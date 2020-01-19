Что вас ожидает

Легенды Кремля

Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор. Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали. Кроме того, увидите храм Воскресения Словущего и услышите романтичную историю венчания благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской.

Коломна сквозь века

В Иоанно-Богословском храме я покажу древний скульптурный образ апостола, много веков назад охранявший въезд в город. А в Брусенском монастыре расскажу, как связан с Коломной Иван Грозный. Также вы узнаете, где именно на нашей земле находится гора Елеон и какие истории происходили в этом чудесном месте.