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Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп

Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Вы имеете возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля.

Разгадать секреты и загадки, познакомиться с коломенскими легендами и найти клад можно теперь семьёй или небольшой компанией.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль

В программу экскурсии-квеста входит:

  • Костюмированное экскурсионное сопровождение по территории Коломенского Кремля, с рассказом о его тайнах и легендах.
  • Поиски сопоставление артефактов, пазлов, решение ребусов, а также многих других интересных заданий, которые приведут к ценному кладу.
  • Подъем на колокольню Успенского собора: уникальная возможность увидеть Коломну с высоты птичьего полета (оплачивается дополнительно).
Что входит
  • Экскурсия-квест
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и вода
  • Личные расходы (сувениры и др. )
  • Подъем на колокольню Успенского собора (50 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Коломенский кремль
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для мини-групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита М.
Маргарита М.
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