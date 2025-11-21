В 115 километрах от Москвы находится один из древнейших городов Подмосковья.
Здесь сохранилось много памятников истории — от Коломенского кремля и Кафедрального собора до купеческих усадеб и мещанских домиков.
Вы прогуляетесь по центральным улочкам Коломны и узнаете, как город стал столицей княжества и где находится подземный ход под Москва-рекой.
Описание экскурсииКоломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века. Кремль уникален в своем разнообразии — здесь сплетены воедино различные архитектурные стили, судьбы великих князей и наших современников. Немало тайн и легенд хранит в себе «каменное сердце» города. Что нам предстоит узнать:- какое отношение к Коломне имеют итальянцы; - когда Коломна становилась столицей княжества; - кто из цариц был заточен в одной из башен кремля; - какую птицу не любят в Коломне; - как пройти «на блюдечко»; - и где подземный ход под Москва-рекой. Вас не оставят равнодушными лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие стены Кремля, соединяющие божественную высь с тленной землей. Между небесным и земным твердым оплотом стоит Древняя Коломна. Организационные детали: Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из наших профессиональных гидов.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский Кремль
- Коломенский Посад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры и другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
Завершение: Коломна, проезд Артиллеристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
