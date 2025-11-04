3 отзыва оставили туристы

Представьте себе город, где каждый уголок хранит истории любви, от древних царей до героев нашего времени.Коломна, с ее уникальными монастырями, историческими зданиями и романтическими легендами, открывает перед вами свои тайны.Во

время экскурсии «Коломенские истории любви» вы узнаете о любви Ивана Грозного и Анастасии, о судьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек, а также о многих других влюбленных, чьи истории оставили отпечаток в истории города. Эта экскурсия - не просто путешествие по красивым местам, но и погружение в истории, которые вдохновляют и заставляют сердце биться чаще

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Любовные истории

Вы узнаете любопытные факты о семейном укладе людей, живших в Коломне в разное время: русских царей, первого романиста Лажечникова, мецената Губонина и создателя знаменитого на весь мир оружия Калашникова. Увидите церковь Воскресения Словущего, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия, и овеянную мрачными легендами Маринкину башню. А также посетите два женских монастыря: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин.

Коломенские секреты

Гуляя по Коломне, вы увидите Соборную площадь, Пятницкие ворота и сквер Блюдечко. Раскроете, как пользоваться шевлягинской бассейкой и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу». А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли. Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой.

Организационные детали