В программу экскурсии-квеста входит:
- Костюмированное экскурсионное сопровождение по территории Коломенского Кремля, с рассказом о его тайнах и легендах.
- Поиски сопоставление артефактов, пазлов, решение ребусов, а также многих других интересных заданий, которые приведут к ценному кладу.
- Подъем на колокольню Успенского собора: уникальная возможность увидеть Коломну с высоты птичьего полета (оплачивается дополнительно).
Что входит
- Экскурсия-квест
- Услуги гида
Что не входит
- Питание и вода
- Личные расходы (сувениры и др. )
- Подъем на колокольню Успенского собора (50 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Коломенский кремль
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
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Маргарита М. проводит ещё 6 экскурсий
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