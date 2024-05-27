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Билеты
2.5 часа
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Городские истории через кулинарию»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089₽ за человека
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
- ЕЕлена27 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.
- ТТатьяна8 апреля 2024Большое спасибо Елене! Все рассказано интересно, с душой! Нам очень понравилось.
- ООльга1 апреля 2024Отличная экскурсия, узнали много нового и интересного! Даже муж, которого на экскурсии сложно затащить, был доволен! Ну а за вкусности и горячий сбитень отдельное спасибо!
- ББелла18 марта 2024Елизавета… такая старательная девочка! Прелесть… Столько знает, столько ей хочется Вам рассказать… Все поправилось, все было интересно и увлекательно. Еще бы
- РРано27 ноября 2023Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
- ССветлана30 апреля 2023Были в Арткоммуналке. Очень любопытное место. Ёмкая, но информативная экскурсия с юмором и сюрпризом. Экскурсии на фабрику пастилы и калачную
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 089 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Коломны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024