2.5 часа
Билеты
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«В стоимость входит дегустация нескольких видов коломенских угощений»
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Экоферма и сыроварня в Луховицах
Откройте для себя мир коз и сыра на уникальной экскурсии в Луховицах. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природой. (130 symbols)
Начало: На экоферме в Луховицах
«И куда же без дегустации молока»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 15:30
28 ноя в 09:00
2 670₽ за человека
2 часа
Билеты
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Погулять по тихим улицам купеческого квартала и попробовать пять видов медовых вин в мини-группе
Начало: У музея «Калачная»
«Тайминг: 1,5 часа — прогулка по Посаду, 30 минут — посещение Медовой лавки с дегустацией»
30 ноя в 15:00
21 дек в 14:30
1 500₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 октября 2024Экскурсия понравилась, Елена много знает, отвечает на каждый вопрос со знанием дела, глубоко погружена в историю города. При этом преподносит
- ЕЕлена9 октября 2024Отлично провели время с детьми. Нам показали всех козочек, дали детям подержать малышей. Осмотрели всю территорию - очень все красиво,
- ХХристина9 октября 2024Все отлично. Милые призентики от экскурсовода очень понравились! Интересная экскурсия! Елена супер!
- SSvetlana12 сентября 2024Спасибо большое Елене за замечательную прогулку по чудесной Коломне. Гуляли в прекрасную погоду, так что все достопримечательности предстали перед нами
- РРано27 ноября 2023Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Дегустационные туры»
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