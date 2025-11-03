Хотите почувствовать себя жителем средневековой Коломны? На экскурсии мы пройдём по улицам старинного города, прикоснёмся к камням Коломенского кремля, посетим храмы Соборной площади, услышим, как пелись обиходные молитвы в 16 веке, и попробуем спеть околоцерковные фольклорные песни. А ещё напишем собственную глаголическую грамоту пером — гусиным или заморским стеклянным.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Коломенский кремль.
- храмы Соборной площади: Успенский собор, Тихвинский храм и церковь Воскресения Словущего.
- территорию Ново-Голутвина монастыря.
Вы узнаете:
- как возводили Коломенский кремль.
- какие надписи можно прочитать на каменных цоколях храмов и о каких святынях они расскажут.
- что такое крюки и как они помогают петь.
- что появилось раньше — глаголица или кириллица.
- чем отличаются перья для письма — гусиное, стеклянное и каллиграфическое.
Мастер-класс в сердце кремля
- Вы познакомитесь с основами старинного письма.
- Попробуете писать древними инструментами.
- Споёте народные песни 16 века.
- Домой унесёте глаголическую грамоту и каллиграфическую открытку, сделанные собственными руками.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для участников старше 9 лет.
- Дополнительных расходов нет.
в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 13:00 и 15:00, во вторник в 10:00, 12:30 и 14:30, в четверг в 11:00, 13:30 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 13:00 и 15:00, во вторник в 10:00, 12:30 и 14:30, в четверг в 11:00, 13:30 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 36 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, а также сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Нам не сильно повезло с погодой, но очень повезло с гидом Натальей. Понимая, что все замерзли, Наталья так построила маршрут, что мы быстро двигались заходя погреться в помещения. Мастер- класс по каллиграфии прошёл очень душевно и тепло. Узнали много интересного.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКоломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
Путешествие в Коломну откроет тайны её прошлого и настоящего. Увидите старинные площади, кремль и монастыри, ощутите атмосферу древнего города
Начало: На площади Двух Революций
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.