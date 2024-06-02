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связаны с историей прекрасной Коломны. А чего стоит история со сдвигом русла Коломенки из-за строительства Дворца спорта! Это неспешное путешествие по набережным, по тихим цветущим улочкам, спускающимся к рекам, вид на стрелку Коломенки и Москвы-реки с "блюдечка" под уютный рассказ Веры Анатольевны о Коломне и коломенцах, их повседневной жизни и праздниках, архитектуре старинного города, знаменитых уроженцах этих мест и тех, кто попадал сюда волею судеб. И вам захочется почитать книги Лажечникова, который в своих персонажах описал реальных жителей города, окунуться в воспоминания посетивших Коломну писателей и путешественников, и конечно самому снова и снова возвращаться в эти тихие уголки старинного города.