Ароматы ушедшей эпохи: дегустация винтажной парфюмерии в Коломне
Послушать известные мировые композиции в их первоначальном звучании - без синтетики и заменителей
Вы знаете, как пахнет самый дорогой в мире мускус и какой запах у серой амбры кашалота? А хотите сравнить натуральные ароматы с их синтетическими аналогами? Всё это и многое другое ждёт вас на нашей встрече! Вы научитесь слушать, понимать и распознавать ноты.
Мастер-класс проходит в уютной винтажной атмосфере — в магазине-музее, выполненном в стиле советской квартиры.
Описание мастер-класса
Мы послушаем, как звучат образцы парфюмерии, созданной из натурального сырья, и сравним их с современными версиями на синтетической основе.
Вы вдохнёте ароматы самых известных духов — от линейки Chanel до Salvador Dali: легендарный Poison, винтажные Chloe, Fendi, Ralph Lauren, Tresor и другие.
Познакомитесь с популярными ароматами советских модниц: «Красная Москва», «Красная Роза», «Злато Скифов», «Пани Валевска», «Тет-а-тет», духами от Dzintars и одеколонами «Шипр», «Тройной», «Гвоздика», «Кельнская вода».
Особое внимание уделим редким ингредиентам: самому дорогому мускусу — чёрному мускусу оленя-кабарги, мускусу дикой кошки циветы, жидкому экстракту серой амбры кашалота, а также синтетическому аналогу амбры — амбролюксу и Iso E Super, на которых Геза Шоен создал свою знаменитую молекулу.
В ходе программы я расскажу множество увлекательных историй о создании культовых ароматов в СССР, Польше, Франции, Италии и Германии.
Организационные детали
Программа будет интересна участникам от 10 лет любого пола, если есть интерес к парфюмерии и ароматам
Единственное ограничение — аллергия на парфюм и натуральные эфирные масла
Мы будем делать перерывы на чай-воду, чтобы очистить рецепторы
во вторник, среду и четверг в 14:00, в пятницу в 16:00
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 14:00, в пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 180 туристов
Я Елена, любительница модных штучек, филолог и экс-редактор телевидения, ведущая мероприятий и сертифицированный визажист. Я обожаю всё, что связано с красотой и уходом, и могу говорить об этом долго и интересно!