Наше совместное исследование Коломенского кремля научит вас разбираться в крепостях, которые строили в России в 16–17 веках. Вы поймёте, по какому принципу возводились оборонные стены. Узнаете о боевых и слуховых ходах, тайниках и возможных сокровищах. Сможете определить места, где раньше находились башни, и поищете недостающие ворота.
Описание экскурсии
Мы пройдём вдоль стен и башен Коломенского кремля, увидим валовые укрепления 14 века. Я расскажу, как выбиралось место, где стоит сейчас каменный кремль. А также об особенностях построения его стен и ведении обороны.
Остановимся у легендарной Маринкиной башни. Поразмышляем, могла ли Марина Мнишек содержаться здесь в заточении.
Пройдём по боевому ходу Коломенского кремля, при этом не поднимаясь на стену.
Увидим Пятницкие ворота и выясним, какую функцию в обороне кремля они выполняли, а также — как правильно их называть.
Рассмотрим три почти одинаковые башни и обсудим, куда делась такая же четвёртая. Поговорим о недостающих воротах кремля.
Вы узнаете:
- что такое машикули и где их можно найти
- где был тайник у Коломенского кремля и к какому богатству он вёл
- зачем нужны слуховые ходы
- в каких воротах кремля был захаб, что это такое и как ещё его называли
И многое другое!
Организационные детали
- Рекомендуется взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию всегда провожу я
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ямской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 20933 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии на «Коломенский кремль - шедевр русской фортификации»
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Коломенский кремль
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Начало: На улице Лажечникова
30 мая в 12:30
6 июн в 12:30
740 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Коломенский кремль: история в камне
Погрузитесь в историю Коломенского кремля, узнайте о древних валах, башнях и легендах. Увлекательная экскурсия для всех возрастов и интересов
Начало: Возле кремля
Сегодня в 13:00
29 мая в 12:00
от 3500 ₽ за человека
от 3000 ₽ за экскурсию