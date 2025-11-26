Вы знаете, как пахнет самый дорогой в мире мускус и какой запах у серой амбры кашалота? А хотите сравнить натуральные ароматы с их синтетическими аналогами? Всё это и многое другое ждёт вас на нашей встрече! Вы научитесь слушать, понимать и распознавать ноты. Мастер-класс проходит в уютной винтажной атмосфере — в магазине-музее, выполненном в стиле советской квартиры.

Ваш гид в Коломне

Описание мастер-класса

Мы послушаем, как звучат образцы парфюмерии, созданной из натурального сырья, и сравним их с современными версиями на синтетической основе.

Вы вдохнёте ароматы самых известных духов — от линейки Chanel до Salvador Dali: легендарный Poison, винтажные Chloe, Fendi, Ralph Lauren, Tresor и другие.

Познакомитесь с популярными ароматами советских модниц: «Красная Москва», «Красная Роза», «Злато Скифов», «Пани Валевска», «Тет-а-тет», духами от Dzintars и одеколонами «Шипр», «Тройной», «Гвоздика», «Кельнская вода».

Особое внимание уделим редким ингредиентам: самому дорогому мускусу — чёрному мускусу оленя-кабарги, мускусу дикой кошки циветы, жидкому экстракту серой амбры кашалота, а также синтетическому аналогу амбры — амбролюксу и Iso E Super, на которых Геза Шоен создал свою знаменитую молекулу.

В ходе программы я расскажу множество увлекательных историй о создании культовых ароматов в СССР, Польше, Франции, Италии и Германии.

Организационные детали