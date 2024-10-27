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ухожено, сделано с любовью, и главное, есть стремление дальше развиваться и строить гостиницу, кафе, доп. большую площадку для детей - хотя и эта приличная, которая уже есть. Так что однозначно советую. Плюс показали все производство сыров, а потом накормили и с собой ещё завернули. Большое спасибо за гостеприимство