Экскурсии по Старому городу в Коломне

Найдено 10 экскурсий в категории «Старый город» в Коломне, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Коломне за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
110 отзывов
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
По Коломне с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
124 отзыва
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Коломна от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Тайны коломенских набережных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
🛫 Полеты на самолетах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
30 минут
4 отзыва
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800 за человека
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • D
    DK
    26 мая 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Были на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрут
    Были на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрутБыли на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрутБыли на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрут
  • И
    Инесса
    26 мая 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Екатерина отличный экскурсовод
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Тайны коломенских набережных
    На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
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    связаны с историей прекрасной Коломны. А чего стоит история со сдвигом русла Коломенки из-за строительства Дворца спорта! Это неспешное путешествие по набережным, по тихим цветущим улочкам, спускающимся к рекам, вид на стрелку Коломенки и Москвы-реки с "блюдечка" под уютный рассказ Веры Анатольевны о Коломне и коломенцах, их повседневной жизни и праздниках, архитектуре старинного города, знаменитых уроженцах этих мест и тех, кто попадал сюда волею судеб. И вам захочется почитать книги Лажечникова, который в своих персонажах описал реальных жителей города, окунуться в воспоминания посетивших Коломну писателей и путешественников, и конечно самому снова и снова возвращаться в эти тихие уголки старинного города.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    По Коломне с краеведом
    Большое спасибо Николаю! Первый раз были в г. Коломна, спасибо за позновательную и интересную экскурсию!!! Обязательно венемся!!!
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
    Экскурсовод Виктория очень понравилась, хорошо чувствует аудиторию, перестраивается под любой возраст. Всем рекомендуем! Благодарим от всей компании (4 человека) за прекрасную и интересную экскурсию 9 мая
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Коломенский кремль: история в камне
    У нас был гид Татьяна. Состав нашей группы-взрослый и ребенок 7 лет (дошкольник). Неплохая подача материала для такого состава, как
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    наш. Ребенку было интересно, слушал внимательно, был вовлечен, задавал вопросы. Несмотря на то, что экскурсия про Кремль, в самом начале рассказа лично мне немного не хватило структурированного начала рассказа: год основания города, причины и т. д. А так в целом очень приятные впечатления от прогулки. Татьяна любезно посоветовала, что еще посмотреть в городе в следующий раз.

  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    О Коломне - с интересом и любовью
    Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно. И маршрут составлен нестандартно
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    (поверьте, я точно знаю, о чем говорю, я часть прошлой жизни прожила в Коломне, мама-историк там родилась, и много раз ездила с детьми от школы). Если вы хотите легкую ненавязчивую пешую прогулку, то смело к Елене. Если вам важна жесткая историческая хронология и академический исторический подход, то вам точно не сюда;)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Старый город»

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  1. Самое интересное в Коломне за 2 часа
  2. Коломенский посад - очарование Старого города
  3. По Коломне с краеведом
  4. О Коломне - с интересом и любовью
  5. Святыни древней Коломны
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Старый город" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 750 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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