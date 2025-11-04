3 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Представьте себе город, где каждый уголок хранит истории любви, от древних царей до героев нашего времени.
Коломна, с ее уникальными монастырями, историческими зданиями и романтическими легендами, открывает перед вами свои тайны.
Во читать дальшеуменьшить
время экскурсии «Коломенские истории любви» вы узнаете о любви Ивана Грозного и Анастасии, о судьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек, а также о многих других влюбленных, чьи истории оставили отпечаток в истории города.
Эта экскурсия - не просто путешествие по красивым местам, но и погружение в истории, которые вдохновляют и заставляют сердце биться чаще
Вы узнаете любопытные факты о семейном укладе людей, живших в Коломне в разное время: русских царей, первого романиста Лажечникова, мецената Губонина и создателя знаменитого на весь мир оружия Калашникова. Увидите церковь Воскресения Словущего, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия, и овеянную мрачными легендами Маринкину башню. А также посетите два женских монастыря: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин.
Коломенские секреты
Гуляя по Коломне, вы увидите Соборную площадь, Пятницкие ворота и сквер Блюдечко. Раскроете, как пользоваться шевлягинской бассейкой и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу». А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли. Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Стоимость за каждого последующего составит 300 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Маринкиной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2772 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
2
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Экскурсия очень понравилась! Очень советуем именно ЭТОГО экскурсовода. Много ездим по России, есть с чем сравнить. Мария очень интересный рассказчик, очень понравилось, что под нас подстроились (мы приехали раньше назначенного читать дальшеуменьшить
срока), экскурсия началась раньше. Гибкость тоже важный момент в путешествиях. Материал экскурсии интересный, в доступной форме подается, Мария ответила на все интересующие нас вопросы, изменила наше мнение об Иване Грозном, да и вообще, она очень приятный в общении и интересный человек. Мы были во многих музеях Коломны с их театрализованными представлениями, НО экскурсия Марии, по нашему мнению, была намного интереснее! Спасибо, Вам, большое ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия была легкая, позитивная, интересная. профессионально проведенная экскурсия с элементами интерактивного повествования с привлечением правдивых исторических фактов.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Отличный гид, очень структурировано, гармонично и интересно подает информацию.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод был замечательный, открытый молодой человек, который любит этот город и историю. Очень старался, готов был ответить на все вопросы. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Мария - прекрасный и очень обаятельный экскурсовод. Рассказала много интересных историй. С нами была дочь 11 лет, Мария сразу же адаптировала экскурсию так, чтобы увлечь ребенка тоже. Все очень понравилось! Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Мария - экскурсовод, влюбленный в Коломну и в историю. Давно не была на такой интересной и содержательной экскурсии.