Гастрономические экскурсии Коломны

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Коломне, цены от 1 089 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Городские истории через кулинарию»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089 за человека
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Вкусные истории Коломны
    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
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    пряничной и фабрике пастилы. Эти места однозначно рекомендую к посещению если вы собираетесь в Коломну. Также прошли по интересным местам Коломны, которые мы самостоятельно бы не нашли. Экскурсия великолепная, а в конце ещё получили вкусняшки.

    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Купеческая Коломна с нотками гастрономии
    Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Вкусные истории Коломны
    Большое спасибо Елене! Все рассказано интересно, с душой! Нам очень понравилось.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Купеческая Коломна с нотками гастрономии
    Отличная экскурсия, узнали много нового и интересного! Даже муж, которого на экскурсии сложно затащить, был доволен! Ну а за вкусности и горячий сбитень отдельное спасибо!
  • Б
    Белла
    18 марта 2024
    Купеческая Коломна с нотками гастрономии
    Елизавета… такая старательная девочка! Прелесть… Столько знает, столько ей хочется Вам рассказать… Все поправилось, все было интересно и увлекательно. Еще бы
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    дополнить городскими легендами, мифами и преданиями- будет идеально! благодарим. и за угощения калачами и сбитнем- было прям вовремя, только начали чуток замерзать…. От всей души рекомендую.

  • Р
    Рано
    27 ноября 2023
    Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
    Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
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    незаметно, много интересного узнали и так не навязчиво, мальчики подростки были очень довольны тоже. Делаем Елене много туристов и новых программ!

  • С
    Светлана
    30 апреля 2023
    Один день в Коломне из Москвы
    Были в Арткоммуналке. Очень любопытное место. Ёмкая, но информативная экскурсия с юмором и сюрпризом. Экскурсии на фабрику пастилы и калачную
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    это целое театрализованное представление с угощениями, где тебя вовлекают в процесс создания продукта. Кремль с его стенами башнями и ходами - спортивный марш бросок с увлекательными историями. Все с душой и любовью, юмором и задором. Всем рекомендую программу!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 089 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Коломны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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