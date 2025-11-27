Мои заказы

Назад в СССР: советские музеи под Клином

Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
В Клинском районе сосредоточилось несколько музеев, где можно вернуться на десятилетия назад и оказаться в СССР.

Для одних эта поездка станет ностальгическим приключением, а для других — знакомством с реалиями детства их родителей.

Игрушки 60-80-х гг., музей «самого» советского писателя Аркадия Гайдара, истории из жизни Веры Мухиной, человека-символа соцреализма — мы тепло поговорим об ушедшей эпохе и её знаковых личностях.
Описание экскурсии

Музей советской дачи

В необычном музее, открытом в деревне Борщево вы увидите типичные игрушки из советского детства. По желанию прокатитесь на ретро-велосипедах, поиграете в лото и проедете на дрезине по 200-метровой узкоколейной железной дороге. После экскурсии можно устроить чаепитие из настоящего самовара. А ещё здесь проводят театрализованные представления и мастер-классы.

Музей Аркадия Гайдара

«Домик-крошечка в три окошечка» — так Аркадий Петрович называл дом, в котором снимал комнату с 1938 по 1941 год. Именно здесь писатель создал свои лучшие произведения: «Тимура и его команду», «Чука и Гека», «Судьбу барабанщика», «Коменданта снежной крепости»; здесь он нашёл свою любовь и отсюда же он уходил на фронт. В доме-музее А. П. Гайдара вы увидите множество документов, фотографий, книг, личных вещей и предметов быта, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Музей ёлочной игрушки

Также вы посетите музей при фабрике «Ёлочка», где изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы, сохраняя традиции 130-летнего промысла. Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР. В 12 тематических залах вы увидите игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты, посвящённые, например, космонавтам и Дню Победы. Рассмотрите трогательные украшения 60-80-х гг. Узнаете, как раньше наряжали рождественские ели. Понаблюдаете за работой мастера, а после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи игрушки.

«Клинские этюды» Веры Мухиной, легенды советской скульптуры

Кроме того, в путешествии я расскажу об этом выдающемся скульпторе-монументалисте и художнике с мировым именем. Большую часть жизни Вера Игнатьевна провела в любимой Москве. Но её судьба тесно связана и с клинским краем. Вы узнаете о её муже, известном враче и уроженце деревни Борисово, его влиянии на творческую карьеру супруги, их счастливом браке и летних каникулах, которые они проводили исключительно здесь.

Организационные детали

После бронирования экскурсии необходимо внести предоплату за билеты в Музей советской дачи (500 ₽ с чел.). Стоимость билетов не возвращается при отменен экскурсии с вашей стороны. Предоплату нужно перевести музею, реквизиты можно уточнить в переписке с гидом.

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда

Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно)

  • Музей ёлочной игрушки — от 450 ₽ с чел.; мастер-класс по изготовлению игрушки — от 350 ₽ с чел.
  • Музей советской дачи — 500 ₽ с чел., катание на дрезине — 200 ₽ с чел., чаепитие с самоваром — 200 ₽ с чел.
  • Музей Аркадия Гайдара — 100 ₽ с чел. (льготные — 50 ₽). По желанию доступна 40-минутная экскурсия с сотрудником музея (400 ₽ за группу)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Клине
Провёл экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Дмитрий, и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравится открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить
читать дальше

множество стран, но ещё есть, куда стремиться. С радостью открываю новые места и в России. Сейчас своё внимание сосредоточил на Москве, Подмосковье и ближайших к столице областях. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями, театрами и вкусной едой.

