Возможность окунуться в атмосферу тайн Коломенского Кремля! Разгадать секреты и загадки, познакомиться с коломенскими легендами и найти клад можно теперь семьёй или небольшой компанией.
Описание квеста
В программе:Костюмированное экскурсионное сопровождение по территории Коломенского Кремля с рассказом о его тайнах и легендах • Поиски, сопоставление артефактов, пазлов, решение ребусов, а также многих других интересных заданий, которые приведут к ценному кладу; Если температура выше 26° экскурсию я провожу без костюма.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия-квест
Что не входит в цену
- Подъем на колокольню Успенского собора (50 руб. /чел.)
- Личные расходы (питание, вода, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Коломенский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы
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М
Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы
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W
Чудесный экскурсовод, не сомневайтесь! Очень много знает, и при этом рассказывает все это с удивительным шармом старины, как бы и тебя погружая. Еще и приятно, что в старинном платье. Мы
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О
Потрясающая Маргарита, её речь и сам город! Мне понравилось в Коломне, детям было интересно! А взрослые, они, конечно, главные слушатели. Всё, что нужно хорошему экскурсоводу, в Маргарите есть, поэтому смело можете заказывать экскурсию! Будет интересно туристу любого возраста!
Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей.
Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей.
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Ф
Потрясающая Маргарита, её речь и сам город! Мне понравилось в Коломне, детям было интересно! А взрослые, они, конечно, главные слушатели. Всё, что нужно хорошему экскурсоводу, в Маргарите есть, поэтому смело можете заказывать экскурсию! Будет интересно туристу любого возраста!
Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей.
Я бы ещё сходила на чисто взрослую, когда поеду в другой раз без детей.
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Г
Детям точно зашёл квест. Сразу предупрежу, дети у меня маленькие 5 и 6 лет. Им очень понравилось бегать и искать подсказки. В этот момент Маргарита (гид) успевала нам рассказывать интересные факты про Коломенский Кремль. Экскурсия явно сделана с любовью. Я бы конечно рекомендовала более взрослым детям, лет с 9/10 и старше
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Входит в следующие категории Коломны
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