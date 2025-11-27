Для одних эта поездка станет ностальгическим приключением, а для других — знакомством с реалиями детства их родителей.
Игрушки 60-80-х гг., музей «самого» советского писателя Аркадия Гайдара, истории из жизни Веры Мухиной, человека-символа соцреализма — мы тепло поговорим об ушедшей эпохе и её знаковых личностях.
Описание экскурсии
Музей советской дачи
В необычном музее, открытом в деревне Борщево вы увидите типичные игрушки из советского детства. По желанию прокатитесь на ретро-велосипедах, поиграете в лото и проедете на дрезине по 200-метровой узкоколейной железной дороге. После экскурсии можно устроить чаепитие из настоящего самовара. А ещё здесь проводят театрализованные представления и мастер-классы.
Музей Аркадия Гайдара
«Домик-крошечка в три окошечка» — так Аркадий Петрович называл дом, в котором снимал комнату с 1938 по 1941 год. Именно здесь писатель создал свои лучшие произведения: «Тимура и его команду», «Чука и Гека», «Судьбу барабанщика», «Коменданта снежной крепости»; здесь он нашёл свою любовь и отсюда же он уходил на фронт. В доме-музее А. П. Гайдара вы увидите множество документов, фотографий, книг, личных вещей и предметов быта, связанных с жизнью и творчеством писателя.
Музей ёлочной игрушки
Также вы посетите музей при фабрике «Ёлочка», где изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы, сохраняя традиции 130-летнего промысла. Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР. В 12 тематических залах вы увидите игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты, посвящённые, например, космонавтам и Дню Победы. Рассмотрите трогательные украшения 60-80-х гг. Узнаете, как раньше наряжали рождественские ели. Понаблюдаете за работой мастера, а после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи игрушки.
«Клинские этюды» Веры Мухиной, легенды советской скульптуры
Кроме того, в путешествии я расскажу об этом выдающемся скульпторе-монументалисте и художнике с мировым именем. Большую часть жизни Вера Игнатьевна провела в любимой Москве. Но её судьба тесно связана и с клинским краем. Вы узнаете о её муже, известном враче и уроженце деревни Борисово, его влиянии на творческую карьеру супруги, их счастливом браке и летних каникулах, которые они проводили исключительно здесь.
Организационные детали
После бронирования экскурсии необходимо внести предоплату за билеты в Музей советской дачи (500 ₽ с чел.). Стоимость билетов не возвращается при отменен экскурсии с вашей стороны. Предоплату нужно перевести музею, реквизиты можно уточнить в переписке с гидом.
Как проходит экскурсия
- На легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда
Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно)
- Музей ёлочной игрушки — от 450 ₽ с чел.; мастер-класс по изготовлению игрушки — от 350 ₽ с чел.
- Музей советской дачи — 500 ₽ с чел., катание на дрезине — 200 ₽ с чел., чаепитие с самоваром — 200 ₽ с чел.
- Музей Аркадия Гайдара — 100 ₽ с чел. (льготные — 50 ₽). По желанию доступна 40-минутная экскурсия с сотрудником музея (400 ₽ за группу)