Обзорные экскурсии в Коломне

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Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала

Николай
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Николай – ваш гид
Всего за несколько часов вы погрузитесь в многовековую историю Коломны, раскроете тайны и легенды древнего кремля и Посада и получите ответы на все вопросы.

Я вдохновенно и увлекательно расскажу о прошлом города и помогу понять его современную жизнь.
2000 ₽
1600 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом

Что вас ожидает

Кремль: история на каждом шагу
Кремлевские улочки встретят вас одноэтажными мещанскими домиками и богатыми старинными особняками. Вы увидите дома соляного пристава, почтмейстера и Куприна, услышите о жизни коломенского купечества и рассмотрите храм, построенный на средства торговой сотни. А на Соборной площади услышите о Дмитрии Донском, подниметесь по крутым ступенькам к палатам коломенского епископа и представите, как величественно возвышался здесь великокняжеский дворец.

Коломна изнутри
На Посаде вы узнаете, как шумел коломенский торг, по какому поводу в город приезжал Василий Сталин и что из этого вышло. А также раскроете, где в Коломне был подземный ход, в каком месте останавливалась Анна Ахматова и где можно увидеть коломенского Якубовича. Кроме того, я расскажу, сколько лет Коломна была столицей Московской Руси и как ей удалось стать колыбелью российского флота.

Кому подойдет экскурсия

Как искушенным путешественникам, так и тем, кто приехал в Коломну впервые.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • На территории кремля действует бесплатная стоянка для транспорта
По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом
По Коломне с краеведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я член Союза краеведов России, много лет посвятивший кропотливому изучению родного города. Мои экскурсии авторские и составлены на основе опыта, полученного при написании книг по истории Коломны. Самая известная из них — путеводитель по Коломенскому посаду. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и искренней любовью к бесконечно родным улочкам и домикам Коломны!
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История и предания Коломенского кремляИстория и предания Коломенского кремляИстория и предания Коломенского кремля
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Вся Коломна за два часа!Вся Коломна за два часа!Вся Коломна за два часа!
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О Коломне с любовью!О Коломне с любовью!О Коломне с любовью!
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Посетить старинный кремль и услышать о местных купцах и удивительных событиях на обзорной экскурсии
Там, где Коломенка «обнимается» с Москвой-рекой, расположился маленький город с большой историей. Вы погуляете по живописной территории коломенского кремля, рассмотрите древние храмы и ощутите, как органично сочетаются здесь патриархальный дух и современность.
Коломенский ПосадКоломенский ПосадКоломенский Посад
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1 час
15 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
Коломна. Обзорная экскурсияКоломна. Обзорная экскурсияКоломна. Обзорная экскурсия
1600 за экскурсию
1 час
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Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
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