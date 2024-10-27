Дегустации на экскурсиях в Коломне – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Коломне, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Вкусные истории Коломны
Пешая
25 отзывов
2.5 часа
Билеты
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«В стоимость входит дегустация нескольких видов коломенских угощений»
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Пешая
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Экоферма и сыроварня в Луховицах
Откройте для себя мир коз и сыра на уникальной экскурсии в Луховицах. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природой. (130 symbols)
Начало: На экоферме в Луховицах
«И куда же без дегустации молока»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 15:30
28 ноя в 09:00
2 670 за человека
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Пешая
1 отзыв
2 часа
Билеты
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Погулять по тихим улицам купеческого квартала и попробовать пять видов медовых вин в мини-группе
Начало: У музея «Калачная»
«Тайминг: 1,5 часа — прогулка по Посаду, 30 минут — посещение Медовой лавки с дегустацией»
30 ноя в 15:00
21 дек в 14:30
1 500 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2024
    Вкусные истории Коломны
    Экскурсия понравилась, Елена много знает, отвечает на каждый вопрос со знанием дела, глубоко погружена в историю города. При этом преподносит
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    материал легко, с юмором, рассказала много интересных фактов. Изюминкой служат заранее подготовленные сладости. Отдельная благодарность Елене за бронирование экскурсий в музеи, в которые большая очередь и сложно попасть.

    Экскурсия понравилась, Елена много знает, отвечает на каждый вопрос со знанием дела, глубоко погружена в историюЭкскурсия понравилась, Елена много знает, отвечает на каждый вопрос со знанием дела, глубоко погружена в историю
  • Е
    Елена
    9 октября 2024
    Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
    Отлично провели время с детьми. Нам показали всех козочек, дали детям подержать малышей. Осмотрели всю территорию - очень все красиво,
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    ухожено, сделано с любовью, и главное, есть стремление дальше развиваться и строить гостиницу, кафе, доп. большую площадку для детей - хотя и эта приличная, которая уже есть. Так что однозначно советую. Плюс показали все производство сыров, а потом накормили и с собой ещё завернули. Большое спасибо за гостеприимство

    Отлично провели время с детьми. Нам показали всех козочек, дали детям подержать малышей. Осмотрели всю территориюОтлично провели время с детьми. Нам показали всех козочек, дали детям подержать малышей. Осмотрели всю территориюОтлично провели время с детьми. Нам показали всех козочек, дали детям подержать малышей. Осмотрели всю территорию
  • Х
    Христина
    9 октября 2024
    Вкусные истории Коломны
    Все отлично. Милые призентики от экскурсовода очень понравились! Интересная экскурсия! Елена супер!
    Все отлично. Милые призентики от экскурсовода очень понравились! Интересная экскурсия! Елена супер!Все отлично. Милые призентики от экскурсовода очень понравились! Интересная экскурсия! Елена супер!Все отлично. Милые призентики от экскурсовода очень понравились! Интересная экскурсия! Елена супер!
  • S
    Svetlana
    12 сентября 2024
    Вкусные истории Коломны
    Спасибо большое Елене за замечательную прогулку по чудесной Коломне. Гуляли в прекрасную погоду, так что все достопримечательности предстали перед нами
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    в самом выгодном свете. Узнали много интересных фактов, особенно радует, когда узнаешь происхождение привычных выражений типа «дошел до ручки» или «профессор кислых щей». Елена - очень приятный и эрудированный собеседник, прекрасно чувствует аудиторию и подстраивает свой рассказ под конкретных туристов. Угостила коломенскими вкусностями, дала много полезных советов. Очень рекомендуем!

  • Р
    Рано
    27 ноября 2023
    Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
    Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
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    незаметно, много интересного узнали и так не навязчиво, мальчики подростки были очень довольны тоже. Делаем Елене много туристов и новых программ!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Дегустационные туры»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусные истории Коломны
  2. Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
  3. Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в ноябре 2024
Сейчас в Коломне в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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