1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июня 2024Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- DDK26 мая 2024Были на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрут
- ИИнесса26 мая 2024Екатерина отличный экскурсовод
- ИИя16 мая 2024На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
- ЕЕкатерина13 мая 2024Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
- ТТатьяна10 мая 2024Большое спасибо Николаю! Первый раз были в г. Коломна, спасибо за позновательную и интересную экскурсию!!! Обязательно венемся!!!
- ММарина10 мая 2024Экскурсовод Виктория очень понравилась, хорошо чувствует аудиторию, перестраивается под любой возраст. Всем рекомендуем! Благодарим от всей компании (4 человека) за прекрасную и интересную экскурсию 9 мая
- ИИрина6 мая 2024У нас был гид Татьяна. Состав нашей группы-взрослый и ребенок 7 лет (дошкольник). Неплохая подача материала для такого состава, как
- ЯЯна6 мая 2024Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно. И маршрут составлен нестандартно
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Старый город»
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Сейчас в Коломне в категории "Старый город" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 750 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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