Фотоквест по Коломенскому кремлю

Отыщите места со старинных фотографий и воссоздайте по снимкам историю крепости

Старые колокольни, кирпичные стены и великолепные храмы Коломенского кремля воскреснут благодаря силе вашего воображения.

Задача квеста проста: я покажу несколько старинных фотографий, вам же надо найти эти места и сделать селфи, воссоздав вид и ракурс со снимка.

А во время прогулки я проведу вас по уютным улочкам прошлого и расскажу, чем жил кремль в купеческие времена.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Отыскать историю

Начинаем квест! Вам предстоит окунуться в атмосферу Коломны конца 19 — начала 20 веков. Найдите точки съемки улиц и исторических объектов, изображенных на старинных фотографиях. Некоторые здания уже потеряли былой вид, а некоторые не так-то просто отыскать. Правильно определив место, вы сможете сделать селфи, повторив вид и ракурс исторического снимка. Или попросить о помощи нашего профессионального фотографа — и соединить квест с необычной фотосессией.

Прогулка по кремлю

Вы не только весело проведете время, участвуя в квесте, но и узнаете, чем жил Коломенский кремль раньше. Уютные улочки и одноэтажные домики как будто оживут и откроют вам свою историю. Вы услышите о подвигах русских князей и прикоснетесь к тайнам средневековой Коломны. Увидите в разрезе Маринкину башню и поймете, почему Грановитая башня в начале 20 века использовалась как часовня. Перед вами воскреснет храм Коломенских купцов — Николы Гостиного: на снимке прошлого века вы увидите его с целыми куполами и еще не утраченной колокольней.

Организационные детали

Услуги профессионального фотографа оплачиваются отдельно — 2800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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