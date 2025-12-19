Предлагаем вам незабываемое путешествие по святыням древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет посещение не только известных мест, но и уникальных храмов, доступных не для
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные святыни без толп туристов
- 📸 Архивные фото и интересные истории
- 🕊 Тишина и покой в храмах
- 📜 Легенды и исторические факты
- 🌄 Прекрасные виды с колоколен
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Ново-Голутвин монастырь
- Успенский собор
- Храм святого Николы Гостиного
- Храм Воскресения Словущего
- Иоанно-Богословский храм
- Брусенский монастырь
Описание экскурсии
Легенды Кремля
Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор. Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали. Кроме того, увидите храм Воскресения Словущего и услышите романтичную историю венчания благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской.
Коломна сквозь века
В Иоанно-Богословском храме я покажу древний скульптурный образ апостола, много веков назад охранявший въезд в город. А в Брусенском монастыре расскажу, как связан с Коломной Иван Грозный. Также вы узнаете, где именно на нашей земле находится гора Елеон и какие истории происходили в этом чудесном месте.
Организационные детали
- В хорошую погоду можно подняться на одну из колоколен храмов и насладиться прекрасными видами с высоты птичьего полета. Детали можно уточнить в личном сообщении.
- По желанию можем включить в маршрут подробную экскурсию по Ново-Голутвину монастырю (ведут сестры обители) — 50-100 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Коломенском Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2347 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии. На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия с Еленой очень понравилась!
Рассказала много исторических фактов, при этом было не сухо и интересно. Были вдвоем с мамой, чувствовали себя комфортно, не стеснялись задавать вопросы.
Елена, благодарим вас за замечательную прогулку и желаем все благ 😽
Рассказала много исторических фактов, при этом было не сухо и интересно. Были вдвоем с мамой, чувствовали себя комфортно, не стеснялись задавать вопросы.
Елена, благодарим вас за замечательную прогулку и желаем все благ 😽
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Ю
Очень познавательная экскурсия с историческими справками. Замечательный гид Елена.
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o
Всё понравилось!
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Добрый день всем! Заказывала данную экскурсию на 1 мая. Переживала как все пройдет, так как со мной была родственница с проблемами в передвижении. Но как только мы пообщались, и встретились
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А
Экскурсия очень интересная и познавательно. Узнали много нового, хотя любим историю и и много читаем и путешествуем. Очень советуем посетить Коломенский Кремль. Даже без экскурсовод есть много материала и экспозиции. Но все-же советую взять экскурсию. Наш экскурсовод очень интересно, живо и компетентность раскрыла тему и ответила на вопросы.
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Е
Спасибо Елене.
Ответила на все наши вопросы. Терпима была к нашим желаниям помолиться святым и приложиться к Их мощам. Время пролетело незаметно. Только после расстования мы поняли, сколько у нас еще осталось вопросов. Но за 2 - 3 часа все охватить невозможно. Значит нам надо опять в Коломну.
Ответила на все наши вопросы. Терпима была к нашим желаниям помолиться святым и приложиться к Их мощам. Время пролетело незаметно. Только после расстования мы поняли, сколько у нас еще осталось вопросов. Но за 2 - 3 часа все охватить невозможно. Значит нам надо опять в Коломну.
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