3 отзыва оставили туристы

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Коломенские истории любви

Погулять по старинным улочкам кремля и посада и услышать о живших здесь знаменитых семьях

5
3 отзыва
Галина
Галина – представитель из Коломны
Вы не только увидите символы Коломны и посетите древние монастыри, но и раскроете город 🏙️ с романтической стороны.

Ведь каждый дом и храм бережно хранят историю 📖 человеческих судеб.

Мы расскажем о Лжедмитрии и Марине Мнишек, Иване Грозном и его первой жене Анастасии, Дмитрии Донском и Евдокии.

А также поведаем, какая церковь ⛪ была построена местными вдовами в память о мужьях.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Коломенские истории любви
Коломенские истории любви

Что вас ожидает

Любовные истории
Вы узнаете любопытные факты о семейном укладе людей, живших в Коломне в разное время: русских царей, первого романиста Лажечникова, мецената Губонина и создателя знаменитого на весь мир оружия Калашникова. Увидите церковь ⛪ Воскресения Словущего, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия, и овеянную мрачными легендами Маринкину башню. А также посетите два женских монастыря: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин.

Коломенские секреты
Гуляя по Коломне, вы увидите Соборную площадь, Пятницкие ворота и сквер Блюдечко. Раскроете, как пользоваться шевлягинской бассейкой и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу». А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли. Завершится экскурсия ⛳ возле музейной фабрики, где вы сможете выпить 🍹 чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у Маринкиной башни
Коломенские истории любви
Коломенские истории любви
Коломенские истории любви
Коломенские истории любви
Коломенские истории любви
Коломенские истории любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года и за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
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3 отзыва оставили туристы

6 сентября 2020
Экскурсия отличная! Узнали много нового. Галина отличный гид. Рассказывает интересно, не перегружает информацией. У Галины хорошее чувство юмора, что конечно же влияет на настроение. Экскурсионная программа создана грамотно, за отведённое время, мы увидели основные достопримечательности. Огромная от нас благодарность
4 сентября 2020
Поездка в Коломну была подарком моему мужу на День рождения. Все получилось отлично! Экскурсовод Галина провела нас по интересным местам, увлекательно рассказывала, темой экскурсии были истории любви в Коломне. Спасибо Галине ещё и за индивидуальный подход!
1 сентября 2020
Экскурсовод Марина, поведала нам много историй о верности и любви, о тщеславии и предательстве великих князей и обычных жителей древней Коломны. Остались с приятным послевкусием после экскурсии.

Галина проводит ещё 2 экскурсии

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