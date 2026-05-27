Наше совместное исследование Коломенского кремля научит вас разбираться в крепостях, которые строили в России в 16–17 веках. Вы поймёте, по какому принципу возводились оборонные стены. Узнаете о боевых и слуховых ходах, тайниках и возможных сокровищах. Сможете определить места, где раньше находились башни, и поищете недостающие ворота.

Описание экскурсии

Мы пройдём вдоль стен и башен Коломенского кремля, увидим валовые укрепления 14 века. Я расскажу, как выбиралось место, где стоит сейчас каменный кремль. А также об особенностях построения его стен и ведении обороны.

Остановимся у легендарной Маринкиной башни. Поразмышляем, могла ли Марина Мнишек содержаться здесь в заточении.

Пройдём по боевому ходу Коломенского кремля, при этом не поднимаясь на стену.

Увидим Пятницкие ворота и выясним, какую функцию в обороне кремля они выполняли, а также — как правильно их называть.

Рассмотрим три почти одинаковые башни и обсудим, куда делась такая же четвёртая. Поговорим о недостающих воротах кремля.

Вы узнаете:

что такое машикули и где их можно найти

где был тайник у Коломенского кремля и к какому богатству он вёл

зачем нужны слуховые ходы

в каких воротах кремля был захаб, что это такое и как ещё его называли

