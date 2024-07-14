читать дальше

Кроме музея ёлочной игрушки с мастер-классом по росписи и дома-музея Чайковского посетили частный музей советской дачи, где посмотрели на вещи из дачного детства и прокатились по узкоколейной железной дороге, проложенной по участку (у ребёнка восторг, у больших мальчиков тоже) и попили чай из самовара. Также Дмитрий привёз нас в храм, с одной стороны древнейший храм в этом районе, что само по себе интересно, но что произвело даже большее впечатление - это один из самых уютных храмов, где мы были, а накануне Рождества это было невероятно душевно)) Важно, что у Дмитрия свои тёплые отношения со всеми людьми в точках нашего маршрута, поэтому нас везде ждали. В храм мы без Дмитрия вряд ли бы попали, например, так как в это время он должен быть закрыт.

Но особенно вдохновили и восхитили познания Дмитрия не только в творчестве и судьбе П. И. Чайковского (что для этих мест, где одним музеем дело не заканчивается - просто невероятный подарок), а в музыке в целом. Поэтому всем неравнодушным к классической музыке мы особенно рекомендуем Дмитрия как продвинутого гида и интересного собеседника.

А для сохранения настроения и в качестве бонуса Дмитрий прислал нам после экскурсии ссылки на выдающиеся примеры исполнения творчества Чайковского.



Дмитрий, спасибо вам большое за прекрасный день в кругу семьи!

Вернёмся в Клин летом:)