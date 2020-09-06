3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Любовные истории

Вы узнаете любопытные факты о семейном укладе людей, живших в Коломне в разное время: русских царей, первого романиста Лажечникова, мецената Губонина и создателя знаменитого на весь мир оружия Калашникова. Увидите церковь ⛪ Воскресения Словущего, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия, и овеянную мрачными легендами Маринкину башню. А также посетите два женских монастыря: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин.

Коломенские секреты

Гуляя по Коломне, вы увидите Соборную площадь, Пятницкие ворота и сквер Блюдечко. Раскроете, как пользоваться шевлягинской бассейкой и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу». А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли. Завершится экскурсия ⛳ возле музейной фабрики, где вы сможете выпить 🍹 чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.