Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 13:00 и 15:00, во вторник в 10:00, 12:30 и 14:30, в четверг в 11:00, 13:30 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:30 и 14:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала