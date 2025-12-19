Предлагаем вам незабываемое путешествие по святыням древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет посещение не только известных мест, но и уникальных храмов, доступных не для

каждого. В тишине и спокойствии вы сможете насладиться красотой и величием древних святынь, поклониться им и узнать множество интересных фактов о любимом городе. Ваш гид поделится архивными фотографиями, расскажет захватывающие истории и легенды, которые помогут вам лучше понять современную жизнь Коломны и её великое прошлое

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легенды Кремля

Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор. Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали. Кроме того, увидите храм Воскресения Словущего и услышите романтичную историю венчания благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской.

Коломна сквозь века

В Иоанно-Богословском храме я покажу древний скульптурный образ апостола, много веков назад охранявший въезд в город. А в Брусенском монастыре расскажу, как связан с Коломной Иван Грозный. Также вы узнаете, где именно на нашей земле находится гора Елеон и какие истории происходили в этом чудесном месте.

Организационные детали