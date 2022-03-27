Коломна городок - Москвы уголок

Коломне более восьми веков

Индивидуальная
Коломне более восьми веков.

Этот город неоднократно преодолевал приступы вражьих войск.

Надвигалась беда, и по зову всполошного колокола поднималась Коломна.

Наступал мир, и город- ратник, снимая кольчугу, надевал мирный фартук ремесленника.
Коломна городок - Москвы уголок
Коломна городок - Москвы уголок
Коломна городок - Москвы уголок
Коломна городок - Москвы уголок

Что вы можете увидеть 🤩

  • Коломенский кремль
  • Житная площадь
  • Астраханский тракт
  • Колокольня Иоанна Богослова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Коломне более восьми веков. Этот город неоднократно преодолевал приступы вражьих войск. Надвигалась беда, и по зову всполошного колокола поднималась Коломна. Наступал мир, и город- ратник, снимая кольчугу, надевал мирный фартук ремесленника.
Коломна – торгово-ремесленный город, служил сторожевым постом на юго-восточных границах Московского княжества. Издавна существует историческая связь древней Коломны с ее старшей сестрой Москвой. На экскурсии вы узнаете массу интересных исторических фактов, посмотрите главные архитектурно-исторические памятники города и прочувствуете его уникальную атмосферу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билеты на колокольню (150 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, 14, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00

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