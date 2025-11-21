Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы В 115 километрах от Москвы находится один из древнейших городов Подмосковья.



Здесь сохранилось много памятников истории — от Коломенского кремля и Кафедрального собора до купеческих усадеб и мещанских домиков.



Вы прогуляетесь по центральным улочкам Коломны и узнаете, как город стал столицей княжества и где находится подземный ход под Москва-рекой. 4.8 80 отзывов

Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века. Кремль уникален в своем разнообразии — здесь сплетены воедино различные архитектурные стили, судьбы великих князей и наших современников. Немало тайн и легенд хранит в себе «каменное сердце» города. Что нам предстоит узнать:- какое отношение к Коломне имеют итальянцы; - когда Коломна становилась столицей княжества; - кто из цариц был заточен в одной из башен кремля; - какую птицу не любят в Коломне; - как пройти «на блюдечко»; - и где подземный ход под Москва-рекой. Вас не оставят равнодушными лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие стены Кремля, соединяющие божественную высь с тленной землей. Между небесным и земным твердым оплотом стоит Древняя Коломна.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коломенский Кремль

Коломенский Посад Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание

