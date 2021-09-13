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М Марк читать дальше уменьшить ходили большой семьей— были и дети 5,8 и 11 лет, были взрослые. Для детей был квест, а для взрослых очень интересный рассказ. Это показатель огромного профессионализма и любви к делу — уметь так работать на две аудитории! Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марк читать дальше уменьшить ходили большой семьей— были и дети 5,8 и 11 лет, были взрослые. Для детей был квест, а для взрослых очень интересный рассказ. Это показатель огромного профессионализма и любви к делу — уметь так работать на две аудитории! Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

W WhatifTour читать дальше уменьшить ходили большой семьей— были и дети 5,8 и 11 лет, были взрослые. Для детей был квест, а для взрослых очень интересный рассказ. Это показатель огромного профессионализма и любви к делу — уметь так работать на две аудитории! Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олеся Потрясающая Маргарита, её речь и сам город! Мне понравилось в Коломне, детям было интересно! А взрослые, они, конечно, главные слушатели. Всё, что нужно хорошему экскурсоводу, в Маргарите есть, поэтому смело можете заказывать экскурсию! Будет интересно туристу любого возраста!

Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ф Фокина Потрясающая Маргарита, её речь и сам город! Мне понравилось в Коломне, детям было интересно! А взрослые, они, конечно, главные слушатели. Всё, что нужно хорошему экскурсоводу, в Маргарите есть, поэтому смело можете заказывать экскурсию! Будет интересно туристу любого возраста!

Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет