Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКлин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
«Вы увидите заброшенные старинные усадьбы и особняк, где ныне находится дом культуры, и посетите место, где была написана самая новогодняя музыка на свете — балет «Щелкунчик»»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Завтра в 10:00
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Усадьба Золино в Клину
Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На Советской площади
«Затем мы отправимся на пасеку в усадьбу Золино — и здесь:»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия14 июля 2024Провели чудесный день в Клину) Дмитрий аккуратно довёз, внимательно всё спланировал, учёл наши пожелания до поездки, но и легко подстроился
- ААлла19 апреля 2024Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
- ННаталья14 апреля 2024Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
- ННаталья28 декабря 2023Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
- ЕЕлена30 сентября 2023Благодарим Дмитрия за познавательный тур, очень понравилась экскурсия!
- ЕЕлена30 мая 2023В день своего рождения я захотела сделать себе подарок и осуществить поездку с мужем и сестрой в город Клин, куда
- иирина28 марта 2023Экскурсия была превосходная.
- ООльга17 марта 2023Очень все понраВилось. Дмитрий очень приятный, образованный человек-мы были на одной волне, было легко и интересно общаться. Все наши пожелания Были учтены. Интересный рассказ. Благодарим от всей души. Рекомендуем
- ВВладимир5 февраля 2023Так сложилось, что не публиковал отзывов за 2 года путешествий с Трипстер. Захотелось сделать исключение. Очень понравилась прогулка с Дмитрием.
Дмитрий
- ООльга19 марта 2022Все прошло отлично, Дмитрий составил отличную индивидуальную логистику
- ААлександра20 января 2022С огромным удовольствием провели день в компании Дмитрия в Клину. Дмитрий собрал программу под запрос нашей группы с учётом погоды.
- ВВалентина20 декабря 2021Добрый день!
Выражаю признательность и благодарность Дмитирю за организацию и проведение индивидуальной экскурсии в г. Клин ("Рождение Щелкунчика"). Дмитрий очень интересный,
- УУльяна28 ноября 2021Все очень понравилось. Спасибо большое Дмитрию за хорошую и интересную экскурсию по местам, где жил и творил Чайковский. Отдельной частью
- ННаталья6 ноября 2021Хотим выразить благодарность гиду Дмитрию, за прекрасный экскурс по местам в Клину,тесно связанных с жизнью Петра Ильича Чайковского.
Очень много интересных
- ВВладимир2 ноября 2021Недавно посетил экскурсию, которую организовал и провел гид Дмитрий. Было очень интересно посетить те места, где когда-то был Чайковский и
- ННани2 ноября 2021Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за познавательную поездку. Он вовремя приехал за нами в Москву и мы отправились на комфортабельной
- ИИрина1 ноября 2021Очень понравилось экскурсия!
Замечательный гид, который хорошо разбирается в теме, слушать было очень интересно. Позитивный и приятный в общении.
Побывали в музее Чайковского, музее ёлочных игрушек.
Гид много знает про Чайковского и его музыку, узнали много нового.
Особенно приятно что есть льготы для студентов.
- ЕЕкатерина25 октября 2021Огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию Клин: рождение "Щелкунчика". Я просто в восторге. Огромное спасибо гиду Дмитрию, за
- ЮЮлия22 октября 2021Спасибо Дмитрию за экскурсию!
Прекрасный собеседник и грамотный, увлечённый гид. Обширные познания в сфере музыки, узнала много интересного. Время проведено с удовольствием. Удобно организовано. Хочется посетить и другие экскурсии Дмитрия, музыкальные и не только!.
Рекомендую!
- ВВладимир12 сентября 2021Гид Дмитрий Парнов доходчиво подготовил нас к основной экскурсии в Дом музей Чайковского.
Его обширный знания в области классической музыки просто поражают.
Человек на своём месте и чувствуется, что ему самому интересно.
Большое ему спасибо.
