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Посетить главные и «тайные» храмы старинного города с профессиональным гидом

Елена
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Елена – ваш гид
Вы увидите не только популярные места Коломны, но и храмы, куда не заходят толпы людей.

Многие из них откроют специально для нас, чтобы вы смогли рассмотреть их в тишине и поклониться святыням.

Я покажу архивные фото, расскажу историю и легенды любимого города и помогу понять его современную жизнь.
2100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в Коломенском Кремле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны

Что вас ожидает

Легенды Кремля
Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор. Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали. Кроме того, увидите храм Воскресения Словущего и услышите романтичную историю венчания благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской.

Коломна сквозь века
В Иоанно-Богословском храме я покажу древний скульптурный образ апостола, много веков назад охранявший въезд в город. А в Брусенском монастыре расскажу, как связан с Коломной Иван Грозный. Также вы узнаете, где именно на нашей земле находится гора Елеон и какие истории происходили в этом чудесном месте.

Организационные детали

  • В хорошую погоду можно подняться на одну из колоколен храмов и насладиться прекрасными видами с высоты птичьего полета. Детали можно уточнить в личном сообщении.
  • По желанию, можем включить в маршрут подробную экскурсию по Ново-Голутвину монастырю (ведут сестры обители) — 50-100 руб с человека.
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны
Святыни древней Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Коломенском Кремле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Спасибо большое за проведенную экскурсию! Елена очень хорошо знает историю города, отвечала на все возникающие у нас вопросы. Нам очень понравился город. Елена, спасибо за экскурсию!
28 октября 2019
Экскурсия очень интересная и познавательно. Узнали много нового, хотя любим историю и и много читаем и путешествуем. Очень советуем посетить Коломенский Кремль. Даже без экскурсовод есть много материала и экспозиции. Но все-же советую взять экскурсию. Наш экскурсовод очень интересно, живо и компетентность раскрыла тему и ответила на вопросы.

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