Маргарита М. – Гид из Коломны

Вы имеете возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля.



Разгадать секреты и загадки, познакомиться с коломенскими легендами и найти клад можно теперь семьёй или небольшой компанией.