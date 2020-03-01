Обзорные экскурсии в Коломне

Что вас ожидает

Кремль: история на каждом шагу

Кремлевские улочки встретят вас одноэтажными мещанскими домиками и богатыми старинными особняками. Вы увидите дома соляного пристава, почтмейстера и Куприна, услышите о жизни коломенского купечества и рассмотрите храм, построенный на средства торговой сотни. А на Соборной площади услышите о Дмитрии Донском, подниметесь по крутым ступенькам к палатам коломенского епископа и представите, как величественно возвышался здесь великокняжеский дворец.

Коломна изнутри

На Посаде вы узнаете, как шумел коломенский торг, по какому поводу в город приезжал Василий Сталин и что из этого вышло. А также раскроете, где в Коломне был подземный ход, в каком месте останавливалась Анна Ахматова и где можно увидеть коломенского Якубовича. Кроме того, я расскажу, сколько лет Коломна была столицей Московской Руси и как ей удалось стать колыбелью российского флота.

Кому подойдет экскурсия

Как искушенным путешественникам, так и тем, кто приехал в Коломну впервые.