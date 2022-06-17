Старые колокольни, кирпичные стены и великолепные храмы Коломенского кремля воскреснут благодаря силе вашего воображения. Задача квеста проста: я покажу несколько старинных фотографий, вам же надо найти эти места и сделать селфи, воссоздав вид и ракурс со снимка. А во время прогулки я проведу вас по уютным улочкам прошлого и расскажу, чем жил кремль в купеческие времена.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Отыскать историю

Начинаем квест! Вам предстоит окунуться в атмосферу Коломны конца 19 — начала 20 веков. Найдите точки съемки улиц и исторических объектов, изображенных на старинных фотографиях. Некоторые здания уже потеряли былой вид, а некоторые не так-то просто отыскать. Правильно определив место, вы сможете сделать селфи, повторив вид и ракурс исторического снимка. Или попросить о помощи нашего профессионального фотографа — и соединить квест с необычной фотосессией.

Прогулка по кремлю

Вы не только весело проведете время, участвуя в квесте, но и узнаете, чем жил Коломенский кремль раньше. Уютные улочки и одноэтажные домики как будто оживут и откроют вам свою историю. Вы услышите о подвигах русских князей и прикоснетесь к тайнам средневековой Коломны. Увидите в разрезе Маринкину башню и поймете, почему Грановитая башня в начале 20 века использовалась как часовня. Перед вами воскреснет храм Коломенских купцов — Николы Гостиного: на снимке прошлого века вы увидите его с целыми куполами и еще не утраченной колокольней.

Организационные детали

Услуги профессионального фотографа оплачиваются отдельно — 2800 руб.