой галереи, посетили сквер с памятниками П. И. Чайковскому и 700-летию города Клин. Дошли до зданий стекольного завода, ныне, к сожалению, не действующего. Все это время Дмитрий рассказывал нам о городе, его людях, интересных событиях. При этом он не просто "читал лекцию", но старался вести диалог, предлагал, например, угадать, что располагалось в том или ином здании и т. п. Это интересно, потому что делает вас не просто сторонним слушателем, а активным участником экскурсии. В заключении посоветовал куда можно сходить покушать. Если подытожить: экскурсия познавательная, динамичная, а экскурсовод хорошо владеет темой и энтузиаст своего дела. Однозначно советую.

  • М
    Мария
    6 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
    читать дальше

    города от первого его упоминания в летописи и до наших дней, о знаменитых и не очень жителях городах. Легко, ненавязчиво и познавательно. Ну, а лучшая рекомендацию Гиду - то, что это не первая наша экскурсия с ним и не последняя). Дмитрий вдумчиво подходит к выбору материала, внимательно к туристам и прекрасный рассказчик! После экскурсии, по рекомендации Дмитрия, посетили музей Елочной игрушки с мастер-классом и получили огромное удовольствие и заряд позитива😊

  • И
    Ирина
    29 января 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Добрый день. Хочется выразить огромное спасибо Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Что больше всего нам понравилось это наличии аудиогида.
    читать дальше

    То есть не обязательно идти рядом с экскурсоводом. Можно и быть дальше но все равно все отчётливо слышать. Кроме того экскурсия была насыщенной. И даже детям 8 лет тоже было интересно. Можно сказать что экскурсия прошла на отлично. Все вопросы были закрыты и разъяснены. Ещё раз большое спасибо за интересную программу.

  • Е
    Елена
    19 ноября 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Спасибо Дмитрию за очень интересную экскурсию по городу. До самого последнего момента были уверены, что Дмитрий - уроженец данного города. Всем рекомендую!
  • Т
    Тамара
    7 ноября 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Дмитрий - профессионал своего дела! Спасибо)
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Спасибо большое Марии за интересную экскурсию по Клину. Клин теперь заиграл совсем другими красками для нас. Очень рекомендую экскурсовода Марию и экскурсию по Клину.
  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Экскурсия очень понравилась. Исключительно продуманный маршрут, много интересных фактов. Дмитрий очень приятный и знающий экскурсовод. Для знакомства с Клином идеальный вариант.
  • О
    Ольга
    28 мая 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Огромная благодарность Дмитрию за организацию нашего знакомства с Клином! Все как мы любим - полная историческая справка о городе -
    читать дальше

    кто жил, чем занимались жители на протяжении времён, какие известные личности связаны с городом… вплоть до нашего времени. Маршрут построен интересно, даёт полное представление об истории города. Дмитрий замечательный рассказчик, ответил на все дополнительные вопросы. Готова всем рекомендовать!

  • А
    Анна
    27 ноября 2022
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Благодарим Дмитрия за экскурсию. Дмитрий хороший рассказчик, профессионал своего дела. Удобный момент- использование микрофона и наушников для всех участников.
    По содержанию:
    читать дальше

    считаю, что экскурсия получается неполной, а город и тема не раскрыты, если не добавить в неё либо музей Гайдара, либо музей Чайковского за те же деньги, а не за доп плату (билеты в музее отдельно). Экскурсия в «полном» варианте имела бы более правильное соотношение цена/качество (содержание).

  • А
    Анна
    7 ноября 2022
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Дмитрий, еще раз большое спасибо! Экскурсия динамичная! Узнали для себя много нового и полезного! Для полноты картины всем туристам рекомендую сочетать данную экскурсию с посещением музея Аркадия Гайдара и музея-заповедника П. И. Чайковского.
  • И
    Ирина
    23 июля 2022
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Было интересно узнать историю Клина, что находится рядом с дачей. Случайно выбор попал на Дмитрия и мы не пожалели, что
    читать дальше

    выбрали его! Интересный собеседник и попутчик! Было ощущение, что мы приехали к нему в гости и он показывает нам свой город! Даже фотки сделать не было желания!

